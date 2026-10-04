एबीपी न्यूज़ Top 10, मॉर्निंग बुलेटिन: सुबह की शुरुआत एबीपी न्यूज़ की खबरों के साथ, पढ़ें- देश-दुनिया की सभी बड़ी खबरें एक साथ -मॉर्निंग

बेंगलुरु-मुंबई के बीच दौड़ेगी स्लीपर वंदे भारत, जानें रूट से टाइमिंग तक पूरी डिटेल बेंगलुरु-मुंबई रूट पर जल्द वंदे भारत स्लीपर ट्रेन शुरू होने की उम्मीद है. इससे यात्रा समय 22-24 घंटे से घटकर करीब 16 घंटे हो सकता है. ट्रेन सप्ताह में छह दिन चल सकती है. Read More

विदेश मंत्रालय ने पाकिस्तानी अधिकारी को तलब कर सुनाया, 'घुसपैठ किया तो...' भारतीय विदेश मंत्रालय ने पाकिस्तान हाई कमीशन के प्रभारी को तलब किया है. साथ ही सीमा पर की जा रही घुसपैठ पर अपना कड़ा विरोध जताया है. भारत ने फिरोजपुर सेक्टर में हुई घटना पर लगे आरोपों को खारिज किया. Read More

'यह सबसे व्यापक', भारत के सीजफायर प्रस्ताव की यूक्रेनी विदेश मंत्री ने की तारीफ भारत के अलावा, अमेरिका, मिस्र और तुर्किए ने भी यूक्रेन को रूस के साथ जारी संघर्ष को खत्म करने और युद्धविराम करने के लिए अलग-अलग प्रस्ताव भेजा है. जिसके बारे में यूक्रेनी विदेश मंत्री ने जानकारी दी है. Read More

कृति सेनन विवाद अभी शुरुआत? सितंबर तक कई बड़े सितारों और ब्रांड्स पर आ सकता है संकट Kriti Sanon Ad Controversy: कृति सेनन के विज्ञापन पर विवाद के बाद भारत की कुंडली सितंबर तक बड़े सितारों और ब्रांड्स की छवि पर संकट का संकेत दे रही है. जानें पूरी गणना. Read More

Friday Theatre Clash: फ्राइडे को बड़े पर्दे पर होगा धमाकेदार क्लैश, 'द ओडिसी' से टकराएंगीं GDN समेत 6 फिल्में, चेक करें लिस्ट Friday Theatre Release 17 July: इस शुक्रवार को बड़े पर्दे पर कई फिल्मों का क्लैश होगा. इनमें द ओडिसी भी शामिल है. यहां फ्राइडे को थिएटर में रिलीज हो रही फिल्मों की पूरी लिस्ट चेक कर सकते हैं. Read More

भारत के हाथ से फिसला गोल्ड, अंतिम पंघाल को फाइनल में मिली हार; जीता सिल्वर भारत की महिला पहलवान अंतिम पंघाल को फाइनल में हार का सामना करना पड़ा. इसके साथ भारत के हाथ से एक और गोल्ड फिसल गया. फाइनल में हार के साथ उन्हें सिल्वर से संतोष करना पड़ा. Read More

एशियन गेम्स: अमन सहरावत ने वर्ल्ड नंबर-1 पहलवान को किया चित्त, भारत को दिलाया 20वां गोल्ड Aman Sehrawat Gold Medal Asian Games 2026: भारत के अमन सहरावत ने पुरुषों के 57 किलोग्राम कुश्ती इवेंट में गोल्ड मेडल जीत लिया है. उन्होंने नॉर्थ कोरिया के वर्ल्ड नंबर-1 पहलवान को हराया. Read More

Aaj Ka Panchang 4 October 2026: मातृ नवमी आज, जानें श्राद्ध मुहूर्त और राहुकाल Aaj Ka Panchang 4 October 2026: मातृ नवमी और जितिया पारण है. जानें किसका श्राद्ध करें, दिल्ली का राहुकाल, शुभ मुहूर्त और चंद्र राशि बदलने का समय. Read More