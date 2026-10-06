एबीपी न्यूज़ Top 10, मॉर्निंग बुलेटिन: सुबह की शुरुआत एबीपी न्यूज़ की खबरों के साथ, पढ़ें- देश-दुनिया की सभी बड़ी खबरें एक साथ -मॉर्निंग

राशन कार्ड वाले ध्यान दें, 2 करोड़ परिवारों को आधी कीमत पर मिलेगी चीनी, आटा-सूजी त्यौहारी सीजन से पहले सरकार जनता को राहत देने की पूरी कोशिश में लगी है. इसी कड़ी में पश्चिम बंगाल की सरकार ने राशन कार्ड धारकों को राशन में 50 प्रतिशत तक की छूट देने की कवायद की है. Read More

गैर जाटव दलित, गैर यादव OBC…, यूपी चुनाव से पहले BJP ने चला 'तुरुप का इक्का'! यूपी चुनाव में अभी समय भले हो लेकिन राजनीतिक दलों ने चुनावी तैयारियों को तेज कर दिया है. बीजेपी अपने पुराने टेस्टेड फॉर्मूले से गैर जाटव दलित और गैर यादव ओबीसी को साधने के फार्मूले पर काम कर रही है. Read More

‘होर्मुज वजह नहीं...’, कच्चे तेल की कीमतों में उछाल पर ट्रंप का बड़ा दावा ईरान के साथ US और इजरायल की जंग की शुरुआत के बाद से वैश्विक स्तर पर कच्चे तेल और गैस की आपूर्ति प्रभावित हुई है. इससे अंतरराष्ट्रीय बाजारों में ईंधन की कीमतों में अप्रत्याशित वृद्धि देखने को मिली है. Read More

कृति सेनन विवाद अभी शुरुआत? सितंबर तक कई बड़े सितारों और ब्रांड्स पर आ सकता है संकट Kriti Sanon Ad Controversy: कृति सेनन के विज्ञापन पर विवाद के बाद भारत की कुंडली सितंबर तक बड़े सितारों और ब्रांड्स की छवि पर संकट का संकेत दे रही है. जानें पूरी गणना. Read More

Friday Theatre Clash: फ्राइडे को बड़े पर्दे पर होगा धमाकेदार क्लैश, 'द ओडिसी' से टकराएंगीं GDN समेत 6 फिल्में, चेक करें लिस्ट Friday Theatre Release 17 July: इस शुक्रवार को बड़े पर्दे पर कई फिल्मों का क्लैश होगा. इनमें द ओडिसी भी शामिल है. यहां फ्राइडे को थिएटर में रिलीज हो रही फिल्मों की पूरी लिस्ट चेक कर सकते हैं. Read More

पाकिस्तान क्रिकेट में बड़ा उलटफेर, अचानक बदला कप्तान; इस दिग्गज से छिनी कमान पाकिस्तान क्रिकेट में बड़ा बदलाव हुआ है. नए खिलाड़ी को कमान सौंप दी गई है. श्रीलंका के खिलाफ टी20 सीरीज के लिए पाकिस्तान टीम का एलान हुआ है, जिसमें बदलाव देखने को मिला. Read More

WI के ये 5 खिलाड़ी टीम इंडिया के लिए बड़ा खतरा, टी20 सीरीज में रहना होगा सावधान भारत-वेस्टइंडीज टी20 सीरीज में इन 5 वेस्टइंडीज खिलाड़ियों पर टीम इंडिया को खास नजर रखनी होगी. जानें कौन-कौन से खिलाड़ी भारतीय टीम के लिए चुनौती बन सकते हैं. Read More

Indira Ekadashi 2026: व्रत कल, क्या आज रात खाना नहीं खा सकते? Indira Ekadashi 2026 Fasting Rules: इंदिरा एकादशी का व्रत 6 अक्टूबर को है. जानें 5 अक्टूबर की रात भोजन छोड़ने की परंपरा, दशमी का एकभुक्त नियम और खाना खा लेने पर अगले दिन व्रत रखने का जवाब. Read More