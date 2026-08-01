एबीपी न्यूज़ Top 10, रात की बड़ी खबरें: पढ़ें- देश-दुनिया की सभी बड़ी खबरें एक साथ - रात
ABP News पर रात की बड़ी खबरें: 1 अगस्त 2026 | दिनभर की दौड़ भाग में अगर आप से जरूरी खबरें छूट गई हैं तो एक क्लिक में पढ़ें राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय के अलावा बिजनेस, बॉलीवुड, खेल और गैजेट की बड़ी खबरें.
मीटिंग में जाना था, 16 घंटे लेट हुई ट्रेन, अब रेलवे देगा 35000 रुपए का मुआवजा
Legal Court News: हाल ही में एक ऐसा मामला सामने आया है, जिसमें ट्रेन डायवर्ट होने की वजह से एक यात्री की जरूरी मीटिंग छूट गई. इस मामले में उपभोक्ता आयोग ने रेलवे को यात्री को मुआवजा देने का आदेश दिया. Read More
ड्राइविंग लाइसेंस एक्सपायर्ड है तो सिर्फ चालान नहीं कटता, और इससे क्या-क्या होते हैं नुकसान
Expired Driving License: एक्सपायर्ड ड्राइविंग लाइसेंस के साथ वाहन चलाना महंगा पड़ सकता है. आइए जानते हैं चालान के अलावा बीमा क्लेम और कानूनी कार्रवाई जैसी कौन-कौन सी परेशानियां सामने आ सकती हैं. Read More
मनमर्जी नहीं होती आजादी…, अजीत डोभाल ने Zen-G को समझाया ‘सही मतलब’!
डोभाल ने कहा, 'युवाओं को यह संकल्प लेना चाहिए कि वे केवल राष्ट्रहित में काम करेंगे और केवल तुरंत मिलने वाले फायदे के बारे में नहीं सोचेंगे, बल्कि बड़े और दूरगामी फायदों को प्राथमिकता देंगे.' Read More
ईरान में तबाही का मास्टर प्लान! ट्रंप ने अमेरिकी सेना को क्या दिया आदेश?
डोनाल्ड ट्रंप ने इस वीकेंड तक सेना को ईरान पर नया हमला करने का निर्देश दिया है. मानवाधिकारी संगठनों के मुबातिक आम नागरिकों के इस्तेमाल वाली सुविधाओं को जानबूझकर निशाना बनाना युद्ध अपराध हो सकता है. Read More
Friday Theatre Clash: फ्राइडे को बड़े पर्दे पर होगा धमाकेदार क्लैश, 'द ओडिसी' से टकराएंगीं GDN समेत 6 फिल्में, चेक करें लिस्ट
Friday Theatre Release 17 July: इस शुक्रवार को बड़े पर्दे पर कई फिल्मों का क्लैश होगा. इनमें द ओडिसी भी शामिल है. यहां फ्राइडे को थिएटर में रिलीज हो रही फिल्मों की पूरी लिस्ट चेक कर सकते हैं. Read More
The Odyssey Review: गजब का सिनेमैटिक एक्सपीरियंस देती है क्रिस्टोफर नोलन की ये फिल्म, लंबाई खल सकती है, लेकिन मजा आएगा
The Odyssey Review: क्रिस्टोफर नोलन की फिल्म 'द ओडिसी' रिलीज के लिए तैयार है. फिल्म में मैट डेमन लीड रोल में हैं. आइए जानते हैं फिल्म का रिव्यू कैसा है. Read More
CWG: फाइनल में डरे हुए थे नीरज चोपड़ा, बताया क्यों नहीं जीत पाए गोल्ड मेडल
Neeraj Chopra: नीरज चोपड़ा ने कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में जेवलिन थ्रो का सिल्वर मेडल जीता है. नीरज ने कहा कि वे फाइनल राउंड में डरा हुआ महसूस कर रहे थे. Read More
गोरखा राइफल्स में थे सिपाही, ब्लास्ट में गंवाया पैर; अब CWG में जीता गोल्ड
Commonwealth Games 2026: एक लैंडमाइन ब्लास्ट के धमाके में सोमन राणा ने अपना दायां पैर गंवा दिया था. 2017 में उन्होंने पैरा एथलेटिक्स की शुरुआत की. अब उन्होंने कॉमनवेल्थ गेम्स में गोल्ड मेडल जीता है. Read More
South Kali Peeth: दक्षिण काली पीठ में आधी रात शुरू होता दिव्य सावन अनुष्ठान
South Kali Peeth: सावन में दक्षिण काली पीठ श्रद्धालुओं की आस्था का प्रमुख केंद्र बना हुआ है. आधी रात गंगा स्नान, मौन साधना और रुद्राभिषेक के लिए देशभर से भक्त पहुंच रहे हैं. Read More
किश्तों में सैलरी दे रही SpiceJet, रोजाना उड़ रहीं सिर्फ इतनी फ्लाइट
SpiceJet Salary Delay: नकदी संकट से जूझ रही SpiceJet कर्मचारियों को किस्तों में वेतन दे रही है और निर्धारित क्षमता से कम उड़ानें संचालित कर रही है. आइए जानते हैं कंपनी ने इस बारे में क्या जानकारी दी. Read More