एबीपी न्यूज़ Top 10, मॉर्निंग बुलेटिन: सुबह की शुरुआत एबीपी न्यूज़ की खबरों के साथ, पढ़ें- देश-दुनिया की सभी बड़ी खबरें एक साथ -मॉर्निंग
ABP News पर सुबह की बड़ी खबरें: 4 सितंबर 2026 की बड़ी खबरें, देश-विदेश की बड़ी या ब्रेकिंग खबरें हों या क्रिकेट का रोमांच, बॉलीवुड की गॉसिप हो या मार्केट का उतार चढ़ाव. नए गैजेट्स, गाड़ियों का अलर्ट या नौकरियों की जानकारियां. एक क्लिक में पाएं सभी खबरें एक साथ.
PM रोजगार कार्यक्रम के नाम पर मिल रहा 2.99 करोड़ का लोन, सरकार ने किया अलर्ट
सोशल मीडिया पर एक पोस्ट तेजी से वायरल हो रही है, जिसमें बताया जा रहा है कि PMEGP प्रोग्राम के तहत सरकार करोड़ों का लोन दे रही हैं. हालांकि अब सरकार ने खुद ही इस खबर की सच्चाई उजागर कर दी है. Read More
एबीपी न्यूज़ Top 10, रात की बड़ी खबरें: पढ़ें- देश-दुनिया की सभी बड़ी खबरें एक साथ - रात
ABP News पर रात की बड़ी खबरें: 3 सितंबर 2026 | दिनभर की दौड़ भाग में अगर आप से जरूरी खबरें छूट गई हैं तो एक क्लिक में पढ़ें राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय के अलावा बिजनेस, बॉलीवुड, खेल और गैजेट की बड़ी खबरें. Read More
'ग्रोथ मजबूत तो जॉब्स क्यों नहीं बढ़ रही', GDP पर रघुराम राजन ने किए सवाल
GDP के आंकड़े को लेकर चल रहे विवाद पर पूर्व आरबीआई गवर्नर रघुराम राजन ने साफ करते हुए कहा है कि उन्होंने इससे जुड़ा कोई सवाल नहीं उठाया है. न ही इन आंकड़ो का समर्थन किया. Read More
PoK में फिर हुई फायरिंग, नई सरकार में सांसद बना जैश-ए-मोहम्मद का आतंकी
पीओके में इस बार प्रदर्शन के बीच जैसे-तैसे 45 में से 38 सीटों पर 40% प्रतिशत से भी कम वोटिंग और धांधली के साथ चुनाव करवाए गए और पीएमएल (एन) को 25 सीट जीतवाकर सरकार बनावा दी गई. Read More
कृति सेनन विवाद अभी शुरुआत? सितंबर तक कई बड़े सितारों और ब्रांड्स पर आ सकता है संकट
Kriti Sanon Ad Controversy: कृति सेनन के विज्ञापन पर विवाद के बाद भारत की कुंडली सितंबर तक बड़े सितारों और ब्रांड्स की छवि पर संकट का संकेत दे रही है. जानें पूरी गणना. Read More
Friday Theatre Clash: फ्राइडे को बड़े पर्दे पर होगा धमाकेदार क्लैश, 'द ओडिसी' से टकराएंगीं GDN समेत 6 फिल्में, चेक करें लिस्ट
Friday Theatre Release 17 July: इस शुक्रवार को बड़े पर्दे पर कई फिल्मों का क्लैश होगा. इनमें द ओडिसी भी शामिल है. यहां फ्राइडे को थिएटर में रिलीज हो रही फिल्मों की पूरी लिस्ट चेक कर सकते हैं. Read More
2026 एशियन गेम्स: नीरज चोपड़ा के रिप्लेसमेंट का एलान, इस स्टार को मिली जगह
Asian Games 2026: नीरज चोपड़ा इंजरी के चलते सीजन के बाकी हिस्से से बाहर हो गए. वह एशियन गेम्स में भी हिस्सा नहीं ले पाएंगे. नीजर को कॉमनवेल्थ गेम्स में ब्रॉन्ज जीतने वाले यशवीर सिंह ने रिप्लेस किया. Read More
4 साल की एलेना मिश्रा ने चेस में बनाया वर्ल्ड रिकॉर्ड
एलेना मिश्रा की उम्र 4 साल, 6 महीने और 16 दिन है, जिन्होंने कॉम्पिटिटिव शतरंज की दुनिया में अपनी एक खास पहचान बना ली है. वह आधिकारिक FIDE रेटिंग पाने वाली सबसे कम उम्र की महिला खिलाड़ी बन गई हैं. Read More
Tula Rashifal 4 September 2026: जन्माष्टमी पर 8वें चंद्रमा से यात्रा में बरतें सावधानी, जल्दबाजी के फैसलों से बचें तुला राशि वाले
Tula Rashifal 4 September 2026: जन्माष्टमी पर 8वें चंद्रमा से तुला राशि वाले यात्रा में रहें सतर्क, जल्दबाजी के फैसलों से बचें! पढ़ें 4 सितंबर राशिफल. Read More
सरकार की जेट फ्यूल स्कीम से कंपनियों ने फेरा मुंह, फ्लाइट टिकट पर बड़ी खबर
ATF की कीमतों में नरमी वाली स्कीम का फायदा किसी भी एयरलाइन ने नहीं उठाया. जिसके बाद अब सरकार ATF स्कीम पर दोबारा से समीक्षा करोगी. पायलटों की ड्रग टेस्टिंग बढ़ाने की भी तैयारी कर रही है. Read More