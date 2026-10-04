एबीपी न्यूज़ Top 10, मॉर्निंग बुलेटिन: सुबह की शुरुआत एबीपी न्यूज़ की खबरों के साथ, पढ़ें- देश-दुनिया की सभी बड़ी खबरें एक साथ -मॉर्निंग
ABP News पर सुबह की बड़ी खबरें: 4 अक्टूबर 2026 की बड़ी खबरें, देश-विदेश की बड़ी या ब्रेकिंग खबरें हों या क्रिकेट का रोमांच, बॉलीवुड की गॉसिप हो या मार्केट का उतार चढ़ाव. नए गैजेट्स, गाड़ियों का अलर्ट या नौकरियों की जानकारियां. एक क्लिक में पाएं सभी खबरें एक साथ.
'दुनिया के लिए हीरो...' नेतन्याहू ने कैप्टन स्मित को दिया स्वतंत्रता दिवस का न्योता
अपनी बहादुरी के लिए सुर्खियां बटोर रहे भारतीय पायलट कैप्टन स्मित मछार से इजरायल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने फोन पर बात की है. साथ ही उन्होने इजरायल स्वतंत्रता दिवस पर आने का न्योता दिया है. Read More
बेंगलुरु-मुंबई के बीच दौड़ेगी स्लीपर वंदे भारत, जानें रूट से टाइमिंग तक पूरी डिटेल
बेंगलुरु-मुंबई रूट पर जल्द वंदे भारत स्लीपर ट्रेन शुरू होने की उम्मीद है. इससे यात्रा समय 22-24 घंटे से घटकर करीब 16 घंटे हो सकता है. ट्रेन सप्ताह में छह दिन चल सकती है. Read More
विदेश मंत्रालय ने पाकिस्तानी अधिकारी को तलब कर सुनाया, 'घुसपैठ किया तो...'
भारतीय विदेश मंत्रालय ने पाकिस्तान हाई कमीशन के प्रभारी को तलब किया है. साथ ही सीमा पर की जा रही घुसपैठ पर अपना कड़ा विरोध जताया है. भारत ने फिरोजपुर सेक्टर में हुई घटना पर लगे आरोपों को खारिज किया. Read More
'यह सबसे व्यापक', भारत के सीजफायर प्रस्ताव की यूक्रेनी विदेश मंत्री ने की तारीफ
भारत के अलावा, अमेरिका, मिस्र और तुर्किए ने भी यूक्रेन को रूस के साथ जारी संघर्ष को खत्म करने और युद्धविराम करने के लिए अलग-अलग प्रस्ताव भेजा है. जिसके बारे में यूक्रेनी विदेश मंत्री ने जानकारी दी है. Read More
कृति सेनन विवाद अभी शुरुआत? सितंबर तक कई बड़े सितारों और ब्रांड्स पर आ सकता है संकट
Kriti Sanon Ad Controversy: कृति सेनन के विज्ञापन पर विवाद के बाद भारत की कुंडली सितंबर तक बड़े सितारों और ब्रांड्स की छवि पर संकट का संकेत दे रही है. जानें पूरी गणना. Read More
Friday Theatre Clash: फ्राइडे को बड़े पर्दे पर होगा धमाकेदार क्लैश, 'द ओडिसी' से टकराएंगीं GDN समेत 6 फिल्में, चेक करें लिस्ट
Friday Theatre Release 17 July: इस शुक्रवार को बड़े पर्दे पर कई फिल्मों का क्लैश होगा. इनमें द ओडिसी भी शामिल है. यहां फ्राइडे को थिएटर में रिलीज हो रही फिल्मों की पूरी लिस्ट चेक कर सकते हैं. Read More
भारत के हाथ से फिसला गोल्ड, अंतिम पंघाल को फाइनल में मिली हार; जीता सिल्वर
भारत की महिला पहलवान अंतिम पंघाल को फाइनल में हार का सामना करना पड़ा. इसके साथ भारत के हाथ से एक और गोल्ड फिसल गया. फाइनल में हार के साथ उन्हें सिल्वर से संतोष करना पड़ा. Read More
एशियन गेम्स: अमन सहरावत ने वर्ल्ड नंबर-1 पहलवान को किया चित्त, भारत को दिलाया 20वां गोल्ड
Aman Sehrawat Gold Medal Asian Games 2026: भारत के अमन सहरावत ने पुरुषों के 57 किलोग्राम कुश्ती इवेंट में गोल्ड मेडल जीत लिया है. उन्होंने नॉर्थ कोरिया के वर्ल्ड नंबर-1 पहलवान को हराया. Read More
Aaj Ka Panchang 4 October 2026: मातृ नवमी आज, जानें श्राद्ध मुहूर्त और राहुकाल
Aaj Ka Panchang 4 October 2026: मातृ नवमी और जितिया पारण है. जानें किसका श्राद्ध करें, दिल्ली का राहुकाल, शुभ मुहूर्त और चंद्र राशि बदलने का समय. Read More
स्मित मच्छार की FlyDubai एयरलाइन किस नंबर पर? ये हैं दुनिया की टॉप 5 फ्लाइट्स
FlyDubai की फ्लाइट में भारतीय कप्तान पर सह-पायलट के हमले के बाद एयरलाइन चर्चा में है. ऐसे में Skytrax की वर्ल्ड एयरलाइन रैंकिंग में FlyDubai की स्थिति और टॉप एयरलाइंस पर नजर है. Read More