एबीपी न्यूज़ Top 10, मॉर्निंग बुलेटिन: सुबह की शुरुआत एबीपी न्यूज़ की खबरों के साथ, पढ़ें- देश-दुनिया की सभी बड़ी खबरें एक साथ -मॉर्निंग

गणेश चतुर्थी पर रेलवे चलाएगा 262 स्पेशल ट्रेनें, जानें रूट्स और किराया गणेश चतुर्थी पर घर जाने वाले यात्रियों के लिए रेलवे ने बड़ी राहत दी है. रेलवे 9 सितंबर से 262 स्पेशल ट्रेनें चलाएगा, जिससे मुंबई, पुणे, कोंकण, गोवा और नागपुर रूट के यात्रियों को सुविधा मिलेगी. Read More

LPG: ना बीच में खत्म होगी गैस, ना उठाना पड़ेगा बोझ, 4 घंटे में घर पहुंचेगा सिलेंडर BPCL ने Bharatgas Lite ZIP नाम से 10 किलो का हल्का फाइबर कंपोजिट LPG सिलेंडर पेश किया है. इसकी पारदर्शी बॉडी से गैस का स्तर बाहर से देखा जा सकता है, जिससे इस्तेमाल आसान होगा. Read More

Exclusive: PM मोदी के किन कामों के कायल हैं अभिषेक मनु सिंघवी? खुद बताया कांग्रेस राज्यसभा सांसद अभिषेक मनु सिंघवी ने एबीपी न्यूज से एक इंटरव्यू में चर्चा के दौरान पीएम नरेंद्र मोदी के कामों को लेकर तारीफ की है. साथ ही उन्होंने कई मुद्दों पर अपनी राय भी रखी है. Read More

मरियम नवाज ने खोली पाक सेना की पोल, बोलीं- 'भारत नहीं अपने ही...' पाकिस्तान की पंजाब CM मरियम नवाज ने लाहौर में AI हब की लॉन्चिंग के दौरान सुरक्षा चुनौतियों पर बड़ा बयान दिया. उन्होंने खैबर पख्तूनख्वाह और बलूचिस्तान से आने वाले खतरों पर जोर दिया. Read More

कृति सेनन विवाद अभी शुरुआत? सितंबर तक कई बड़े सितारों और ब्रांड्स पर आ सकता है संकट Kriti Sanon Ad Controversy: कृति सेनन के विज्ञापन पर विवाद के बाद भारत की कुंडली सितंबर तक बड़े सितारों और ब्रांड्स की छवि पर संकट का संकेत दे रही है. जानें पूरी गणना. Read More

Friday Theatre Clash: फ्राइडे को बड़े पर्दे पर होगा धमाकेदार क्लैश, 'द ओडिसी' से टकराएंगीं GDN समेत 6 फिल्में, चेक करें लिस्ट Friday Theatre Release 17 July: इस शुक्रवार को बड़े पर्दे पर कई फिल्मों का क्लैश होगा. इनमें द ओडिसी भी शामिल है. यहां फ्राइडे को थिएटर में रिलीज हो रही फिल्मों की पूरी लिस्ट चेक कर सकते हैं. Read More

'यौन उत्पीड़न, फेक तस्वीरें और...', सिल्वर मेडल विजेता केया बनर्जी ने सुनाई आपबीती आइपीएफ वर्ल्ड चैंपियनशिप में डेडलिफ्ट में रजत पदक जीतने वाली केया बनर्जी को ऑनलाइन यौन उत्पीड़न और एआई डीपफेक तस्वीरों से निशाना बनाया गया. उन्होंने इसके बारे में बताया. Read More

2026 एशियन गेम्स: नीरज चोपड़ा के रिप्लेसमेंट का एलान, इस स्टार को मिली जगह Asian Games 2026: नीरज चोपड़ा इंजरी के चलते सीजन के बाकी हिस्से से बाहर हो गए. वह एशियन गेम्स में भी हिस्सा नहीं ले पाएंगे. नीजर को कॉमनवेल्थ गेम्स में ब्रॉन्ज जीतने वाले यशवीर सिंह ने रिप्लेस किया. Read More

Meen Rashifal 6 September 2026: 4थे चंद्रमा से माता से अनबन से बचें, वर्कप्लेस पर करीबी डाल सकते हैं बाधा, आलस्य से टलेंगे ऑर्डर्स Meen Rashifal 6 September 2026: 4थे चंद्रमा से माता से अनबन से बचें, वर्कप्लेस पर करीबी डालेंगे अड़चन, आलस्य त्यागे! पढ़ें 6 सितंबर राशिफल. Read More