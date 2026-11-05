एबीपी न्यूज़ Top 10, मॉर्निंग बुलेटिन: सुबह की शुरुआत एबीपी न्यूज़ की खबरों के साथ, पढ़ें- देश-दुनिया की सभी बड़ी खबरें एक साथ -मॉर्निंग

'हम हार गए क्योंकि... ', मिडटर्म इलेक्शन रिजल्ट पर जेडी वेंस बोले- खुद राष्ट्रपति ट्रंप ने स्वीकारा ईरान युद्ध- मंहगाई के मुद्दे को अमेरिकी उपराष्ट्रपति हार की बड़ी वजह माना है. उन्होंने कहा है कि यही मुद्दे हैं, जो हार की सबसे बड़ी वजह बने. मिडटर्म इलेक्शन में रिपब्लिकन को हार का सामना करना पड़ा. Read More

'नतीजों को वैध मानें...', इजरायल के राष्ट्रपति इसाक हर्जोग ने चुनाव को दी कानूनी मान्यता इजरायल के राष्ट्रपति इसाक हर्जोग ने संसदीय नतीजों को कानूनी रूप से मान लिया है. उन्होंने कहा है कि वह नई सरकार के गठन के लिए कई दलों के डेलीगेशन से बातचीत करेंगे. Read More

Explained: US कांग्रेस में डेमोक्रेट्स को रोकने की पूरी तैयारी! ट्रंप के पास कौन से 5 रास्ते बचे? डेमोक्रेटिक कांग्रेस ट्रंप को रोकने की पूरी कोशिश करेगी, लेकिन ट्रंप के पास वीटो, एग्जीक्यूटिव ऑर्डर, बजट नियंत्रण, नौकरशाही में बदलाव और विदेश नीति के अधिकारों के रूप में कई मजबूत रास्ते मौजूद हैं. Read More

Explained: क्या अपने ही किराए के घर में रील बनाना मना है? उर्फी जावेद के नए विवाद के बीच समझें कानूनी नियम क्या कोई मकान मालिक या रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन (RWA) किसी किराएदार या फ्लैट मालिक को उसके निजी घर के अंदर वीडियो या डिजिटल कंटेंट बनाने से कानूनी तौर पर रोक सकता है? जानिए कानून क्या कहता है Read More

टाइगर श्रॉफ केस: दिल्ली पुलिस ने 4 आरोपियों को किया गिरफ्तार, सलमान खान के घर भी हुई थी रेकी कुनाल ने उसे अपनी गतिविधियों के बारे में बताया और बाद में हथियार लेकर मुंबई जाने के लिए तैयार किया. 15 अक्टूबर को कुनाल, राधा और बबीता को नई दिल्ली रेलवे स्टेशन लेकर पहुंचा. Read More

शान से फाइनल में पहुंची टीम इंडिया, सेमीफाइनल में दक्षिण कोरिया को 8-1 से रौंदा भारतीय हॉकी टीम ने 2026 एशियाई हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल में जगह बना ली. सेमीफाइनल में टीम इंडिया ने दक्षिण कोरिया को 8-1 से करारी शिकस्त दी. Read More

हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी: लगातार चौथी जीत, टीम इंडिया की सेमीफाइनल में धाकड़ एंट्री लगातार चौथी जीत के साथ टीम इंडिया ने 2026 एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी के सेमीफाइनल में जगह बना ली. टीम ने चौथे मुकाबले मलेशिया को करारी शिकस्त दी. Read More

Aaj Ka Panchang 5 November 2026: एकादशी सुबह 10:35 तक, क्या इसके बाद व्रत खोल सकते हैं? Aaj Ka Panchang 5 November 2026: 5 नवंबर के पंचांग में एकादशी तिथि सुबह 10:35 तक है. जानें 6 नवंबर को पारण का समय, आज की गोवत्स द्वादशी पूजा और गुरुवार का राहुकाल. Read More