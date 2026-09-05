एबीपी न्यूज़ Top 10, मॉर्निंग बुलेटिन: सुबह की शुरुआत एबीपी न्यूज़ की खबरों के साथ, पढ़ें- देश-दुनिया की सभी बड़ी खबरें एक साथ -मॉर्निंग

जमीन पर 40 साल से कब्जा फिर भी नहीं बने मालिक, हाई कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला यदि कोई व्यक्ति 40 साल तक किसी मकान या जमीन पर कब्जा करता है और उनके रिकॉर्ड में भी उसका नाम होता है, तो भी उसका मालिकाना हक साबित नहीं होगा. कर्नाटर हाईकोर्ट ने हाल ही में इसको लेकर फैसला किया है. Read More

600 रुपए में AC केबिन और चाय-नाश्ता, ताजमहल देखने ट्रेन से निकला विदेशी जोड़ा नीदरलैंड और मोल्दोवा से आए ट्रैवल ब्लॉगर वेस-निको दिल्ली से ट्रेन द्वारा आगरा पहुंचे. करीब 600 के टिकट में AC कोच, आरामदायक सीट और खाने की सुविधा देखकर वे भारतीय रेल से काफी प्रभावित हुए. Read More

स्वतंत्र भारद्वाज पर कांग्रेस ने चिराग पासवान को घेरा, देखें वीडियो स्वतंत्र भारद्वाज मामले में कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने चिराग पासवान और एनडीए नेताओं पर सवाल उठाते हुए जमकर निशाना साधा है. उन्होंने हिप्पोक्रेसी की सीमा भी होती है, कहकर चिराग पर तंज कसा है. Read More

पीएम मोदी ने दी बधाई तो जॉर्जिया मेलोनी का आया रिप्लाई, कहा- 'आपकी दोस्ती...' जॉर्जिया मेलोनी इटली के पोस्ट-वॉर इतिहास में सबसे लंबे समय तक लगातार पीएम रहने वाली नेता बन गई हैं. पीएम मोदी ने उन्हें बधाई देते हुए दोनों देशों के रिश्ते पर बात की. Read More

कृति सेनन विवाद अभी शुरुआत? सितंबर तक कई बड़े सितारों और ब्रांड्स पर आ सकता है संकट Kriti Sanon Ad Controversy: कृति सेनन के विज्ञापन पर विवाद के बाद भारत की कुंडली सितंबर तक बड़े सितारों और ब्रांड्स की छवि पर संकट का संकेत दे रही है. जानें पूरी गणना. Read More

Friday Theatre Clash: फ्राइडे को बड़े पर्दे पर होगा धमाकेदार क्लैश, 'द ओडिसी' से टकराएंगीं GDN समेत 6 फिल्में, चेक करें लिस्ट Friday Theatre Release 17 July: इस शुक्रवार को बड़े पर्दे पर कई फिल्मों का क्लैश होगा. इनमें द ओडिसी भी शामिल है. यहां फ्राइडे को थिएटर में रिलीज हो रही फिल्मों की पूरी लिस्ट चेक कर सकते हैं. Read More

2026 एशियन गेम्स: नीरज चोपड़ा के रिप्लेसमेंट का एलान, इस स्टार को मिली जगह Asian Games 2026: नीरज चोपड़ा इंजरी के चलते सीजन के बाकी हिस्से से बाहर हो गए. वह एशियन गेम्स में भी हिस्सा नहीं ले पाएंगे. नीजर को कॉमनवेल्थ गेम्स में ब्रॉन्ज जीतने वाले यशवीर सिंह ने रिप्लेस किया. Read More

4 साल की एलेना मिश्रा ने चेस में बनाया वर्ल्ड रिकॉर्ड एलेना मिश्रा की उम्र 4 साल, 6 महीने और 16 दिन है, जिन्होंने कॉम्पिटिटिव शतरंज की दुनिया में अपनी एक खास पहचान बना ली है. वह आधिकारिक FIDE रेटिंग पाने वाली सबसे कम उम्र की महिला खिलाड़ी बन गई हैं. Read More

जन्माष्टमी पर हरिद्वार पहुंचीं सूरीनाम की राजदूत; मनसा देवी और दक्षिण काली मंदिर में टेका माथा जन्माष्टमी पर सूरीनाम की राजदूत हनीशा जयराम ने हरिद्वार में मां मनसा देवी और दक्षिण काली मंदिर में दर्शन किए. स्वामी कैलाशानंद गिरि से आशीर्वाद ले उन्होंने इसे सुखद अनुभव बताया. Read More