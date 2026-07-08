एबीपी न्यूज़ Top 10, मॉर्निंग बुलेटिन: सुबह की शुरुआत एबीपी न्यूज़ की खबरों के साथ, पढ़ें- देश-दुनिया की सभी बड़ी खबरें एक साथ -मॉर्निंग

LPG News: गैस सप्लाई की हर सेवा अब आपकी उंगलियों पर, इस App से घर बैठे बुक करें सिलेंडर LPG News: एलपीजी की बुकिंग अब तक कॉल पर या मैनुअली की जाती थी, लेकिन अब कई आसान रास्ते भी इसके लिए आ गए हैं, जैसे कि BPCL का एप, जिसके जरिए बुकिंग के अलावा भी कई काम किए जा सकते हैं. Read More

Toll News: हाइवे बन गया, लागत भी निकल गई, फिर भी क्यों वसूला जाता है टोल टैक्स? NHAI ने बताया National Highway: NHAI के अनुसार, हाईवे निर्माण लागत पूरी होने के बाद भी टोल टैक्स सड़क के रखरखाव, मरम्मत और यात्रियों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए लिया जाता है. Read More

हॉर्मुज के पास हुए ड्रोन हमले पर आया बड़ा अपडेट! गुजरात जा रहे LNG जहाज में सवार थे चार भारतीय इस जहाज में 29 लोग सवार थे. इनमें चार भारतीय नागरिक शामिल थे. फिलहाल सभी सुरक्षित हैं. इसे पहले खबर आई थी कि हमले के बाद जहाज के इंजन रूम में आग लग गई थी. Read More

PoK में इंकलाब, चूर हुआ आसिम मुनीर का ख्वाब…, 29 दिनों के आंदोलन के बाद अब आजादी का काउंटडाउन शुरू! महिलाओं से लेकर बुजुर्गों और बच्चों तक हर कोई पाकिस्तान की नीतियों के खिलाफ खुलकर उतर आया है. आंदोलनकारियों ने पाकिस्तान सरकार को अंतिम चेतावनी देते हुए 8 जुलाई की डेडलाइन दी है. Read More

'द ओडिसी' से 'मोआना' तक...जुलाई में मचेगी हॉलीवुड की धूम, आ रही हैं ये 5 फिल्में July 2026 Hollywood Release: जुलाई में कई हॉलीवुड फिल्में भारतीय सिनेमाघरों में आने वाली हैं. दर्शकों को एक-दो नहीं, बल्कि अगले महीने सिनेमाघरों में पांच-पांच हॉलीवुड फिल्में मिलेंगी. Read More

रीज विदरस्पून के बेटे ने ग्रेजुएशन की कंप्लीट, एक्ट्रेस बोलीं- चार साल की मेहनत का मिला फल एक्ट्रेस रीज विदरस्पून का एक सोशल मीडिया पोस्ट इस समय काफी वायरल हो रहा है. उन्होंने बेटे डीकन की ग्रेजुएशन से जुड़ी फोटोज शेयर कर बताया कि उनके बेटे ने सफलता के लिए लगातार चार साल तक मेहनत की. Read More

T20 Highest Wickets: 2026 में टी20 मुकाबलों में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज़ों की लिस्ट में टॉप पर कौन, टॉप 5 में एक भी भारतीय नहीं T20 मुकाबलों में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले बाहर देश के खिलाड़ी रहे हैं.भारतीय टीम का एक भी खिलाड़ी इस लिस्ट में शामिल नहीं है. Read More

ड्रॉप हुए या मिला आराम? संजू सैमसन को लेकर BCCI ने तोड़ी चुप्पी, जिम्बाब्वे दौरे से बाहर रहने की बताई वजह जिम्बाब्वे के खिलाफ टी20 सीरीज के लिए भारतीय टीम में संजू सैमसन नहीं खेल रहे है. इसपर सफाई देते हुए (BCCI) ने बताया संजू को टीम से बाहर नहीं किया गया है, बल्कि एशियन गेम्स के चलते आराम दिया गया है. Read More

Aaj Ka Panchang 8 July 2026: आज बुधवार गणपति पूजा का शुभ मुहूर्त, बुधादित्य योग का संयोग और पूरा पंचांग देखें Panchang 8 July 2026: आज आषाढ़ कृष्ण अष्टमी तिथि और बुधवार है. आज का अभिजीत मुहूर्त; राहुकाल, चंद्रमा का समय, गोचर, शुभ-अशुभ समय और इस दिन का उपाय जानें Read More