एबीपी न्यूज़ Top 10, मॉर्निंग बुलेटिन: सुबह की शुरुआत एबीपी न्यूज़ की खबरों के साथ, पढ़ें- देश-दुनिया की सभी बड़ी खबरें एक साथ -मॉर्निंग
ABP News पर सुबह की बड़ी खबरें: 5 अक्टूबर 2026 की बड़ी खबरें, देश-विदेश की बड़ी या ब्रेकिंग खबरें हों या क्रिकेट का रोमांच, बॉलीवुड की गॉसिप हो या मार्केट का उतार चढ़ाव. नए गैजेट्स, गाड़ियों का अलर्ट या नौकरियों की जानकारियां. एक क्लिक में पाएं सभी खबरें एक साथ.
EPFO सदस्यों के लिए बड़ी चेतावनी, PF निकालते वक्त पेंशन को लेकर रहें अलर्ट
नौकरी बदलने के बाद PF निकालने वाले कर्मचारियों को EPS सेवा पर भी ध्यान देना चाहिए. पुराने खाते की पेंशन योग्य सेवा को नए रोजगार रिकॉर्ड से जोड़ना जरूरी है, ताकि पेंशन रिकॉर्ड प्रभावित न हो. Read More
एबीपी न्यूज़ Top 10, रात की बड़ी खबरें: पढ़ें- देश-दुनिया की सभी बड़ी खबरें एक साथ - रात
ABP News पर रात की बड़ी खबरें: 4 अक्टूबर 2026 | दिनभर की दौड़ भाग में अगर आप से जरूरी खबरें छूट गई हैं तो एक क्लिक में पढ़ें राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय के अलावा बिजनेस, बॉलीवुड, खेल और गैजेट की बड़ी खबरें. Read More
'मैं खरगे के बयान से सहमत नहीं, चुनाव आयोग...', मणिशंकर अय्यर का बड़ा बयान
कांग्रेस नेता मणि शंकर अय्यर ने पाकिस्तान और चीन के साथ भारत के संबंधों को लेकर मोदी सरकार की विदेश नीतियों पर सवाल उठाए. उन्होंने कहा कि हमें एक ढोंगी के रूप में देखा जा रहा. Read More
सना में सऊदी अरब की बड़ी एयर स्ट्राइक, हूती समूह के ठिकानों को बनाया निशाना
स्थानीय निवासी ने कहा, "धमाके इतने तेज थे कि हमारे पैरों के नीचे जमीन हिलने लगी. ऐसा लगा जैसे भूकंप आया हो. हमारी खिड़कियां कांप रही थीं और बच्चे डरकर जाग गए." Read More
कृति सेनन विवाद अभी शुरुआत? सितंबर तक कई बड़े सितारों और ब्रांड्स पर आ सकता है संकट
Kriti Sanon Ad Controversy: कृति सेनन के विज्ञापन पर विवाद के बाद भारत की कुंडली सितंबर तक बड़े सितारों और ब्रांड्स की छवि पर संकट का संकेत दे रही है. जानें पूरी गणना. Read More
Friday Theatre Clash: फ्राइडे को बड़े पर्दे पर होगा धमाकेदार क्लैश, 'द ओडिसी' से टकराएंगीं GDN समेत 6 फिल्में, चेक करें लिस्ट
Friday Theatre Release 17 July: इस शुक्रवार को बड़े पर्दे पर कई फिल्मों का क्लैश होगा. इनमें द ओडिसी भी शामिल है. यहां फ्राइडे को थिएटर में रिलीज हो रही फिल्मों की पूरी लिस्ट चेक कर सकते हैं. Read More
एशियन गेम्स 2026 खत्म, क्लोजिंग सेरेमनी में नीरू ढांडा ने लहराया तिरंगा; कतर को सौंपा OCA फ्लैग
जापान के आईची नागोया में आयोजित हुए एशियन गेम्स 2026 का समापन आज हो गया. क्लोजिंग सेरेमनी में भारतीय ध्वजवाहक नीरू ढांडा ने शान से तिरंग लहराया. OCA फ्लैग कतर को सौंपा गया. Read More
भारत के हाथ से फिसला गोल्ड, अंतिम पंघाल को फाइनल में मिली हार; जीता सिल्वर
भारत की महिला पहलवान अंतिम पंघाल को फाइनल में हार का सामना करना पड़ा. इसके साथ भारत के हाथ से एक और गोल्ड फिसल गया. फाइनल में हार के साथ उन्हें सिल्वर से संतोष करना पड़ा. Read More
आज का मीन राशिफल 5 अक्टूबर 2026: 5वें चंद्रमा से बढ़ेगा यश, गजकेसरी व सर्वार्थसिद्धि योग से व्यापार में वर्चस्व, बुद्धिमानी से विरोधियों की बोलती बंद
आज का मीन राशिफल 5 अक्टूबर 2026: 5वें चंद्रमा से बढ़ेगा यश, गजकेसरी व सर्वार्थसिद्धि योग से व्यापार में वर्चस्व, बुद्धिमानी से विरोधियों की बोलती बंद! पढ़ें उपाय. Read More
क्या आपके किचन में भी है Everest का जीरा? अलर्ट जारी, तुरंत चेक करें ये बैच नंबर
FSSAI ने कीटनाशक अवशेष तय सीमा से ज्यादा मिलने पर Everest जीरा पाउडर के एक पूरे बैच को बाजार से वापस मंगाने का आदेश दिया है. उपभोक्ताओं को पैकेट का बैच नंबर जांचने की सलाह दी गई है. Read More