एबीपी न्यूज़ Top 10, मॉर्निंग बुलेटिन: सुबह की शुरुआत एबीपी न्यूज़ की खबरों के साथ, पढ़ें- देश-दुनिया की सभी बड़ी खबरें एक साथ -मॉर्निंग
ABP News पर सुबह की बड़ी खबरें: 9 अगस्त 2026 की बड़ी खबरें, देश-विदेश की बड़ी या ब्रेकिंग खबरें हों या क्रिकेट का रोमांच, बॉलीवुड की गॉसिप हो या मार्केट का उतार चढ़ाव. नए गैजेट्स, गाड़ियों का अलर्ट या नौकरियों की जानकारियां. एक क्लिक में पाएं सभी खबरें एक साथ.
एबीपी न्यूज़ Top 10, रात की बड़ी खबरें: पढ़ें- देश-दुनिया की सभी बड़ी खबरें एक साथ - रात
ABP News पर रात की बड़ी खबरें: 8 अगस्त 2026 | दिनभर की दौड़ भाग में अगर आप से जरूरी खबरें छूट गई हैं तो एक क्लिक में पढ़ें राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय के अलावा बिजनेस, बॉलीवुड, खेल और गैजेट की बड़ी खबरें. Read More
रेलवे में पति-पत्नी की एक ही जगह पोस्टिंग के नए नियम लागू, पुराना कानून बदला
Railway Transfer Rules: रेलवे बोर्ड ने पति-पत्नी कर्मचारियों की एक ही स्टेशन या नजदीकी स्थान पर पोस्टिंग करने का निर्देश दिए हैं, ताकि पारिवारिक जीवन बेहतर हो और बच्चों की देखभाल आसान बने. Read More
'IIT दिल्ली में छात्रों को PM के सामने झुकने पर...', ओवैसी का आरोप
असदुद्दीन ओवैसी ने आरोप लगाया कि प्रशासन ने छात्रों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी वाले दीक्षांत समारोह में वैदिक मंत्रों के जाप के दौरान सिर झुकाने और खड़े रहने का निर्देश दिया था. Read More
ईरान जंग से बाहर नहीं निकला अमेरिका तो..., सीक्रेट मीटिंग में ट्रंप के जनरल ने चेताया
US Iran War: यूएस के जनरल डैन केन ने विदेश मंत्री मार्को रुबियो समेत सुरक्षा अधिकारियों के साथ बैठक की. इसमें उन्होंने कहा कि अमेरिका को अब ईरान जंग से बाहर निकलने का रास्ता तलाशना चाहिए. Read More
Friday Theatre Clash: फ्राइडे को बड़े पर्दे पर होगा धमाकेदार क्लैश, 'द ओडिसी' से टकराएंगीं GDN समेत 6 फिल्में, चेक करें लिस्ट
Friday Theatre Release 17 July: इस शुक्रवार को बड़े पर्दे पर कई फिल्मों का क्लैश होगा. इनमें द ओडिसी भी शामिल है. यहां फ्राइडे को थिएटर में रिलीज हो रही फिल्मों की पूरी लिस्ट चेक कर सकते हैं. Read More
The Odyssey Review: गजब का सिनेमैटिक एक्सपीरियंस देती है क्रिस्टोफर नोलन की ये फिल्म, लंबाई खल सकती है, लेकिन मजा आएगा
The Odyssey Review: क्रिस्टोफर नोलन की फिल्म 'द ओडिसी' रिलीज के लिए तैयार है. फिल्म में मैट डेमन लीड रोल में हैं. आइए जानते हैं फिल्म का रिव्यू कैसा है. Read More
पिता साइकिल मैकेनिक, बेटी ने जीता गोल्ड; ABP पर बताई संघर्ष की कहानी
Asmita Dey: 2026 कॉमनवेल्थ गेम्स के जूडो इवेंट में गोल्ड मेडल जीतने वाली अस्मिता डे ने ABP न्यूज को अपनी संघर्ष की कहानी बताई. उनके पिता साइकिल मैकेनिक थे. Read More
वर्ल्ड कप में भाग लेंगे 4 भारतीय ग्रैंडमास्टर, बड़े-बड़े दिग्गजों से होगी टक्कर
Esports World Cup 2026 Chess: पेरिस में होने वाले ईस्पोर्ट्स वर्ल्ड कप 2026 में भारत के चार ग्रैंडमास्टर चेज इवेंट में हिस्सा लेंगे, जिनकी कई बड़े दिग्गजों से टक्कर होगी. Read More
Aaj Ka Panchang 8 August 2026: आज शनि देव की पूजा इस समय न करें, देखें मुहूर्त, शुभ योग और पूरा पंचांग देखें
Aaj Ka Panchang 8 August 2026: आज सावन कृष्ण दशमी तिथि और शनिवार है.आज का अभिजीत मुहूर्त; राहुकाल, चंद्रमा का समय, गोचर, शुभ-अशुभ समय और इस दिन का उपाय जानें. Read More
मेट्रो शहरों से दूर छिपी प्रतिभाओं को मिलेगा मौका, अदाणी ग्रुप की 'वंदे भारतम्' पहल शुरू
Vande Bharatam: अदाणी ग्रुप ने देश भर के युवाओं के लिए 'वंदे भारतम्' योजना शुरू की है. 'वंदे भारतम्' के जरिए गौतम अदाणी छोटे शहरों के इनोवेटर्स को तराशेंगे. जानिए क्या है 'वंदे भारतम्' पहल. Read More