एबीपी न्यूज़ Top 10, रात की बड़ी खबरें: पढ़ें- देश-दुनिया की सभी बड़ी खबरें एक साथ - रात
ABP News पर रात की बड़ी खबरें: 10 मई 2026 | दिनभर की दौड़ भाग में अगर आप से जरूरी खबरें छूट गई हैं तो एक क्लिक में पढ़ें राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय के अलावा बिजनेस, बॉलीवुड, खेल और गैजेट की बड़ी खबरें.
Emergency Planning: बिना कर्ज लिए निपटाएं हर मेडिकल और जॉब इमरजेंसी, आज ही नोट कर लें ये 7 खास टिप्स
Money Saving Tips: भविष्य में होने वाली किसी भी तरह की मुश्किल से बचना चाहते हैं, तो यह खबर आपके लिए है. अब बिना कर्ज लिए ही मेडिकल और जॉब इमरजेंसी जैसी स्थितियों से इन 7 तरीकों से खुद को बचा सकते हैं. Read More
New Salary Rules: लेबर कोड का नया दौर शुरू, आज से लागू हुए 4 नए नियम, जानें आपकी सैलरी-छुट्टियों पर क्या होगा असर
Labour Code Rules: भारत में श्रम सुधारों का एक बड़ा अध्याय शुरू होने जा रहा है. जिसको लेकर केंद्र सरकार ने नए लेबर कोड में चार बेड़ महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं. Read More
कौन हैं 29 साल की एस कीर्तना, जो बनीं 'विजय' सरकार की सबसे कम उम्र की मंत्री? जानें
S Keerthana: तमिलनाडु की राजनीति में 29 वर्षीय एस कीर्तना तेजी से उभरकर सामने आई हैं. अभिनेता से नेता बने विजय की पार्टी टीवीके से शिवकाशी सीट जीतकर उन्होंने इतिहास रच दिया. Read More
क्या खत्म होने वाला है अमेरिका और ईरान के बीच जारी युद्ध? तेहरान के इस कदम ने बढ़ाई उम्मीद
Middle East Conflict: ईरान और अमेरिका के बीच युद्ध खत्म करने को लेकर कोशिशें जारी है. 28 फरवरी को शुरू हुआ युद्ध, अबतक शांति समझौते के किसी भी नतीजे पर नहीं पहुंचा है. Read More
Krishnavataram Part 1 Review: 2026 की सबसे शानदार फिल्म है 'कृष्णावतारम् पार्ट 1', ऐसा लगेगा श्रीकृष्ण सिनेमा हॉल में आ गए हैं
Review: 'कृष्णावतारम्: पार्ट 1 द हार्ट (हृदयम्)' सिनेमाघरों में रिलीज हो गई है. ये फिल्म आपको अपने भव्य इतिहास को फिर से जानने का मौका देगी. फिल्म को देखने से पहले इसका रिव्यू पढ़ लीजिए. Read More
ममता बनर्जी की हार से खुश हुए विवेक अग्निहोत्री, बंगालियों से कहा- आप बिना डरे चल सकते हैं
विवेक अग्निहोत्री ने पश्चिम बंगाल चुनाव के बाद ममता बनर्जी सरकार पर उनकी फिल्म ‘द बंगाल फाइल्स’ को रोकने और दबाव डालने के आरोप लगाए. उन्होंने कहा कि फिल्म सच्चाई दिखाने के लिए है. Read More
Delhi Capitals की बढ़ीं मुश्किलें, क्या अब भी प्लेऑफ में पहुंच सकती है टीम? जानिए पूरा समीकरण
KKR से हार के बाद Delhi Capitals की प्लेऑफ राह मुश्किल हो गई है. टीम अधिकतम 14 अंक तक पहुंच सकती है, लेकिन अब उन्हें बाकी मैच जीतने के साथ दूसरे नतीजों पर भी निर्भर रहना होगा. Read More
LSG vs RCB: लखनऊ और आरसीबी के मुकाबले के बीच मैदान पर हाईवोल्टेज ड्रामा, क्रुणाल पंड्या-निकोलस पूरन 'भिड़े'
लखनऊ सुपर जायंट्स के निकोलस पूरन और आरसीबी के क्रुणाल पंड्या के बीच मैदान पर बहस हो गई. ऐसा क्रुणाल की एक बाउंसर के बाद देखने को मिला. Read More
Father's Day 2026 Date: इस साल कब मनाया जाएगा फादर्स डे? नोट कर लें ये तारीख
Father's Day 2026 Date: 21 जून को है फादर्स डे! जानें इस दिन का शुभ मुहूर्त, महत्व और एक बेटी के संघर्ष की वो भावुक कहानी जिसने दुनिया को सिखाया पिता का सम्मान करना. Read More
किसी को गिफ्ट में दिया चेक और हो गया बाउंस तब क्या होगा, क्या आप पर हो सकता है केस? जानिए
Cheque Bounce: अगर आपने किसी को गिफ्ट में चेक दिया है और वह बाउंस हो जाए तो क्या आपके खिलाफ केस दर्ज हो सकता है? लेकिन कानून में हर चेक बाउंस मामले के लिए अलग नियम तय किए गए हैं. Read More
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