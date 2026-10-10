एबीपी न्यूज़ Top 10, रात की बड़ी खबरें: पढ़ें- देश-दुनिया की सभी बड़ी खबरें एक साथ - रात
ABP News पर रात की बड़ी खबरें: 10 अक्टूबर 2026 | दिनभर की दौड़ भाग में अगर आप से जरूरी खबरें छूट गई हैं तो एक क्लिक में पढ़ें राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय के अलावा बिजनेस, बॉलीवुड, खेल और गैजेट की बड़ी खबरें.
सरकार का बड़ा बयान, हाई-स्पीड रेल कॉरिडोर के लिए राज्यों से नहीं मांगी गई जमीन
हैदराबाद से चेन्नई, बेंगलुरु और पुणे के हाई-स्पीड रेल कॉरिडोर का रूट अभी तय नहीं हुआ है. केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी ने कहा कि फिलहाल जमीन अधिग्रहण का अनुरोध नहीं भेजा गया है. Read More
UPI पेमेंट बंद और ट्रेनें रद्द, दिल्ली में CJP प्रोटेस्ट के बीच रेलवे स्टेशनों पर फंसे यात्री
दिल्ली में CJP के विरोध प्रदर्शन के चलते नई दिल्ली और हजरत निजामुद्दीन स्टेशन पर ट्रेनें रद्द हुईं. इंटरनेट बंद होने से UPI भुगतान और यात्रा संबंधी जानकारी पाने में यात्रियों को परेशानी हुई. Read More
'संदेह नहीं सबूत', चुनाव आयोग के बचाव में उतरे 124 नौकरशाह, लिखा ओपन लेटर
ओपन लेटर में पूर्व नौकरशाहों ने कहा कि भारत की चुनावी प्रणाली बूथ कैप्चरिंग, मतपेटियों में हेराफेरी और चुनावी हिंसा से आगे बढ़ चुकी है. इसमें एसआईआर का बचाव किया गया है. Read More
पोलैंड में स्कूल के अंदर महिला ने किया हमला, 3 लोग घायल, एक हफ्ते में तीसरी घटना
पोलैंड में एक हफ्ते के भीतर तीसरी बार हमला हुआ है. यह हमला एक महिला ने किसी धारदार हथियार से किया है, जिससे तीन लोगों के घायल होने की खबर है. Read More
हॉलीवुड स्टार कीगन एलन से सड़क पर मारपीट और लूट, खून से लथपथ चेहरा, बंदूक से किए कई वार
हॉलीवुड अभिनेता कीगन एलन ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर किया है जिसमें उनके साथ लूट और मारपीट की घटना को अंजाम दिया जा रहा है. इसमें एक्टर का चेहरा खून से लथपथ है. Read More
रोनित रॉय ने 5 साल के लिए किराये पर दी लग्जरी प्रॉपर्टी, हर महीने होगी इतने लाख कमाई
अभिनेता रोनित रॉय ने मुंबई के अंधेरी में अपना एक ऑफिस एक स्किन और हेयर केयर कंपनी को किराये पर दिया है. इसके जरिए अभिनेता को हर महीने लाखों रुपये का किराया मिलेगा. Read More
वैभव ने नेट्स में उड़ाया गर्दा, गौतम गंभीर ने लाइव देखा चौके-छक्कों वाला एक्शन, वीडियो वायरल
वैभव सूर्यवंशी ने रांची में नेट्स पर जमकर चौके-छक्के लगाए. टीम इंडिया के हेड कोच गौतम गंभीर भी वैभव की बल्लेबाजी देखते नजर आए. उनके शॉट्स का वीडियो वायरल है. Read More
टेस्ट में सबसे ज्यादा गेंद खेलकर 'जीरो' पर आउट होने वाले बल्लेबाज, देखें पूरी लिस्ट
टेस्ट क्रिकेट में ज्यॉफ एलॉट के नाम बिना रन बनाए सबसे ज्यादा 77 गेंदें खेलने का रिकॉर्ड है. जानें इस अनचाहे रिकॉर्ड से जुड़े बल्लेबाजों के बारे में. Read More
श्राद्ध का मुहूर्त निकल जाए तो क्या करें? तर्पण, दान और पिंडदान के नियम समझें
Sarva Pitru Amavasya 2026: आज श्राद्ध का मुहूर्त दोपहर 3:37 बजे तक बताया गया है. समय निकल जाए तो क्या करें, क्या शाम को तर्पण कर सकते हैं? जानें नियम. Read More
सस्ता होम लोन चाहिए? इन 12 सरकारी बैंकों में 7% से शुरू हो रहीं ब्याज दरें
अक्टूबर 2026 में सरकारी बैंकों की होम लोन ब्याज दरें 7 प्रतिशत से शुरू हैं. घर लेने से पहले 12 बैंकों की दरों, ईएमआई, प्रोसेसिंग फीस और क्रेडिट स्कोर की शर्तों की तुलना करें, ताकि सही विकल्प चुन सकें. Read More