एबीपी न्यूज़ Top 10, मॉर्निंग बुलेटिन: सुबह की शुरुआत एबीपी न्यूज़ की खबरों के साथ, पढ़ें- देश-दुनिया की सभी बड़ी खबरें एक साथ -मॉर्निंग

एबीपी न्यूज़ Top 10, रात की बड़ी खबरें: पढ़ें- देश-दुनिया की सभी बड़ी खबरें एक साथ - रात ABP News पर रात की बड़ी खबरें: 4 अक्टूबर 2026 | दिनभर की दौड़ भाग में अगर आप से जरूरी खबरें छूट गई हैं तो एक क्लिक में पढ़ें राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय के अलावा बिजनेस, बॉलीवुड, खेल और गैजेट की बड़ी खबरें. Read More

'मैं खरगे के बयान से सहमत नहीं, चुनाव आयोग...', मणिशंकर अय्यर का बड़ा बयान कांग्रेस नेता मणि शंकर अय्यर ने पाकिस्तान और चीन के साथ भारत के संबंधों को लेकर मोदी सरकार की विदेश नीतियों पर सवाल उठाए. उन्होंने कहा कि हमें एक ढोंगी के रूप में देखा जा रहा. Read More

सना में सऊदी अरब की बड़ी एयर स्ट्राइक, हूती समूह के ठिकानों को बनाया निशाना स्थानीय निवासी ने कहा, "धमाके इतने तेज थे कि हमारे पैरों के नीचे जमीन हिलने लगी. ऐसा लगा जैसे भूकंप आया हो. हमारी खिड़कियां कांप रही थीं और बच्चे डरकर जाग गए." Read More

कृति सेनन विवाद अभी शुरुआत? सितंबर तक कई बड़े सितारों और ब्रांड्स पर आ सकता है संकट Kriti Sanon Ad Controversy: कृति सेनन के विज्ञापन पर विवाद के बाद भारत की कुंडली सितंबर तक बड़े सितारों और ब्रांड्स की छवि पर संकट का संकेत दे रही है. जानें पूरी गणना. Read More

Friday Theatre Clash: फ्राइडे को बड़े पर्दे पर होगा धमाकेदार क्लैश, 'द ओडिसी' से टकराएंगीं GDN समेत 6 फिल्में, चेक करें लिस्ट Friday Theatre Release 17 July: इस शुक्रवार को बड़े पर्दे पर कई फिल्मों का क्लैश होगा. इनमें द ओडिसी भी शामिल है. यहां फ्राइडे को थिएटर में रिलीज हो रही फिल्मों की पूरी लिस्ट चेक कर सकते हैं. Read More

एशियन गेम्स 2026 खत्म, क्लोजिंग सेरेमनी में नीरू ढांडा ने लहराया तिरंगा; कतर को सौंपा OCA फ्लैग जापान के आईची नागोया में आयोजित हुए एशियन गेम्स 2026 का समापन आज हो गया. क्लोजिंग सेरेमनी में भारतीय ध्वजवाहक नीरू ढांडा ने शान से तिरंग लहराया. OCA फ्लैग कतर को सौंपा गया. Read More

भारत के हाथ से फिसला गोल्ड, अंतिम पंघाल को फाइनल में मिली हार; जीता सिल्वर भारत की महिला पहलवान अंतिम पंघाल को फाइनल में हार का सामना करना पड़ा. इसके साथ भारत के हाथ से एक और गोल्ड फिसल गया. फाइनल में हार के साथ उन्हें सिल्वर से संतोष करना पड़ा. Read More

आज का मीन राशिफल 5 अक्टूबर 2026: 5वें चंद्रमा से बढ़ेगा यश, गजकेसरी व सर्वार्थसिद्धि योग से व्यापार में वर्चस्व, बुद्धिमानी से विरोधियों की बोलती बंद आज का मीन राशिफल 5 अक्टूबर 2026: 5वें चंद्रमा से बढ़ेगा यश, गजकेसरी व सर्वार्थसिद्धि योग से व्यापार में वर्चस्व, बुद्धिमानी से विरोधियों की बोलती बंद! पढ़ें उपाय. Read More