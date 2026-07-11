एबीपी न्यूज़ Top 10, रात की बड़ी खबरें: पढ़ें- देश-दुनिया की सभी बड़ी खबरें एक साथ - रात
ABP News पर रात की बड़ी खबरें: 11 जुलाई 2026 | दिनभर की दौड़ भाग में अगर आप से जरूरी खबरें छूट गई हैं तो एक क्लिक में पढ़ें राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय के अलावा बिजनेस, बॉलीवुड, खेल और गैजेट की बड़ी खबरें.
Hydrogen Train: 120 किमी घंटा की टॉप स्पीड, 682 सीटें, कैसी है देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन? जानें खासियतें
Indian Railways: 17 जुलाई को प्रधानमंत्री मोदी हरियाणा के जींद से भारत की पहली स्वदेशी हाइड्रोजन ट्रेन को हरी झंडी दिखाएंगे. यह जींद-सोनीपत के बीच 89 किलोमीटर की दूरी तय करेगी. Read More
LPG सिलेंडर लेते समय लापरवाही न करें, ये छोटी गलती बन सकती है बड़ा हादसा, आज ही जान लें जरूरी बात
LPG Cylinder: LPG सिलेंडर ज्यादातर लोग इस्तेमाल करते हैं, लेकिन जब बात इसकी सुरक्षा की आती है तो कई लोग नजरअंदाज कर देते हैं. ऐसे में कुछ जरूरी सेफ्टी टिप्स के बारे में जानना काफी महत्वपूर्ण है. Read More
India-US Trade Deal: अमेरिका के 12.5% अतिरिक्त टैरिफ पर भारत का करारा पलटवार, कहा- 'एकतरफा फैसले...'
India-US Trade Deal: भारत ने अमेरिका के प्रस्तावित 12.5% अतिरिक्त टैरिफ पर चिंता जताई है. भारत का कहना है कि व्यापार से जुड़े मुद्दों का समाधान बातचीत से होना चाहिए, न कि एकतरफा फैसलों से. Read More
वियतनाम में नाव पलटने से भारतीय पर्यटकों की मौत पर राहुल गांधी का आया रिएक्शन, कहा - 'मैं भारत सरकार से...'
हादसा दोपहर 1 बजे हुआ. फु क्वोक ओशन पियर आइलैंड कंपनी की एक स्पीडबोट भारतीय टूरिस्टों को होन में रुट से एनथोई पोर्ट ले जा रही थी. उसी दौरन यह हादसा हुआ. फुक्वोक एयरपोर्ट एयरपोर्ट से 25 किमी दूर है. Read More
Dhamaal 4 Review: 'धमाल' फ्रेंचाइजी के फैन हैं और कॉमेडी ऑफ एरर्स पसंद करते हैं, तो ही देखिए ये फिल्म वर्ना बेकार लगेगी
Dhamaal 4 Review: अजय देवगन-रितेश देशमुख की फिल्म 'धमाल 4' को लेकर काफी बज है. फिल्म में नॉनसेंस कॉमेडी है. आइए जानते हैं फिल्म कैसी बनी है. Read More
'द ओडिसी' से 'मोआना' तक...जुलाई में मचेगी हॉलीवुड की धूम, आ रही हैं ये 5 फिल्में
July 2026 Hollywood Release: जुलाई में कई हॉलीवुड फिल्में भारतीय सिनेमाघरों में आने वाली हैं. दर्शकों को एक-दो नहीं, बल्कि अगले महीने सिनेमाघरों में पांच-पांच हॉलीवुड फिल्में मिलेंगी. Read More
Wimbledon 2026: 39 साल के नोवाक जोकोविच का सपना टूटा, सेमीफाइनल में जैनिक सिनर की शानदार जीत
Wimbledon 2026: विंबलडन सेमीफाइनल में जैनिक सिनर ने 7 बार के चैंपियन नोवाक जोकोविच को सीधे सेटों में हराकर फाइनल में जगह बना ली है. जैनिक लगातार दूसरी बार विंबलडन जीतने के करीब हैं. Read More
विंबलडन में सचिन तेंदुलकर के साथ पहुंचे शुभमन गिल, फैंस बोले- 'सास, ससुर और दामाद एक साथ'
Shubman Gill at Wimbledon 2026: शुभमन गिल विंबलडन में सचिन तेंदुलकर और उनकी वाइफ अंजलि के साथ नजर आए. तीनों को एक साथ बैठा देख लोगों ने कहा- सास, ससुर दमाम एक साथ. Read More
Datia: दतिया सिर्फ राजनीति नहीं, मां पीतांबरा की नगरी भी है…जानिए यहां की सबसे बड़ी धार्मिक पहचान
Datia Pitambara Peeth: दतिया की राजनीति के अलावा इस नगरी की पहचान का सबसे बड़ा आधार यहां का पीतांबरा पीठ है. दतिया का पीतांबरा पीठ पूरे देश में प्रसिद्ध है आखिर क्या है इसका महत्व जान लें. Read More
भारत के इस पड़ोसी देश में हाहाकार! 4.54 लाख करोड़ के 'बैड लोन' में डूबा, बैंकिंग सिस्टम भी हुआ फेल
Bangladesh Economy: बांग्लादेश में बढ़ते बैड लोन से बैंकिंग संकट गहरा गया है. कुल कर्ज का 32.26% NPA बन चुका है, जिससे देश की अर्थव्यवस्था पर गंभीर असर पड़ने की आशंका है. Read More