एबीपी न्यूज़ Top 10, रात की बड़ी खबरें: पढ़ें- देश-दुनिया की सभी बड़ी खबरें एक साथ - रात

हमले की तैयारी! तेहरान का एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिव; UAE बोला-हॉर्मुज को लेकर ईरान पर भरोसा नहीं Iran Israel War: ईरान को लेकर यूएई ने बयान जारी किया है. यह बयान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर दिया गया है. वहीं, ईरान ने अपना एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिव कर दिया है. साथ ही कड़े पलटवार की चेतावनी दी है. Read More

AC Tips: गर्मियों में ही क्यों फटते हैं सबसे ज्यादा AC? जानें कैसे करें एयर कंडीशनर का रखरखाव AC Maintanance Tips: गर्मी के मौसम में सबसे ज्यादा इस्तेमाल होता है AC, लेकिन केवल इस्तेमाल ही नहीं बल्कि इसका ख्याल रखना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि इस मौसम में इसके ब्लास्ट होने का खतर बढ़ जाता है. Read More

'BJP सांसद हमें बांग्लादेशी- रोहिंग्या कहते हैं, उनकी पत्नियां ढाका की साड़ी डिमांड....',महुआ मोइत्रा ने काउंटिंग से पहले लगाई लताड़ West Bengal Election 2026: बीजेपी को आड़े हाथों लेते हुए TMC सांसद महुआ मोइत्रा ने जमकर लताड़ लगाई. उन्होंने बीजेपी सांसदों को बंगाल के लोगों को रोहिंग्या और बांग्लादेशी बोलने पर प्रतिक्रिया दी. Read More

अमेरिका ने भारत को लौटाए 14 मिलियन डॉलर की 657 प्राचीन कलाकृतियां, अंतरराष्ट्रीय तस्करी के खिलाफ बड़ी उपलब्धि US-India Relations: US की तरफ से भारत को लौटाई गई मुख्य कलाकृतियों में एक कांसे की अवालोकितेश्वर की मूर्ति, एक लाल सैंडस्टोन से बनी बुद्ध की मूर्ति और नाचती हुई मूर्ति गणेश की मूर्ति भी शामिल है. Read More

रिजेक्शन की वजह से खुली अनुष्का शर्मा की किस्मत, ऐसे मिला 'रब ने बना दी जोड़ी' में तानी का किरदार अनुष्का शर्मा को लगातार रिजेक्शन मिले, लेकिन ‘रब ने बना दी जोड़ी’ के स्क्रीन टेस्ट से उनकी किस्मत बदल गई. उन्हें इस मौके की उम्मीद भी नहीं थी. Read More

समय रैना ने की नए स्टैंड-अप स्पेशल Still Alive की घोषणा, एक बार फिर सुर्खियां बटोरने को हैं तैयार Samay Raina Stand Up: समय रैना अपने नए स्टैंड-अप स्पेशल Still Alive के साथ दमदार वापसी करने जा रहे हैं. Still Alive केवल एक शीर्षक नहीं, बल्कि समय रैना के करियर के एक महत्वपूर्ण दौर का प्रतीक है. Read More

RR vs DC: वैभव सूर्यवंशी आज तोड़ सकते हैं ये बड़ा रिकॉर्ड, सिर्फ 26 रन और इस बल्लेबाज के नाम हो जाएगा ऑरेंज कैप IPL 2026: आईपीएल में आज राजस्थान और दिल्ली कैपिटल्स की टीम आमने-सामने होगी. इस मैच में वैभव सूर्यवंशी ऑरेंज कैप अपने नाम कर सकते हैं. Read More

बैट पटका और चिल्लाए! स्टीव स्मिथ का मैच में गुस्सा देख दर्शकों के उड़े होश, जानिए पूरा मामला Pakistan Super League 2026: स्टीव स्मिथ PSL मैच में अपनी खराब शॉट के करण आउट होगए जिसके बाद उन्होंने अपना आपा खो दिया और गुस्से में अपना बल्ला जोर से पटका. Read More

Rashifal 2 May 2026: वृश्चिक वाले बिजनेस में रिस्क लेने से बचें, कर्क वालों की सुस्ती पड़ेगी भारी, जानें मेष से मीन तक राशिफल Rashifal 2 May 2026: ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तिथि और शनिवार का दिन मेष से मीन तक करियर, पैसा, प्रेम, स्वास्थ्य, लकी कलर, लकी नंबर और उपाय क्या है जान लें. Read More