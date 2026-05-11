एबीपी न्यूज़ Top 10, रात की बड़ी खबरें: पढ़ें- देश-दुनिया की सभी बड़ी खबरें एक साथ - रात

Gold Monetization: गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम: आपके पुराने गहने कैसे बन सकते हैं रेगुलर इनकम का जरिया? Gold Monetization Scheme: सोने केवल सजने- संवरने और निवेश के लिए ही नहीं होता बल्कि, आपके रेगुलर इनकम का जरिया भी हो सकता है. आइये आपको बताते हैं गोल्ड मोनेटाइजेशन के बारे में. Read More

लुधियाना-दिल्ली फ्लाइट को नहीं मिल रहे यात्री, उड़ान शुरू होने से पहले ही सीटें खाली! 15 मई से होगी शुरुआत लुधियाना के हलवारा एयरपोर्ट से 15 मई से दिल्ली उड़ान सेवा शुरू होगी, लेकिन शुरुआती बुकिंग धीमी रहने से एयर इंडिया की चिंता बढ़ गई है. हालांकि भविष्य में यात्रियों की संख्या बढ़ने की उम्मीद है. Read More

Explained: किन पार्टियों ने अपने पहले चुनाव में सरकार बनाई? प्रफुल्ल महंत से लेकर विजय थलापति तक पहली बार बने CM Political Parties First Victory: 6 राजनीतिक पार्टियों की कामयाबी बताती है कि अगर जनता का मूड भांप लिया जाए और उनके मुद्दों पर सही तरीके से बात की जाए, तो राजनीति में उम्र या अनुभव मायने नहीं रखता. Read More

मिडिल ईस्ट में शांति की आखिरी उम्मीद खत्म! यूएस ने ठुकराया ईरान का ऑफर, होर्मुद बंद से तेल की कीमतों में आग ईरान की शर्तों में युद्ध में हुए नुकसान की भरपाई, स्ट्रेट ऑफ होर्मुज़ में अपनी संप्रभुता की मान्यता, अमेरिकी नौसैनिक नाकेबंदी का अंत, आर्थिक प्रतिबंधों को हटाना और ईरानी तेल के निर्यात पर लगी रोक खत्म करना शामिल था. Read More

Krishnavataram Part 1 Review: 2026 की सबसे शानदार फिल्म है 'कृष्णावतारम् पार्ट 1', ऐसा लगेगा श्रीकृष्ण सिनेमा हॉल में आ गए हैं Review: 'कृष्णावतारम्: पार्ट 1 द हार्ट (हृदयम्)' सिनेमाघरों में रिलीज हो गई है. ये फिल्म आपको अपने भव्य इतिहास को फिर से जानने का मौका देगी. फिल्म को देखने से पहले इसका रिव्यू पढ़ लीजिए. Read More

ममता बनर्जी की हार से खुश हुए विवेक अग्निहोत्री, बंगालियों से कहा- आप बिना डरे चल सकते हैं विवेक अग्निहोत्री ने पश्चिम बंगाल चुनाव के बाद ममता बनर्जी सरकार पर उनकी फिल्म ‘द बंगाल फाइल्स’ को रोकने और दबाव डालने के आरोप लगाए. उन्होंने कहा कि फिल्म सच्चाई दिखाने के लिए है. Read More

हार्दिक पंड्या ने क्या सच में मुंबई इंडियंस को किया अनफॉलो? जानिए वायरल खबर की पूरी सच्चाई IPL 2026 में खराब प्रदर्शन और टीम से ड्रॉप होने के बाद हार्दिक पंड्या के मुंबई इंडियंस को अनफॉलो करने की खबर वायरल हुई, लेकिन बाद में उन्होंने टीम को फिर से फॉलो कर लिया. Read More

RCB VS MI : क्रुणाल पंड्या हुए भावुक, मुंबई इंडियंस को प्लेऑफ से बाहर करने के बाद क्यों 'रो' पड़े मुंबई इंडियंस को प्लेऑफ से बाहर करने के बाद क्रुणाल पंड्या भावुक हो गए. पोलार्ड को बड़ा भाई बताते हुए वो इमोल दिखाई दिए. Read More

Somnath Mandir: सोमनाथ मंदिर को किसने लूटा था, किस मुस्लिम देश से आए थे लुटेरे Somnath Mandir: सोमनाथ मंदिर को महमूद गजनवी से लेकर बादशाह औरंगजेब तक कई मुगल शासकों ने लूटा. कई बार मंदिर को विध्वंस किया गया लेकिन, जहां वास हो महादेव का उसका अस्तित्व भला कैसा मिट सकता है. Read More