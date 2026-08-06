एबीपी न्यूज़ Top 10, मॉर्निंग बुलेटिन: सुबह की शुरुआत एबीपी न्यूज़ की खबरों के साथ, पढ़ें- देश-दुनिया की सभी बड़ी खबरें एक साथ -मॉर्निंग

Cheapest Bags Market: ब्रांडेड बैग्स की सस्ती कॉपी के लिए दिल्ली के किस बाजार से करें शॉपिंग? Cheapest Branded Bags: दिल्ली के बाजारों में केवल कपड़े ही नहीं बल्कि ब्रांडेड बैग्स भी काफी सस्ते मिलते हैं. यहां आपको दिखाते हैं उन मार्केट की लिस्ट, जहां पर महंगे- महंगे ब्रांडेड बैग्स की सस्ती कॉपी मिल जाएगी. Read More

मां बाप इस्तेमाल कर सकते हैं बच्चे के PPF का पैसा? कोर्ट ने सुनाया फैसला PPF Account: बच्चे के नाम पर PPF या अन्य बचत योजनाओं में जमा रकम के इस्तेमाल को लेकर दिल्ली हाई कोर्ट ने अहम फैसला सुनाया है. आइए जानते हैं माता-पिता किन परिस्थितियों में यह पैसा इस्तेमाल कर सकते हैं. Read More

मानसून सत्र का बढ़ेगा समय या बुलाया जाएगा विशेष सत्र? सरकार ने किया साफ Monsoon Session: केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रीजीजू ने कहा कि जारी मानसून सत्र की किसी भी तारीख को आगे बढ़ाने या विशेष सत्र बुलाने के लिए कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है. Read More

'संप्रभुता का अपमान', शेख हसीना की PC से भड़क उठी बांग्लादेश सरकार नई दिल्ली में हुई बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना की वर्चुअल मीडिया अपीयरेंस की ढाका ने निंदा की है. बांग्लादेश की मौजूदा सरकार ने इसे अपमान बताया है. साथ ही प्रत्यर्पण की मांग दोहराई है. Read More

Friday Theatre Clash: फ्राइडे को बड़े पर्दे पर होगा धमाकेदार क्लैश, 'द ओडिसी' से टकराएंगीं GDN समेत 6 फिल्में, चेक करें लिस्ट Friday Theatre Release 17 July: इस शुक्रवार को बड़े पर्दे पर कई फिल्मों का क्लैश होगा. इनमें द ओडिसी भी शामिल है. यहां फ्राइडे को थिएटर में रिलीज हो रही फिल्मों की पूरी लिस्ट चेक कर सकते हैं. Read More

The Odyssey Review: गजब का सिनेमैटिक एक्सपीरियंस देती है क्रिस्टोफर नोलन की ये फिल्म, लंबाई खल सकती है, लेकिन मजा आएगा The Odyssey Review: क्रिस्टोफर नोलन की फिल्म 'द ओडिसी' रिलीज के लिए तैयार है. फिल्म में मैट डेमन लीड रोल में हैं. आइए जानते हैं फिल्म का रिव्यू कैसा है. Read More

अचानक गायब हुआ पाकिस्तानी खिलाड़ी, कॉमनवेल्थ गेम्स के बाद खुला राज कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 के बाद पाकिस्तान के मुक्केबाज कुदरतुल्लाह समेत कई खिलाड़ी स्कॉटलैंड से लापता हो गए. पुलिस जांच में जुटी है. यहां जानिए आखिर पूरा मामला क्या है. Read More

EXCLUSIVE: कॉमनवेल्थ में जीता सिल्वर, अब गोल्ड है लक्ष्य; ABP से बोले लवप्रीत सिंह ABP Exclusive: लवप्रीत सिंह ने कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में 110 किलोग्राम भारवर्ग वेटलिफ्टिंग प्रतियोगिता में सिल्वर मेडल जीता. एबीपी से खास बातचीत में उन्होंने अपने करियर के उतार-चढ़ाव के बारे में बताया. Read More

कांवड़ यात्रा से लौटते ही शारीरिक संबंध बनाना सही या गलत? जानें शास्त्रों का नियम और बड़ा कारण कांवड़ यात्रा (Kanwar Yatra) से लौटने के बाद शारीरिक संबंध बनाना चाहिए या नहीं? जानें ब्रह्मचर्य, संकल्प की समाप्ति, धार्मिक मान्यताओं और शरीर की रिकवरी से जुड़े जरूरी नियम. Read More