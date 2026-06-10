एबीपी न्यूज़ Top 10, रात की बड़ी खबरें: पढ़ें- देश-दुनिया की सभी बड़ी खबरें एक साथ - रात

TMC Turmoil: टीएमसी-कांग्रेस विलय की अटकलों पर सियासी घमासान, बंगाल कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा- 'कुछ भी हो सकता है', विद्रोही टीएमसी नेताओं ने किया खंडन अधीर रंजन ने स्पष्ट किया कि उन्हें बंगाल में किसी विलय या राजनीतिक समझौते की जानकारी नहीं है. उन्होंने कहा, "यदि कोई औपचारिक निर्णय लिया जाएगा तो हमें विश्वास में लिया जाएगा. फिलहाल मैं पूरी तरह अंधेरे में हूं." Read More

LPG News: आपकी LPG सब्सिडी ब्लॉक हो जाएगी, क्या आपके पास भी आया है ये मैसेज? जानिए क्या करें-क्या नहीं LPG News: क्या आपके पास भी ऐसा कोई मैसेज आया है जिसमें एलपीजी की सब्सिडी को ब्लॉक करने की बात कही जा रही है? अगर हां तो सावधान हो जाइये, क्योंकि आपको लाखों रुपये की चपत लग सकती है. Read More

संकट में भी ममता बनर्जी के साथ खड़े हैं ये सांसद, सयानी घोष, शत्रुघ्न सिन्हा, यूसुफ पठान तक छिटके TMC Rebel MPs List: बंगाल चुनाव के बाद टीएमसी के भीतर उठा तूफान अब अस्तित्व और नेतृत्व की लड़ाई में बदल गया है. बागी सांसदों की लिस्ट में सयानी घोष, शत्रुघ्न सिन्हा जैसे बड़े नेताओं का नाम शामिल है. Read More

देश के इतिहास के लंबे समय तक पीएम का रिकॉर्ड नरेंद्र मोदी के नाम, दुनियाभर के नेताओं ने भेजा बधाई संदेश, जानें किसने क्या कहा है? सरकार के 12 साल पूरे होने के पीएम मोदी के लिए ऐतिहासिक पल है. ऐसे में हम आपको दुनिया भर के नेताओं से जुड़े पीएम मोदी को लेकर संदेश साझा कर रहे हैं. आइए जानते हैं, किसने क्या कहा है? Read More

रीज विदरस्पून के बेटे ने ग्रेजुएशन की कंप्लीट, एक्ट्रेस बोलीं- चार साल की मेहनत का मिला फल एक्ट्रेस रीज विदरस्पून का एक सोशल मीडिया पोस्ट इस समय काफी वायरल हो रहा है. उन्होंने बेटे डीकन की ग्रेजुएशन से जुड़ी फोटोज शेयर कर बताया कि उनके बेटे ने सफलता के लिए लगातार चार साल तक मेहनत की. Read More

Krishnavataram Part 1 Review: 2026 की सबसे शानदार फिल्म है 'कृष्णावतारम् पार्ट 1', ऐसा लगेगा श्रीकृष्ण सिनेमा हॉल में आ गए हैं Review: 'कृष्णावतारम्: पार्ट 1 द हार्ट (हृदयम्)' सिनेमाघरों में रिलीज हो गई है. ये फिल्म आपको अपने भव्य इतिहास को फिर से जानने का मौका देगी. फिल्म को देखने से पहले इसका रिव्यू पढ़ लीजिए. Read More

FIFA WORLD CUP 2026: 5 वर्ल्ड कप, 5 बार गोल... अब 2026 पर टिकी दुनिया की नजर! क्या रोनाल्डो की 'लास्ट डांस' में पूरा होगा सबसे बड़ा सपना? FIFA WORLD CUP 2026: क्रिस्टियानो रोनाल्डो विश्व कप में 22 मैच खेल चुके हैं और आठ गोल दाग चुके हैं. उनका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन 2006 में रहा था, जब पुर्तगाल सेमीफाइनल तक पहुंचा था. Read More

FIFA World Cup 2026: खिलाड़ियों को मिलेगी डिजिटल सुरक्षा, ऑनलाइन गालियों पर लगेगी रोक नई व्यवस्था के तहत बार-बार आपत्तिजनक सामग्री पोस्ट करने वाले अकाउंट्स पर भी नजर रखी जाएगी. Read More

Parma Ekadashi 2026: 11 या 12 जून परमा एकादशी कब, कंफ्यूजन करें दूर जानें अधिकमास की आखिरी एकादशी की डेट Parma Ekadashi 2026 Date: अधिकमास में पड़ने वाली परमा एकादशी की तिथि को लेकर असमंजस की स्थिति है. आइए जानते हैं तीन साल के संयोग में पड़ने वाली परमा एकादशी का व्रत 11 या 12 जून 2026 किस दिन रखा जाएगा. Read More