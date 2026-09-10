एबीपी न्यूज़ Top 10, रात की बड़ी खबरें: पढ़ें- देश-दुनिया की सभी बड़ी खबरें एक साथ - रात

8 बजते ही IRCTC का सर्वर धड़ाम, छठ दिवाली के लिए टिकट को तरसे लोग दिवाली और छठ से पहले टिकट बुकिंग के दौरान IRCTC की वेबसाइट और ऐप पर तकनीकी परेशानी सामने आई. ऐसे में यात्रियों ने X पर स्क्रीनशॉट शेयर कर रेल मंत्री, PM और IRCTC से सवाल पूछे. Read More

काले और नीले सोलर पैनल में क्या अंतर? खरीदने से पहले जानें अगर आप सोलर पैनल खरीदने जा रहे हैं तो आपको अलग-अलग रंग के सोलर पैनल मिलेंगे. आमतौर पर काले और नीले रंग के सोलर पैनल मिलते हैं, लेकिन इन दोनों में रंग के अलावा काम करने की क्षमता का भी फर्क होता है. Read More

अहमदाबाद एयरपोर्ट पर इंडिगो फ्लाइट की इमरजेंसी लैंडिंग, मिली बम की धमकी विमान में बम होने की सूचना मिलने के बाद तुरंत सुरक्षा एजेंसियों की इस बारे में सूचना दी गई. इसके बाद विमान से यात्रियों और क्रू सदस्यों को फ्लाइट से निकालकर पूरी जांच की गई, लेकिन कुछ नहीं मिला. Read More

ईरान ने अमेरिकी प्रतिबंधों से बचने को निकाला नया जुगाड़, चीन से कर ली ये अहम डील ईरान ने अमेरिकी और पश्चिमी देशों के दवाब से बचने के लिए नया तरीका खोज लिया है. अब चीन के साथ ईरान सामान के बदले सामान ले रहा है. चीन जहां तेहरान से तेल ले रहा है, तो उसके बदले युद्ध के हथियार दे रहा है. Read More

कृति सेनन विवाद अभी शुरुआत? सितंबर तक कई बड़े सितारों और ब्रांड्स पर आ सकता है संकट Kriti Sanon Ad Controversy: कृति सेनन के विज्ञापन पर विवाद के बाद भारत की कुंडली सितंबर तक बड़े सितारों और ब्रांड्स की छवि पर संकट का संकेत दे रही है. जानें पूरी गणना. Read More

Friday Theatre Clash: फ्राइडे को बड़े पर्दे पर होगा धमाकेदार क्लैश, 'द ओडिसी' से टकराएंगीं GDN समेत 6 फिल्में, चेक करें लिस्ट Friday Theatre Release 17 July: इस शुक्रवार को बड़े पर्दे पर कई फिल्मों का क्लैश होगा. इनमें द ओडिसी भी शामिल है. यहां फ्राइडे को थिएटर में रिलीज हो रही फिल्मों की पूरी लिस्ट चेक कर सकते हैं. Read More

PAK गेंदबाज ने रचा इतिहास, जो रूट के विकेट से ताजा कर दिया 16 साल पुराना रिकॉर्ड पाकिस्तान के युवा गेंदबाज रजाउल्लाह ने टेस्ट डेब्यू पर जो रूट को अपना पहला विकेट बनाया. इस विकेट के साथ उन्होंने 16 साल पुराने सचिन तेंदुलकर और एंडी मैके से जुड़े खास रिकॉर्ड की याद ताजा कर दी. Read More

IND vs AFG T20I: दुबे-अभिषेक ने बरसाए छक्के, यॉर्कर पर अर्शदीप का खास जोर अफगानिस्तान के खिलाफ टी20 सीरीज से पहले टीम इंडिया ने दिल्ली में अभ्यास किया.अभिषेक शर्मा और शिवम दुबे ने लंबे छक्के लगाए, जबकि अर्शदीप सिंह ने यॉर्कर गेंदों पर खास काम किया. Read More

भाद्रपद अमावस्या की सही तारीख क्या है? जानें नाराज पितरों को मनाने और दान-पुण्य का शुभ समय Bhadrapada Amavasya: भाद्रपद अमावस्या कब? 10 या 11 सितंबर 2026 की उलझन करें दूर. जानें श्राद्ध-तर्पण का सही समय, स्नान-दान का शुभ मुहूर्त और पितरों को प्रसन्न करने के खास नियम. Read More