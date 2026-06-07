एबीपी न्यूज़ Top 10, मॉर्निंग बुलेटिन: सुबह की शुरुआत एबीपी न्यूज़ की खबरों के साथ, पढ़ें- देश-दुनिया की सभी बड़ी खबरें एक साथ -मॉर्निंग

Retirement Goal: रिटायरमेंट पर चाहिए 5 करोड़ का फंड, कितनी SIP से करें शुरुआत? फॉलो करें ये स्टेप्स Retirement Plan: अगर आपका सपना रिटायरमेंट तक 5 करोड़ रुपये का फंड बनाने का है, तो सबसे जरूरी कदम है जल्द शुरुआत करना. जितनी जल्दी निवेश शुरू करेंगे, उतना आसान आपका रिटायरमेंट सफर होगा. Read More

Aadhaar Card: आधार की फोटो कैसे बदल सकते हैं? जानें नई तस्वीर लगवाने का स्टेप बॉय स्टेप प्रोसेस Aadhar Card: अगर आपके आधार कार्ड की फोटो पुरानी, धुंधली या पसंद नहीं है, तो परेशान होने की जरूरत नहीं है. यहां से स्टेप्स सीखकर आप अपना आधार कार्ड अपडेट करा सकते हैं. Read More

2 करोड़ कैश, 300 ग्राम से ज्यादा सोना, 5 इमारतें और 13 प्लॉट... ओडिशा विजिलेंस टीम ने ITDA के AEE के 9 ठिकानों पर मारा छापा Vigilance Department Raids: ओडिशा सतर्कता विभाग ने 55 वर्षीय आईटीडीए असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर बैकुंठ नाथ बेहरा पर आय से अधिक संपत्ति रखने के आरोप में कार्रवाई की. Read More

US Iran War: क्या डोनाल्ड ट्रंप और मुजतबा खामेनेई की होगी मुलाकात? ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराघची ने बताया सच Iran US War: अब्बास अराघची ने कहा है कि मैंने एक रिपोर्ट देखी, जिसमें कहा गया था कि ट्रंप बैठक के लिए तैयार हैं. लेकिन मुझे लगता है कि हमें असलियत को समझना चाहिए. असल दुनिया में जीना चाहिए. Read More

रीज विदरस्पून के बेटे ने ग्रेजुएशन की कंप्लीट, एक्ट्रेस बोलीं- चार साल की मेहनत का मिला फल एक्ट्रेस रीज विदरस्पून का एक सोशल मीडिया पोस्ट इस समय काफी वायरल हो रहा है. उन्होंने बेटे डीकन की ग्रेजुएशन से जुड़ी फोटोज शेयर कर बताया कि उनके बेटे ने सफलता के लिए लगातार चार साल तक मेहनत की. Read More

Krishnavataram Part 1 Review: 2026 की सबसे शानदार फिल्म है 'कृष्णावतारम् पार्ट 1', ऐसा लगेगा श्रीकृष्ण सिनेमा हॉल में आ गए हैं Review: 'कृष्णावतारम्: पार्ट 1 द हार्ट (हृदयम्)' सिनेमाघरों में रिलीज हो गई है. ये फिल्म आपको अपने भव्य इतिहास को फिर से जानने का मौका देगी. फिल्म को देखने से पहले इसका रिव्यू पढ़ लीजिए. Read More

डब्ल्यूटीसी मैचों से पहले अफगानिस्तान के खिलाफ टेस्ट क्यों टीम इंडिया के लिए बेहद महत्वपूर्ण, जानिए भारत घरेलू टेस्ट में हालिया निराशा के बावजूद मजबूत टीम है. अफगानिस्तान के खिलाफ एकमात्र टेस्ट में वह WTC से पहले सही संयोजन तलाशेगा. Read More

2027 का विश्वकप खेलेंगे विराट कोहली, रोहित को करना होगा खुद को साबित, पूर्व क्रिकेटर ने क्या कुछ कहा जानिए IND VS AFG ODI 2026: भारत के पूर्व क्रिकेटर और चयनकर्ता सबा करीम का कहना है कि रोहित शर्मा को आईसीसी के भारत बनाम अफगानिस्तान टूर्नामेंट से पहले अपनी फिटनेस और फॉर्म को साबित करना होगा. Read More

Sawan Shivratri 2026: सावन शिवरात्रि कब ? जलाभिषेक का सबसे खास दिन, नोट करें डेट,मुहूर्त Sawan Shivratri 2026: सावन का सबसे खास दिन होता है श्रावण शिवरात्रि जो 11 अगस्त 2026 को है. इस दिन कांवड़िए शिवलिंग पर जल चढ़ाते हैं. चार प्रहर में पूजा होती है. Read More