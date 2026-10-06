ExplainerDataLabs#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़न्यूज़एबीपी न्यूज़ Top 10, मॉर्निंग बुलेटिन: सुबह की शुरुआत एबीपी न्यूज़ की खबरों के साथ, पढ़ें- देश-दुनिया की सभी बड़ी खबरें एक साथ -मॉर्निंग

एबीपी न्यूज़ Top 10, मॉर्निंग बुलेटिन: सुबह की शुरुआत एबीपी न्यूज़ की खबरों के साथ, पढ़ें- देश-दुनिया की सभी बड़ी खबरें एक साथ -मॉर्निंग

ABP News पर सुबह की बड़ी खबरें: 6 अक्टूबर 2026 की बड़ी खबरें, देश-विदेश की बड़ी या ब्रेकिंग खबरें हों या क्रिकेट का रोमांच, बॉलीवुड की गॉसिप हो या मार्केट का उतार चढ़ाव. नए गैजेट्स, गाड़ियों का अलर्ट या नौकरियों की जानकारियां. एक क्लिक में पाएं सभी खबरें एक साथ.

Written By : एबीपी न्यूज़ ब्यूरो |  Updated at : 06 Oct 2026 06:30 AM (IST)
Preferred Sources

  1. पंजाब सरकार का बड़ा ऐलान, नई योजना से जुड़ेंगी 1 करोड़ महिलाएं, बैंक खाते में आएगा पैसा

    पंजाब सरकार ने अपने राज्य की महिलाओं के लिए एक योजना शुरू की है, जिसके तहत राज्य की करीब एक करोड़ महिलाओं के बैंक खाते में कुछ रकम आएगी. आइये जानते हैं इस योजना के लिए आवेन कैसे कर सकते हैं. Read More

    रिलेटेड स्टोरी >>

    विश्व
    नाइजीरिया में क्रैश हुआ मिलिट्री एयरक्राफ्ट, 32 लोगों की मौत
    नाइजीरिया में क्रैश हुआ मिलिट्री एयरक्राफ्ट, 32 लोगों की मौत
    विश्व
    ‘होर्मुज वजह नहीं...’, कच्चे तेल की कीमतों में उछाल पर ट्रंप का बड़ा दावा
    ‘होर्मुज वजह नहीं...’, कच्चे तेल की कीमतों में उछाल पर ट्रंप का बड़ा दावा
    इंडिया
    'आशुतोष रांका का मुंह बंद करें, बहुत बोलता है', अभिजीत दीपके ने क्यों किया ये पोस्ट
    'आशुतोष रांका का मुंह बंद करें, बहुत बोलता है', अभिजीत दीपके ने क्यों किया ये पोस्ट
    इंडिया
    साथ दिखे प्रियंका गांधी और संजय सिंह, सियासी अटकलों पर AAP नेता ने दी सफाई
    साथ दिखे प्रियंका गांधी और संजय सिंह, सियासी अटकलों पर AAP नेता ने दी सफाई

  2. राशन कार्ड वाले ध्यान दें, 2 करोड़ परिवारों को आधी कीमत पर मिलेगी चीनी, आटा-सूजी

    त्यौहारी सीजन से पहले सरकार जनता को राहत देने की पूरी कोशिश में लगी है. इसी कड़ी में पश्चिम बंगाल की सरकार ने राशन कार्ड धारकों को राशन में 50 प्रतिशत तक की छूट देने की कवायद की है. Read More

  3. गैर जाटव दलित, गैर यादव OBC…, यूपी चुनाव से पहले BJP ने चला 'तुरुप का इक्का'!

    यूपी चुनाव में अभी समय भले हो लेकिन राजनीतिक दलों ने चुनावी तैयारियों को तेज कर दिया है. बीजेपी अपने पुराने टेस्टेड फॉर्मूले से गैर जाटव दलित और गैर यादव ओबीसी को साधने के फार्मूले पर काम कर रही है. Read More

  4. ‘होर्मुज वजह नहीं...’, कच्चे तेल की कीमतों में उछाल पर ट्रंप का बड़ा दावा

    ईरान के साथ US और इजरायल की जंग की शुरुआत के बाद से वैश्विक स्तर पर कच्चे तेल और गैस की आपूर्ति प्रभावित हुई है. इससे अंतरराष्ट्रीय बाजारों में ईंधन की कीमतों में अप्रत्याशित वृद्धि देखने को मिली है. Read More

  5. कृति सेनन विवाद अभी शुरुआत? सितंबर तक कई बड़े सितारों और ब्रांड्स पर आ सकता है संकट

    Kriti Sanon Ad Controversy: कृति सेनन के विज्ञापन पर विवाद के बाद भारत की कुंडली सितंबर तक बड़े सितारों और ब्रांड्स की छवि पर संकट का संकेत दे रही है. जानें पूरी गणना. Read More

  6. Friday Theatre Clash: फ्राइडे को बड़े पर्दे पर होगा धमाकेदार क्लैश, 'द ओडिसी' से टकराएंगीं GDN समेत 6 फिल्में, चेक करें लिस्ट

    Friday Theatre Release 17 July: इस शुक्रवार को बड़े पर्दे पर कई फिल्मों का क्लैश होगा. इनमें द ओडिसी भी शामिल है. यहां फ्राइडे को थिएटर में रिलीज हो रही फिल्मों की पूरी लिस्ट चेक कर सकते हैं. Read More

  7. पाकिस्तान क्रिकेट में बड़ा उलटफेर, अचानक बदला कप्तान; इस दिग्गज से छिनी कमान

    पाकिस्तान क्रिकेट में बड़ा बदलाव हुआ है. नए खिलाड़ी को कमान सौंप दी गई है. श्रीलंका के खिलाफ टी20 सीरीज के लिए पाकिस्तान टीम का एलान हुआ है, जिसमें बदलाव देखने को मिला. Read More

  8. WI के ये 5 खिलाड़ी टीम इंडिया के लिए बड़ा खतरा, टी20 सीरीज में रहना होगा सावधान

    भारत-वेस्टइंडीज टी20 सीरीज में इन 5 वेस्टइंडीज खिलाड़ियों पर टीम इंडिया को खास नजर रखनी होगी. जानें कौन-कौन से खिलाड़ी भारतीय टीम के लिए चुनौती बन सकते हैं. Read More

  9. Indira Ekadashi 2026: व्रत कल, क्या आज रात खाना नहीं खा सकते?

    Indira Ekadashi 2026 Fasting Rules: इंदिरा एकादशी का व्रत 6 अक्टूबर को है. जानें 5 अक्टूबर की रात भोजन छोड़ने की परंपरा, दशमी का एकभुक्त नियम और खाना खा लेने पर अगले दिन व्रत रखने का जवाब. Read More

  10. शराब से ज्यादा बीयर पी रहे लोग, इस राज्य को मिला 11500 करोड़ का कलेक्शन

    कर्नाटक सरकार ने साल के दूसरे क्वार्टर में बीयर से करोड़ों का रेवेन्यू जनरेट कर लिया है. राज्य में इस साल बीयर की बिक्री पर 50% का इजाफा हुआ है. आइये जानते हैं इससे कितना रेवेन्यू जनरेट हुआ. Read More

Published at : 06 Oct 2026 06:30 AM (IST)
Tags :
Hindi News Hindi News Headlines Hindi Samachar Top Hindi News Hindi News Headlines Today Latest News In Hindi Breaking News In Hindi ताजा ख़बरें Breaking News Top News Top Headlines Morning Headlines Morning Headlines Hindi Todays Morning Headlines Breakfast News In Hindi
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
नाइजीरिया में क्रैश हुआ मिलिट्री एयरक्राफ्ट, 32 लोगों की मौत
नाइजीरिया में क्रैश हुआ मिलिट्री एयरक्राफ्ट, 32 लोगों की मौत
विश्व
‘होर्मुज वजह नहीं...’, कच्चे तेल की कीमतों में उछाल पर ट्रंप का बड़ा दावा
‘होर्मुज वजह नहीं...’, कच्चे तेल की कीमतों में उछाल पर ट्रंप का बड़ा दावा
इंडिया
'आशुतोष रांका का मुंह बंद करें, बहुत बोलता है', अभिजीत दीपके ने क्यों किया ये पोस्ट
'आशुतोष रांका का मुंह बंद करें, बहुत बोलता है', अभिजीत दीपके ने क्यों किया ये पोस्ट
इंडिया
साथ दिखे प्रियंका गांधी और संजय सिंह, सियासी अटकलों पर AAP नेता ने दी सफाई
साथ दिखे प्रियंका गांधी और संजय सिंह, सियासी अटकलों पर AAP नेता ने दी सफाई
Advertisement

वीडियोज

Gujarat News | Sansani: 2000 km का सफर... और 'ब्लाइंड' मर्डर !
Mumbai BEST bus depot fire: बेस्ट की कई बसों में लगी आग, मचा हड़कंप! Breaking News
Gyanesh Kumar | Supreme Court on CEC: फॉर्म-6 में बदलाव का 'आदेश' किसका था? | BJP | Congress | ABP
Gyanesh Kumar | Supreme Court on CEC: ज्ञानेश पर विपक्ष के संग्राम की 'शर्तें' लागू! | Congress
Sandeep Chaudhary: वोट चोरी पर बवाल...आयुक्तों के बाद जजों के सवाल! | EC | SIR | Gyanesh Kumar
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
गैर जाटव दलित, गैर यादव OBC…, यूपी चुनाव से पहले BJP ने चला 'तुरुप का इक्का'!
गैर जाटव दलित, गैर यादव OBC…, यूपी चुनाव से पहले BJP ने चला 'तुरुप का इक्का'!
जम्मू और कश्मीर
चुनाव आयोग को SC के नोटिस पर बोले फारूक अब्दुल्ला, 'मुझे खुशी है कि...'
चुनाव आयोग को SC के नोटिस पर बोले फारूक अब्दुल्ला, 'मुझे खुशी है कि...'
बॉलीवुड
Drishyam 3 BO Day 4: 'दृश्यम 3' मंडे टेस्ट में फेल हुई या पास? जानें पहले सोमवार का कलेक्शन
'दृश्यम 3' मंडे टेस्ट में फेल हुई या पास? जानें पहले सोमवार का कलेक्शन
स्पोर्ट्स
पाकिस्तान क्रिकेट में बड़ा उलटफेर, अचानक बदला कप्तान; इस दिग्गज से छिनी कमान
पाकिस्तान क्रिकेट में बड़ा उलटफेर, अचानक बदला कप्तान; इस दिग्गज से छिनी कमान
दिल्ली NCR
दिल्ली: CM रेखा गुप्ता ने कूड़े के पहाड़ के साथ क्यों ली सेल्फी? बोलीं- 'ये आखिरी...'
दिल्ली: CM रेखा गुप्ता ने कूड़े के पहाड़ के साथ क्यों ली सेल्फी? बोलीं- 'ये आखिरी...'
इंडिया
साथ दिखे प्रियंका गांधी और संजय सिंह, सियासी अटकलों पर AAP नेता ने दी सफाई
साथ दिखे प्रियंका गांधी और संजय सिंह, सियासी अटकलों पर AAP नेता ने दी सफाई
हेल्थ
एक दिन में कितना प्रोटीन जरूरी, उम्र के हिसाब से जानें यहां
एक दिन में कितना प्रोटीन जरूरी, उम्र के हिसाब से जानें यहां
शिक्षा
राजस्थान 10वीं बोर्ड में हुआ बड़ा बदलाव, अब साल में 2 बार होगी परीक्षा
राजस्थान 10वीं बोर्ड में हुआ बड़ा बदलाव, अब साल में 2 बार होगी परीक्षा
ENT LIVE
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
ENT LIVE
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
ENT LIVE
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
ENT LIVE
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
ENT LIVE
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
Embed widget