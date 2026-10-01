एबीपी न्यूज़ Top 10, रात की बड़ी खबरें: पढ़ें- देश-दुनिया की सभी बड़ी खबरें एक साथ - रात

घर बंद रहने पर भी आ सकता है बिजली का बिल, जानें क्यों और कैसे बचें? अगर आपका घर लंबे समय से बंद है, लेकिन उसके बाद भी आपके घर बिजली बिल आ रहा है तो क्या आप जानते हैं कि इसके पीछे क्या कारण है और कैसे बिजली बिल से बचा जा सकता है? अगर नहीं तो जानिए. Read More

फ्लाईदुबई घटना के बाद कैसे एक्शन में आया इजरायल और भेजे फाइटर जेट..., राजदूत ने बताया भारत में इजरायल के राजदूत रूवेन अजार ने कहा कि फ्लाईदुबई विमान से इमरजेंसी सिग्नल मिलने के बाद सिविल एविएशन अथॉरिटी, हमारी वायुसेना का सतर्क कर दिया गया था. उन्होंने भारतीय पायलट मच्छार की तारीफ की. Read More

फ्लाईदुबई विमान के हीरो स्मित मच्छार की सेहत को लेकर बड़ा अपडेट, भारतीय दूतावास ने दी जानकारी संयुक्त अरब अमीरात स्थित भारतीय दूतावास ने कहा कि मच्छार की हालत अब बेहतर है. भारत के राजदूत दीपक मित्तल ने अस्पताल जाकर कैप्टन मच्छार और उनके परिवार से मुलाकात की. Read More

कृति सेनन विवाद अभी शुरुआत? सितंबर तक कई बड़े सितारों और ब्रांड्स पर आ सकता है संकट Kriti Sanon Ad Controversy: कृति सेनन के विज्ञापन पर विवाद के बाद भारत की कुंडली सितंबर तक बड़े सितारों और ब्रांड्स की छवि पर संकट का संकेत दे रही है. जानें पूरी गणना. Read More

Friday Theatre Clash: फ्राइडे को बड़े पर्दे पर होगा धमाकेदार क्लैश, 'द ओडिसी' से टकराएंगीं GDN समेत 6 फिल्में, चेक करें लिस्ट Friday Theatre Release 17 July: इस शुक्रवार को बड़े पर्दे पर कई फिल्मों का क्लैश होगा. इनमें द ओडिसी भी शामिल है. यहां फ्राइडे को थिएटर में रिलीज हो रही फिल्मों की पूरी लिस्ट चेक कर सकते हैं. Read More

Asian Games: गोल्ड का सपना टूटा, नितेश ने गंवाया कुश्ती का फाइनल; जापान ने मारी बाजी भारत के पहलवान नितेश सिवाच को गोल्ड मेडल मैच में 0-4 से करारी शिकस्त झेलनी पड़ी. उन्होंने जापान के यूरी नाकाजातो के खिलाफ मुकाबला गंवाया. हार के साथ उन्हें सिल्वर से संतोष करना पड़ा. Read More

Asian Games: हॉकी सेमीफाइनल में भारत ने पाकिस्तान को रौंदा, आखिरी मिनट में मिली जीत एशियाई खेलों के पुरुष हॉकी इवेंट के सेमीफाइनल में भारत ने पाकिस्तान को 4-3 से हरा दिया है. भारत को आखिरी मिनट पर जीत मिली. अभिषेक ने 60वें मिनट पर भारत के लिए चौथा गोल किया. Read More

गांधीजी के आश्रम में खाने से सामान रखने तक के नियम, क्यों जरूरी थे 11 व्रत? Mahatma Gandhi 11 Vows: गांधीजी के आश्रम में सत्य-अहिंसा के अलावा नौ और व्रत थे. भोजन, सामान, श्रम और धर्म से जुड़े इन नियमों का क्या उद्देश्य था? जानें पूरी बात. Read More