एबीपी न्यूज़ Top 10, मॉर्निंग बुलेटिन: सुबह की शुरुआत एबीपी न्यूज़ की खबरों के साथ, पढ़ें- देश-दुनिया की सभी बड़ी खबरें एक साथ -मॉर्निंग

Govt Scheme: फिसड्डी साबित हुई सरकार की ये योजना, संसद में आंकड़े पेश, कर्मचारियों का मोहभंग UPS Scheme: केंद्र सरकार की UPS स्कीम को लेकर केंद्रीय कर्मचारी नाखुश नजर आ रहे हैं. 1 अप्रैल से लागू हुई इस योजना में कर्मचारियों ने खासी दिलचस्पी नहीं दिखाई. Read More

हूती विद्रोहियों का अटैक? यमन तट के पास लाल सागर में डूबा भारतीय जहाज यमन के समुद्री इलाके में मंगलवार को एक भारतीय जहाज पर प्रोजेक्टाइल से हमला हुआ. इससे वह पलटकर डूब गया. यमन के कोस्ट गार्ट ने सभी 13 भारतीय नाविकों को सुरक्षित बचा लिया है. Read More

Xप्लेन: क्या सुप्रीम कोर्ट के फैसले से शादीशुदा और लिव-इन पार्टनर में कोई फर्क नहीं? Live-in Relationship Cruelty: IPC की जगह अब भारतीय न्याय सहिंता (BNS) लागू हो चुकी है. IPC की धारा 498A की जगह BNS की धारा 85 और 86 हैं. कोर्ट के इस फैसले का असर BNS की इन्हीं धाराओं पर भी होगा. Read More

सीमा पर चीनी हथियारों की तैनाती पर भारत की दो टूक, पाक को दी सीधी चेतावनी विदेश मंत्रालय ने अपनी वीकली प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक सवाल का जवाब देते हुए यह बयान दिया है. प्रवक्ता ने कहा कि सीमा पार आतंकवाद पर भारत का रुख नहीं बदला है. देश अपनी रक्षा के लिए तैयार रहेगा. Read More

Friday Theatre Clash: फ्राइडे को बड़े पर्दे पर होगा धमाकेदार क्लैश, 'द ओडिसी' से टकराएंगीं GDN समेत 6 फिल्में, चेक करें लिस्ट Friday Theatre Release 17 July: इस शुक्रवार को बड़े पर्दे पर कई फिल्मों का क्लैश होगा. इनमें द ओडिसी भी शामिल है. यहां फ्राइडे को थिएटर में रिलीज हो रही फिल्मों की पूरी लिस्ट चेक कर सकते हैं. Read More

The Odyssey Review: गजब का सिनेमैटिक एक्सपीरियंस देती है क्रिस्टोफर नोलन की ये फिल्म, लंबाई खल सकती है, लेकिन मजा आएगा The Odyssey Review: क्रिस्टोफर नोलन की फिल्म 'द ओडिसी' रिलीज के लिए तैयार है. फिल्म में मैट डेमन लीड रोल में हैं. आइए जानते हैं फिल्म का रिव्यू कैसा है. Read More

भारत लौटने पर कॉमनवेल्थ खिलाड़ियों का भव्य स्वागत, जीते हैं 39 मेडल कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 से लौटे भारतीय खिलाड़ियों का दिल्ली एयरपोर्ट पर भव्य स्वागत हुआ. खिलाड़ियों ने सरकार, सहयोगी संस्थाओं और देशवासियों का आभार जताते हुए भविष्य में भी बेहतर प्रदर्शन का भरोसा दिलाया. Read More

खेल जगत में पसरा मातम, नींद में आया हार्ट अटैक; 34 साल के खिलाड़ी की मौत Allan Nascimento: 34 साल के खिलाड़ी का नींद में हार्ट अटैक आने से निधन हो गया. इस खबर ने पूरे खेल जगत को झकझोरकर रख दिया है. Read More

Aaj Ka Panchang 5 August 2026: सावन कालाष्टमी पर काल भैरव की पूजा का समय, शुभ योग और पूरा पंचांग देखें Aaj Ka Panchang 5 August 2026: आज सावन कृष्ण सप्तमी तिथि और बुधवार है.आज का अभिजीत मुहूर्त; राहुकाल, चंद्रमा का समय, गोचर, शुभ-अशुभ समय और इस दिन का उपाय जानें. Read More