एबीपी न्यूज़ Top 10, रात की बड़ी खबरें: पढ़ें- देश-दुनिया की सभी बड़ी खबरें एक साथ - रात

UPI पेमेंट बंद और ट्रेनें रद्द, दिल्ली में CJP प्रोटेस्ट के बीच रेलवे स्टेशनों पर फंसे यात्री दिल्ली में CJP के विरोध प्रदर्शन के चलते नई दिल्ली और हजरत निजामुद्दीन स्टेशन पर ट्रेनें रद्द हुईं. इंटरनेट बंद होने से UPI भुगतान और यात्रा संबंधी जानकारी पाने में यात्रियों को परेशानी हुई. Read More

'संदेह नहीं सबूत', चुनाव आयोग के बचाव में उतरे 124 नौकरशाह, लिखा ओपन लेटर ओपन लेटर में पूर्व नौकरशाहों ने कहा कि भारत की चुनावी प्रणाली बूथ कैप्चरिंग, मतपेटियों में हेराफेरी और चुनावी हिंसा से आगे बढ़ चुकी है. इसमें एसआईआर का बचाव किया गया है. Read More

पोलैंड में स्कूल के अंदर महिला ने किया हमला, 3 लोग घायल, एक हफ्ते में तीसरी घटना पोलैंड में एक हफ्ते के भीतर तीसरी बार हमला हुआ है. यह हमला एक महिला ने किसी धारदार हथियार से किया है, जिससे तीन लोगों के घायल होने की खबर है. Read More

हॉलीवुड स्टार कीगन एलन से सड़क पर मारपीट और लूट, खून से लथपथ चेहरा, बंदूक से किए कई वार हॉलीवुड अभिनेता कीगन एलन ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर किया है जिसमें उनके साथ लूट और मारपीट की घटना को अंजाम दिया जा रहा है. इसमें एक्टर का चेहरा खून से लथपथ है. Read More

रोनित रॉय ने 5 साल के लिए किराये पर दी लग्जरी प्रॉपर्टी, हर महीने होगी इतने लाख कमाई अभिनेता रोनित रॉय ने मुंबई के अंधेरी में अपना एक ऑफिस एक स्किन और हेयर केयर कंपनी को किराये पर दिया है. इसके जरिए अभिनेता को हर महीने लाखों रुपये का किराया मिलेगा. Read More

वैभव ने नेट्स में उड़ाया गर्दा, गौतम गंभीर ने लाइव देखा चौके-छक्कों वाला एक्शन, वीडियो वायरल वैभव सूर्यवंशी ने रांची में नेट्स पर जमकर चौके-छक्के लगाए. टीम इंडिया के हेड कोच गौतम गंभीर भी वैभव की बल्लेबाजी देखते नजर आए. उनके शॉट्स का वीडियो वायरल है. Read More

टेस्ट में सबसे ज्यादा गेंद खेलकर 'जीरो' पर आउट होने वाले बल्लेबाज, देखें पूरी लिस्ट टेस्ट क्रिकेट में ज्यॉफ एलॉट के नाम बिना रन बनाए सबसे ज्यादा 77 गेंदें खेलने का रिकॉर्ड है. जानें इस अनचाहे रिकॉर्ड से जुड़े बल्लेबाजों के बारे में. Read More

श्राद्ध का मुहूर्त निकल जाए तो क्या करें? तर्पण, दान और पिंडदान के नियम समझें Sarva Pitru Amavasya 2026: आज श्राद्ध का मुहूर्त दोपहर 3:37 बजे तक बताया गया है. समय निकल जाए तो क्या करें, क्या शाम को तर्पण कर सकते हैं? जानें नियम. Read More