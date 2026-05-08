एबीपी न्यूज़ Top 10, मॉर्निंग बुलेटिन: सुबह की शुरुआत एबीपी न्यूज़ की खबरों के साथ, पढ़ें- देश-दुनिया की सभी बड़ी खबरें एक साथ -मॉर्निंग
ABP News पर सुबह की बड़ी खबरें: 8 मई 2026 की बड़ी खबरें, देश-विदेश की बड़ी या ब्रेकिंग खबरें हों या क्रिकेट का रोमांच, बॉलीवुड की गॉसिप हो या मार्केट का उतार चढ़ाव. नए गैजेट्स, गाड़ियों का अलर्ट या नौकरियों की जानकारियां. एक क्लिक में पाएं सभी खबरें एक साथ.
Train News: ट्रेन में फोन खो जाए तो क्या करें? जानिए तुरंत वापस पाने का आसान तरीका
Indian Railways: अगर ट्रेन में आपका फोन खो जाए या चोरी हो जाए तो सबसे पहले तुरंत उसकी शिकायत दर्ज करें, ताकि जल्दी कार्रवाई हो सके और फोन के गलत इस्तेमाल से बचा जा सके. जानिए कुछ जरूरी बात. Read More
Chandigarh 1949 Rent Law: अवैध कब्जा और मनमाना किराया दोनों पर लगेगी लगाम, चंडीगढ़ में किराएदारी का नया युग, पढ़ें नया एक्ट
Rent Agreement: चंडीगढ़ में प्रशासन अब जल्दी ही नया रेंट कानून लेकर आने वाला है. ये एग्रीमेंट असम टेनेंसी एक्ट, 2021 के मॉडल पर होगा. इसके बाद पहले से लगा हुए एक्ट हट जाएगा. Read More
केरल में कांग्रेस की महिला विधायक को जबरन गले लगा रहा था सीनियर नेता, धक्का देकर हटाया दूर, Video हुआ वायरल
इस घटना ने पार्टी नेताओं और पत्रकारों का ध्यान भी खींचा. वह सभी मौजूद थे. वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर किया जा रहा है. साथ ही कांग्रेस नेता चेरियन फिलिप के खिलाफ तीखे रिएक्शन देखने को मिल रहे हैं. Read More
इजरायल में हंटावायरस के पहले मरीज की हुई पुष्टि, डॉक्टरों की निगरानी में चल रहा इलाज, हालत स्थिर
Hantavirus Infection: अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि इजरायल में संक्रमित मरीज में हंटावायरस के यूरोपीय स्ट्रेन पाया गया है, जो मुख्य रूप से चूहों के मल, मूत्र या लार के संपर्क में आने से फैलता है. Read More
Krishnavataram Part 1 Review: 2026 की सबसे शानदार फिल्म है 'कृष्णावतारम् पार्ट 1', ऐसा लगेगा श्रीकृष्ण सिनेमा हॉल में आ गए हैं
Review: 'कृष्णावतारम्: पार्ट 1 द हार्ट (हृदयम्)' सिनेमाघरों में रिलीज हो गई है. ये फिल्म आपको अपने भव्य इतिहास को फिर से जानने का मौका देगी. फिल्म को देखने से पहले इसका रिव्यू पढ़ लीजिए. Read More
ममता बनर्जी की हार से खुश हुए विवेक अग्निहोत्री, बंगालियों से कहा- आप बिना डरे चल सकते हैं
विवेक अग्निहोत्री ने पश्चिम बंगाल चुनाव के बाद ममता बनर्जी सरकार पर उनकी फिल्म ‘द बंगाल फाइल्स’ को रोकने और दबाव डालने के आरोप लगाए. उन्होंने कहा कि फिल्म सच्चाई दिखाने के लिए है. Read More
Amanpreet Singh Gill Dies: महज 36 साल की उम्र में इस पूर्व भारतीय क्रिकेटर का निधन, क्रिकेट जगत में शोक की लहर
Amanpreet Singh Gill Dies: पंजाब क्रिकेट एसोसिएशन ने उनके निधन पर आधिकारिक बयान जारी कर शोक व्यक्त किया और पंजाब क्रिकेट में उनके लंबे योगदान को याद किया. Read More
IPL 2026 के बीच भारत सरकार का बड़ा फैसला, भारत आ सकेंगे पाकिस्तानी खिलाड़ी, लेकिन...
India Pakistan Sports Ban Continues: भारत सरकार ने साफ कर दिया है कि उसका पाकिस्तान के साथ द्विपक्षीय खेल संबंधों पर प्रतिबंध जारी रहेगा. Read More
Aaj Ka Panchang 8 May 2026: आज लक्षमी जी की पूजा में सर्वार्थ सिद्धि योग, देखें पंचांग, राशिफल, पूजा मुहूर्त
Aaj Ka Panchang 8 May 2026: ज्येष्ठ माह कृष्ण पक्ष की षष्ठी तिथि और शुक्रवार है. आज का अभिजीत मुहूर्त राहुकाल, चंद्रमा का समय, गोचर, शुभ-अशुभ समय और इस दिन का उपाय जानें. Read More
Loan Recovery: कर्जदारों सावधान! लोन नहीं चुकाया तो अब जब्त होगी प्रॉपर्टी, RBI ने जारी किए सख्त नियम
Loan Recovery: रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने हाल ही में लोन रिकवरी के नियमों में बदलाव किया है. अब इन नए नियमों के तहत कर्जदार सावधान हो जाएं, क्योंकि अब लोन नहीं चुकाया तो प्रॉपर्टी जब्त हो सकती है. Read More
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