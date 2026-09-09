एबीपी न्यूज़ Top 10, मॉर्निंग बुलेटिन: सुबह की शुरुआत एबीपी न्यूज़ की खबरों के साथ, पढ़ें- देश-दुनिया की सभी बड़ी खबरें एक साथ -मॉर्निंग

सितंबर में इस तारीख को मिलेगा फ्री राशन, यूपी के लोगों मिलेगी मुफ्त चीनी भी उत्तर प्रदेश में सितंबर में राशन वितरण कब होगा, अगर आप भी ये जानना चाहते हैं तो ये खबर आपके लिए अहम है. क्योंकि सरकार ने सितंबर में राशन वितरण की तारीख का खुलासा कर दिया है. Read More

एबीपी न्यूज़ Top 10, रात की बड़ी खबरें: पढ़ें- देश-दुनिया की सभी बड़ी खबरें एक साथ - रात ABP News पर रात की बड़ी खबरें: 8 सितंबर 2026 | दिनभर की दौड़ भाग में अगर आप से जरूरी खबरें छूट गई हैं तो एक क्लिक में पढ़ें राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय के अलावा बिजनेस, बॉलीवुड, खेल और गैजेट की बड़ी खबरें. Read More

वंदे मातरम् विवाद: पूरे गीत पर वेणुगोपाल को ऐतराज, बोले - 'हम चाहते हैं...' कांग्रेस से लोकसभा सांसद केसी वेणुगोपाल ने केंद्र से अपील करते हुए, देश के स्वतंत्रता सेनानियों के फैसले का सम्मान करने की अपील की है. उनका बयान केंद्र सरकार के वंदे मातरम् से जुड़े कानून पर आया है. Read More

'शेख हसीना को कैप्चर कर लाएंगे और फांसी देंगे', बांग्लादेश ने फिर दिखाई आंखें बांग्लादेश के सूचना सलाहकार ने कहा कि शेख हसीना को बांग्लादेश की अदालत में अपील करने का मौका भी नहीं मिलेगा और देश में कदम रखते ही उन्हें सजा का सामना करना पड़ेगा. Read More

कृति सेनन विवाद अभी शुरुआत? सितंबर तक कई बड़े सितारों और ब्रांड्स पर आ सकता है संकट Kriti Sanon Ad Controversy: कृति सेनन के विज्ञापन पर विवाद के बाद भारत की कुंडली सितंबर तक बड़े सितारों और ब्रांड्स की छवि पर संकट का संकेत दे रही है. जानें पूरी गणना. Read More

Friday Theatre Clash: फ्राइडे को बड़े पर्दे पर होगा धमाकेदार क्लैश, 'द ओडिसी' से टकराएंगीं GDN समेत 6 फिल्में, चेक करें लिस्ट Friday Theatre Release 17 July: इस शुक्रवार को बड़े पर्दे पर कई फिल्मों का क्लैश होगा. इनमें द ओडिसी भी शामिल है. यहां फ्राइडे को थिएटर में रिलीज हो रही फिल्मों की पूरी लिस्ट चेक कर सकते हैं. Read More

लियोनेल मेसी या क्रिस्टियानो रोनाल्डो, कौन है ज्यादा अमीर? क्रिस्टियानो रोनाल्डो और लियोनेल मेसी की 2026 की नेट वर्थ में कितना फर्क है और दोनों में से कौन ज्यादा अमीर है, जानें कमाई और दोनों के बीच संपत्ति का फर्क कितना है. Read More

इस साल वनडे क्रिकेट में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले 7 बल्लेबाज इस साल वनडे क्रिकेट में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाजों की लिस्ट में शुभमन गिल सबसे आगे हैं. जानिए टॉप-7 बल्लेबाजों के नाम और उनके 2026 में बनाए कुल रन कितने हैं? Read More

दैनिक राशिफल: भद्रा और ग्रहण दोष का साया, 9 सितंबर 2026 को इन 3 राशियों को पैसों के लेन-देन में बरतनी होगी सतर्कता आज का राशिफल 9 सितंबर 2026, शिव योग से इन 3 राशियों को मिलेगा बड़ा बिजनेस टेंडर, नौकरीपेशा जातकों को नई जिम्मेदारी. जानें सुरेश श्रीमाली से मेष से मीन का करियर भविष्यफल. Read More