एबीपी न्यूज़ Top 10, मॉर्निंग बुलेटिन: सुबह की शुरुआत एबीपी न्यूज़ की खबरों के साथ, पढ़ें- देश-दुनिया की सभी बड़ी खबरें एक साथ -मॉर्निंग

सैलरी बढ़ी या मिला बोनस? कैसे करें पैसे का सही इस्तेमाल, होम लोन चुकाएं या करें निवेश? जानें Salary Hike or Bonus: अगर आपकी हाल ही में सैलरी बढ़ी है या बोनस मिला है, तो इसका आपको कैसे इस्तेमाल करना चाहिए. क्या इसे इनवेस्ट करना चाहिए या फिर इससे लोन भरना चाहिए, आइये बताते हैं. Read More

प्रॉपर्टी खरीदने का प्लान है? पहले समझ लें 'सर्किल रेट' का गणित, वरना लग सकता है लाखों का चूना Real Estate News: क्या आप प्रॉपर्टी खरीदने का प्लान बना रहे हैं? अगर हां, तो क्या आप सर्किल रेट के बारे में जानते हैं? नहीं जानते तो आइये हम बताते हैं, जिससे आपकों कोई लाखों का चूना ना लगा दे. Read More

तमिलनाडु में आंकड़ों की बाजीगरी, पर्दे के पीछे चल रही धुरविरोधी AIADMK-DMK की बातचीत? गेमचेंजर TVK बहुमत से दूर Tamil Nadu Political Game: तमिलनाडु में इस बार किसी भी पार्टी को जनादेश नहीं मिला है, लेकिन टीवीके एक बड़ी पार्टी बनकर उभरी है. इधर, AIADMK और DMK में गठबंधन को लेकर गुपचुप बातचीत शुरू हो गई है. Read More

'समझौता हुआ तो खुलेगा होर्मुज, नहीं तो बमबारी...', ईरान पर अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की खुली धमकी Trump Warns Iran: ट्रंप ने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर ईरान किसी समझौते पर सहमत नहीं होता है, तो बमबारी दोबारा शुरू होगी और यह पहले से कहीं ज्यादा व्यापक और तीव्र होगी. Read More

ममता बनर्जी की हार से खुश हुए विवेक अग्निहोत्री, बंगालियों से कहा- आप बिना डरे चल सकते हैं विवेक अग्निहोत्री ने पश्चिम बंगाल चुनाव के बाद ममता बनर्जी सरकार पर उनकी फिल्म ‘द बंगाल फाइल्स’ को रोकने और दबाव डालने के आरोप लगाए. उन्होंने कहा कि फिल्म सच्चाई दिखाने के लिए है. Read More

रिजेक्शन की वजह से खुली अनुष्का शर्मा की किस्मत, ऐसे मिला 'रब ने बना दी जोड़ी' में तानी का किरदार अनुष्का शर्मा को लगातार रिजेक्शन मिले, लेकिन ‘रब ने बना दी जोड़ी’ के स्क्रीन टेस्ट से उनकी किस्मत बदल गई. उन्हें इस मौके की उम्मीद भी नहीं थी. Read More

IPL 2026 के बीच भारत सरकार का बड़ा फैसला, भारत आ सकेंगे पाकिस्तानी खिलाड़ी, लेकिन... India Pakistan Sports Ban Continues: भारत सरकार ने साफ कर दिया है कि उसका पाकिस्तान के साथ द्विपक्षीय खेल संबंधों पर प्रतिबंध जारी रहेगा. Read More

मैदान पर वापसी के लिए बेताब थे रोहित, लेकिन कोच ने क्यों किया खेलने से मना? जानें ड्रेसिंग रूम का सच कोच ने कहा कि टीम उनकी सेहत को लेकर कोई जोखिम नहीं उठाना चाहती थी, इसलिए उन्हें एक एक्स्ट्रा हफ्ता आराम करने के लिए कहा गया. Read More

Thursday Vrat: देवगुरु बृहस्पति की कृपा कैसे पाएं? जानिए गुरुवार व्रत का सही तरीका और इसका जीवन पर असर Thursday Vrat: गुरुवार व्रत से देवगुरु बृहस्पति और विष्णु जी की कृपा मिलती है. विवाह में बाधा, आर्थिक तंगी और संतान सुख के लिए यह व्रत अचूक है. जानें पूजन विधि, मंत्र और जरूरी नियम. Read More