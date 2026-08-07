एबीपी न्यूज़ Top 10, मॉर्निंग बुलेटिन: सुबह की शुरुआत एबीपी न्यूज़ की खबरों के साथ, पढ़ें- देश-दुनिया की सभी बड़ी खबरें एक साथ -मॉर्निंग

Labour Code: अगर 7 तारीख तक नहीं दी कर्मचारी को सैलरी, तो हो सकती है जेल! Labour Code: भारतीय लेबर कोड के मुताबिक यदि आपकी कंपनी आपको महीने की 7 तारीख तक सैलरी नहीं देती है, तो इस पर कार्यवाही की जा सकती है. आइये जानते हैं क्या कहते हैं नियम. Read More

NRI बनने के बाद भी जारी रख सकते हैं PPF? जानिए अकाउंट का क्या होगा PPF Account: क्या कोई व्यक्ति जो पहले भारत में नौकरी करता हो लेकिन कुछ समय के बाद वो विदेश चला जाए, तो भी उसका पीपीएफ अकाउंट चालू रहेगा? आइये जानते हैं क्या कहते हैं नियम. Read More

राहुल गांधी को BJP में कौन नेता पसंद? दिया जवाब, 'हैलो अंकल...' Rahul Gandhi: लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी से इंस्टाग्राम पर एक यूजर ने उनके फेवरेट बीजेपी नेता का नाम पूछा. उन्होंने इस सवाल का जवाब देते हुए उस बीजेपी नेता को हैलो अंकल भी कहा. Read More

'न जेल का डर, न मौत का', शेख हसीना ने भारत से बांग्लादेश को ललकारा, पढ़ें पूरा संबोधन भारत में रह रहीं बांग्लादेश की पूर्व PM शेख हसीना ने दिसंबर में देश लौटने का ऐलान किया है. उन्होंने कहा कि जेल या मौत का डर नहीं है और उनका मकसद बांग्लादेश को फिर से विकास की राह पर लाना है. Read More

Friday Theatre Clash: फ्राइडे को बड़े पर्दे पर होगा धमाकेदार क्लैश, 'द ओडिसी' से टकराएंगीं GDN समेत 6 फिल्में, चेक करें लिस्ट Friday Theatre Release 17 July: इस शुक्रवार को बड़े पर्दे पर कई फिल्मों का क्लैश होगा. इनमें द ओडिसी भी शामिल है. यहां फ्राइडे को थिएटर में रिलीज हो रही फिल्मों की पूरी लिस्ट चेक कर सकते हैं. Read More

The Odyssey Review: गजब का सिनेमैटिक एक्सपीरियंस देती है क्रिस्टोफर नोलन की ये फिल्म, लंबाई खल सकती है, लेकिन मजा आएगा The Odyssey Review: क्रिस्टोफर नोलन की फिल्म 'द ओडिसी' रिलीज के लिए तैयार है. फिल्म में मैट डेमन लीड रोल में हैं. आइए जानते हैं फिल्म का रिव्यू कैसा है. Read More

खलिन जोशी ने J&K Open 2026 में छह शॉट की बढ़त बरकरार रखी Professional Golf Tour of India: श्रीनगर में खेले जा रहे एक करोड़ रुपये की पुरस्कार राशि वाले जेएंडके ओपन 2026 के तीसरे दिन खलिन जोशी ने छह-अंडर 65 का स्कोर बनाकर छह शॉट की बढ़त बरकरार रखी. Read More

टी20 में 500 से ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज, देखें लिस्ट में कितने भारतीय टी20 क्रिकेट में कई विदेशी गेंदबाज 500 से ज्यादा विकेट ले चुके हैं. वहीं भारत का कोई गेंदबाज 400 विकेट तक भी नहीं पहुंचा. युजवेंद्र चहल 396 विकेट के साथ सबसे आगे हैं. Read More

Flipkart Freedom Sale 2026: राशि अनुसार क्या खरीदें और क्या नहीं? एक गलत चुनाव बिगाड़ सकता है आपका बजट Flipkart Freedom Sale 2026: सेल खरीदारी से पहले जानें राशि अनुसार शॉपिंग की सामान्य प्रवृत्तियां, किन चीजों पर खर्च करना बेहतर हो सकता है और कौन-सी गलतियां आपका बजट बिगाड़ सकती हैं. Read More