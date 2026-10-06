एबीपी न्यूज़ Top 10, मॉर्निंग बुलेटिन: सुबह की शुरुआत एबीपी न्यूज़ की खबरों के साथ, पढ़ें- देश-दुनिया की सभी बड़ी खबरें एक साथ -मॉर्निंग
ABP News पर सुबह की बड़ी खबरें: 6 अक्टूबर 2026 की बड़ी खबरें, देश-विदेश की बड़ी या ब्रेकिंग खबरें हों या क्रिकेट का रोमांच, बॉलीवुड की गॉसिप हो या मार्केट का उतार चढ़ाव. नए गैजेट्स, गाड़ियों का अलर्ट या नौकरियों की जानकारियां. एक क्लिक में पाएं सभी खबरें एक साथ.
पंजाब सरकार का बड़ा ऐलान, नई योजना से जुड़ेंगी 1 करोड़ महिलाएं, बैंक खाते में आएगा पैसा
पंजाब सरकार ने अपने राज्य की महिलाओं के लिए एक योजना शुरू की है, जिसके तहत राज्य की करीब एक करोड़ महिलाओं के बैंक खाते में कुछ रकम आएगी. आइये जानते हैं इस योजना के लिए आवेन कैसे कर सकते हैं. Read More
राशन कार्ड वाले ध्यान दें, 2 करोड़ परिवारों को आधी कीमत पर मिलेगी चीनी, आटा-सूजी
त्यौहारी सीजन से पहले सरकार जनता को राहत देने की पूरी कोशिश में लगी है. इसी कड़ी में पश्चिम बंगाल की सरकार ने राशन कार्ड धारकों को राशन में 50 प्रतिशत तक की छूट देने की कवायद की है. Read More
गैर जाटव दलित, गैर यादव OBC…, यूपी चुनाव से पहले BJP ने चला 'तुरुप का इक्का'!
यूपी चुनाव में अभी समय भले हो लेकिन राजनीतिक दलों ने चुनावी तैयारियों को तेज कर दिया है. बीजेपी अपने पुराने टेस्टेड फॉर्मूले से गैर जाटव दलित और गैर यादव ओबीसी को साधने के फार्मूले पर काम कर रही है. Read More
‘होर्मुज वजह नहीं...’, कच्चे तेल की कीमतों में उछाल पर ट्रंप का बड़ा दावा
ईरान के साथ US और इजरायल की जंग की शुरुआत के बाद से वैश्विक स्तर पर कच्चे तेल और गैस की आपूर्ति प्रभावित हुई है. इससे अंतरराष्ट्रीय बाजारों में ईंधन की कीमतों में अप्रत्याशित वृद्धि देखने को मिली है. Read More
कृति सेनन विवाद अभी शुरुआत? सितंबर तक कई बड़े सितारों और ब्रांड्स पर आ सकता है संकट
Kriti Sanon Ad Controversy: कृति सेनन के विज्ञापन पर विवाद के बाद भारत की कुंडली सितंबर तक बड़े सितारों और ब्रांड्स की छवि पर संकट का संकेत दे रही है. जानें पूरी गणना. Read More
Friday Theatre Clash: फ्राइडे को बड़े पर्दे पर होगा धमाकेदार क्लैश, 'द ओडिसी' से टकराएंगीं GDN समेत 6 फिल्में, चेक करें लिस्ट
Friday Theatre Release 17 July: इस शुक्रवार को बड़े पर्दे पर कई फिल्मों का क्लैश होगा. इनमें द ओडिसी भी शामिल है. यहां फ्राइडे को थिएटर में रिलीज हो रही फिल्मों की पूरी लिस्ट चेक कर सकते हैं. Read More
पाकिस्तान क्रिकेट में बड़ा उलटफेर, अचानक बदला कप्तान; इस दिग्गज से छिनी कमान
पाकिस्तान क्रिकेट में बड़ा बदलाव हुआ है. नए खिलाड़ी को कमान सौंप दी गई है. श्रीलंका के खिलाफ टी20 सीरीज के लिए पाकिस्तान टीम का एलान हुआ है, जिसमें बदलाव देखने को मिला. Read More
WI के ये 5 खिलाड़ी टीम इंडिया के लिए बड़ा खतरा, टी20 सीरीज में रहना होगा सावधान
भारत-वेस्टइंडीज टी20 सीरीज में इन 5 वेस्टइंडीज खिलाड़ियों पर टीम इंडिया को खास नजर रखनी होगी. जानें कौन-कौन से खिलाड़ी भारतीय टीम के लिए चुनौती बन सकते हैं. Read More
Indira Ekadashi 2026: व्रत कल, क्या आज रात खाना नहीं खा सकते?
Indira Ekadashi 2026 Fasting Rules: इंदिरा एकादशी का व्रत 6 अक्टूबर को है. जानें 5 अक्टूबर की रात भोजन छोड़ने की परंपरा, दशमी का एकभुक्त नियम और खाना खा लेने पर अगले दिन व्रत रखने का जवाब. Read More
शराब से ज्यादा बीयर पी रहे लोग, इस राज्य को मिला 11500 करोड़ का कलेक्शन
कर्नाटक सरकार ने साल के दूसरे क्वार्टर में बीयर से करोड़ों का रेवेन्यू जनरेट कर लिया है. राज्य में इस साल बीयर की बिक्री पर 50% का इजाफा हुआ है. आइये जानते हैं इससे कितना रेवेन्यू जनरेट हुआ. Read More