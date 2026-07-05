एबीपी न्यूज़ Top 10, मॉर्निंग बुलेटिन: सुबह की शुरुआत एबीपी न्यूज़ की खबरों के साथ, पढ़ें- देश-दुनिया की सभी बड़ी खबरें एक साथ -मॉर्निंग

Farmer Insurance: खेती के दौरान हादसा होने पर सरकार देगी 2 लाख तक का मुआवजा, जानिए कैसे उठाएं लाभ Rajasthan Farmer Scheme: राजस्थान की मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना खेत में दुर्घटना होने पर किसानों, बटाईदारों और मजदूरों को आर्थिक सुरक्षा देती है, जिसमें 2 लाख रुपए तक सहायता दी जाती है. Read More

एबीपी न्यूज़ Top 10, रात की बड़ी खबरें: पढ़ें- देश-दुनिया की सभी बड़ी खबरें एक साथ - रात ABP News पर रात की बड़ी खबरें: 4 जुलाई 2026 | दिनभर की दौड़ भाग में अगर आप से जरूरी खबरें छूट गई हैं तो एक क्लिक में पढ़ें राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय के अलावा बिजनेस, बॉलीवुड, खेल और गैजेट की बड़ी खबरें. Read More

30 दिन जेल में रहे तो जाएगी PM-CM की कुर्सी! मोदी सरकार के इस बिल से संसद के मानसून सत्र में मचेगा गदर Monsoon Session: केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि राष्ट्रपति ने देशहित के मुद्दों पर चर्चा और बहस करने के लिए 20 जुलाई से 13 अगस्त तक लोकसभा और राज्यसभा का सत्र बुलाने की मंजूरी दे दी है. Read More

'नई ऊंचाइयों पर जाएगी हमारी दोस्ती', अमेरिका की आजादी के 250 साल, PM मोदी ने राष्ट्रपति ट्रंप को दी बधाई PM Modi Donald Trump: प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को अमेरिका की आजादी के 250 साल पूरे होने पर बधाई दी है. उन्होंने इसके लिए एक खास पोस्ट शेयर की है. Read More

'द ओडिसी' से 'मोआना' तक...जुलाई में मचेगी हॉलीवुड की धूम, आ रही हैं ये 5 फिल्में July 2026 Hollywood Release: जुलाई में कई हॉलीवुड फिल्में भारतीय सिनेमाघरों में आने वाली हैं. दर्शकों को एक-दो नहीं, बल्कि अगले महीने सिनेमाघरों में पांच-पांच हॉलीवुड फिल्में मिलेंगी. Read More

रीज विदरस्पून के बेटे ने ग्रेजुएशन की कंप्लीट, एक्ट्रेस बोलीं- चार साल की मेहनत का मिला फल एक्ट्रेस रीज विदरस्पून का एक सोशल मीडिया पोस्ट इस समय काफी वायरल हो रहा है. उन्होंने बेटे डीकन की ग्रेजुएशन से जुड़ी फोटोज शेयर कर बताया कि उनके बेटे ने सफलता के लिए लगातार चार साल तक मेहनत की. Read More

FIFA World cup: एक्स्ट्रा टाइम में रोमांच की सारी हदें पार, फीफा वर्ल्ड कप के राउंड ऑफ 32 में अर्जेंटीना ने केप वर्डे को 3-2 से हराया डिफेंडिंग चैंपियन अर्जेंटीना ने एक्स्ट्रा टाइम में केप वर्डे को 3-2 से हराकर फीफा वर्ल्ड कप 2026 के प्री-क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई. Read More

वैभव सूर्यवंशी के ‘New Chapter’ स्टोरी से मची हलचल, डेब्यू का इशारा या नया सरप्राइज? टीम इंडिया में डेब्यू का इंतजार कर रहे 15 साल के वैभव सूर्यवंशी ने इंस्टाग्राम पर ‘New Chapter’ लिखकर स्टोरी शेयर की है. मॉर्ने मॉर्कल के बयान के बाद सामने आई इस स्टोरी ने एक बार फिर चर्चा छेड़ दी है कि यह उनके डेब्यू का संकेत है या फिर नए बैट स्पॉन्सरशिप करार की ओर इशारा है. Read More

Tirumala: भगवान वेंकटेश्वर की कृपा या अटूट संकल्प? 116 वर्ष की शतायु महिला ने पैदल चढ़ीं तिरुमला की 3,550 सीढ़ियाँ Tirumala: परिवार के अनुसार 116 वर्षीय भीमव्व ने तिरुमला की 3,550 सीढ़ियां पैदल चढ़कर भगवान वेंकटेश्वर के दर्शन किए. उम्र की पुष्टि नहीं हुई, लेकिन उनका संकल्प प्रेरणादायक है. Read More