एबीपी न्यूज़ Top 10, रात की बड़ी खबरें: पढ़ें- देश-दुनिया की सभी बड़ी खबरें एक साथ - रात

7500 पेंशन बढ़ोतरी पर क्या है अपडेट? सरकार के पास पहुंची मांग Pension Update: EPS-95 के तहत मौजूदा न्यूनतम पेंशन को 1000 रुपये से बढ़ाकर 7500 करने की मांग की जा रही हैं. कई लोग जानना चाहते होंगे कि पेंशन में बढ़ोतरी को लेकर सरकार ने कोई घोषणा की है या नहीं? Read More

ट्रेंडी कपड़ों से जूते-बैग तक, कॉलेज स्टूडेंट्स के लिए दिल्ली के ये बाजार हैं बजट फ्रेंडली Delhi Shopping Market: कॉलेज जाने के लिए स्टाइलिश कपड़े चाहिए? दिल्ली के कुछ ऐसे मार्केट हैं, जहां आप आपका कम कीमत में बेहतरीन कपड़े मिल सकते हैं. जानिए कौन-कौन सी है मार्केट? Read More

'तृषा को डिप्टी CM...', AIADMK विधायक ने CM विजय पर कसा तंज उदयनिधि की तमिलनाडु सीएम विजय और एक्ट्रेस तृषा के बारे में की गई अपमानजनक टिप्पणी लेकर अभी बवाल थमा नहीं था कि अब एआईएडीएमके नेता आर बी उदयकुमार के एक बयान ने नए विवाद को जन्म दे दिया. Read More

'AI की रेस जीत सकता है चीन', मेटा के CEO जकरबर्ग ने क्यों की ये भाविष्यवाणी? जकरबर्ग ने कहा, 'जो देश एडवांस्ड AI के डेवलपमेंट और इस्तेमाल में आगे रहेंगे, वो नए जियोपॉलिटिकल पावर बैलेंस में योगदान देंगे. भविष्य में लोकतांत्रिक मूल्यों, समृद्धि और सुरक्षा को तय करेगा.' Read More

Friday Theatre Clash: फ्राइडे को बड़े पर्दे पर होगा धमाकेदार क्लैश, 'द ओडिसी' से टकराएंगीं GDN समेत 6 फिल्में, चेक करें लिस्ट Friday Theatre Release 17 July: इस शुक्रवार को बड़े पर्दे पर कई फिल्मों का क्लैश होगा. इनमें द ओडिसी भी शामिल है. यहां फ्राइडे को थिएटर में रिलीज हो रही फिल्मों की पूरी लिस्ट चेक कर सकते हैं. Read More

The Odyssey Review: गजब का सिनेमैटिक एक्सपीरियंस देती है क्रिस्टोफर नोलन की ये फिल्म, लंबाई खल सकती है, लेकिन मजा आएगा The Odyssey Review: क्रिस्टोफर नोलन की फिल्म 'द ओडिसी' रिलीज के लिए तैयार है. फिल्म में मैट डेमन लीड रोल में हैं. आइए जानते हैं फिल्म का रिव्यू कैसा है. Read More

ओलंपिक पदक विजेता सुशील कुमार को बड़ा झटका, कोर्ट ने खारिज की जमानत याचिका Sushil Kumar: दो बार ओलंपिक मेडल जीतने वाले पहलवान सुशील कुमार को बड़ा झटका लगा है. दिल्ली हाई कोर्ट ने उनकी जमानत याचिका रद्द कर दी है. Read More

Watch: बॉक्सर नरेंदर ने सुनाया मजेदार किस्सा, PM मोदी ने लगाए ठहाके; वीडियो वायरल PM Modi Meets India Contigent CWG: कॉमनवेल्थ गेम्स में देश का मान बढ़ाकर लौटे भारतीय एथलीटों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खिलाड़ियों से मुलाकात की. बॉक्सर नरेंदर बेरवाल ने एक मजेदार किस्सा सुनाया. Read More

Sawan Shivratri 2026: सावन शिवरात्रि पर 4 प्रहर, 4 खास वस्तु, 4 मंत्र...आज रात इस तरह करें पूजा, महादेव होंगे प्रसन्न Sawan Shivratri 2026: शिव पुराण में सावन शिवरात्रि की रात को शिव पूजा का महत्व अधिक बताया गया है. इस रात 4 प्रहर में 4 खास वस्तु और 4 शक्तिशाली मंत्रों के साथ अभिषेक करें. Read More