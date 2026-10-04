Explainerएशियन गेम्स#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़न्यूज़एबीपी न्यूज़ Top 10, मॉर्निंग बुलेटिन: सुबह की शुरुआत एबीपी न्यूज़ की खबरों के साथ, पढ़ें- देश-दुनिया की सभी बड़ी खबरें एक साथ -मॉर्निंग

एबीपी न्यूज़ Top 10, मॉर्निंग बुलेटिन: सुबह की शुरुआत एबीपी न्यूज़ की खबरों के साथ, पढ़ें- देश-दुनिया की सभी बड़ी खबरें एक साथ -मॉर्निंग

ABP News पर सुबह की बड़ी खबरें: 4 अक्टूबर 2026 की बड़ी खबरें, देश-विदेश की बड़ी या ब्रेकिंग खबरें हों या क्रिकेट का रोमांच, बॉलीवुड की गॉसिप हो या मार्केट का उतार चढ़ाव. नए गैजेट्स, गाड़ियों का अलर्ट या नौकरियों की जानकारियां. एक क्लिक में पाएं सभी खबरें एक साथ.

Written By : एबीपी न्यूज़ ब्यूरो |  Updated at : 04 Oct 2026 06:30 AM (IST)
Preferred Sources

  1. 'दुनिया के लिए हीरो...' नेतन्याहू ने कैप्टन स्मित को दिया स्वतंत्रता दिवस का न्योता

    अपनी बहादुरी के लिए सुर्खियां बटोर रहे भारतीय पायलट कैप्टन स्मित मछार से इजरायल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने फोन पर बात की है. साथ ही उन्होने इजरायल स्वतंत्रता दिवस पर आने का न्योता दिया है. Read More

    रिलेटेड स्टोरी >>

    न्यूज़
    'दुनिया के लिए हीरो...' नेतन्याहू ने कैप्टन स्मित को दिया स्वतंत्रता दिवस का न्योता
    'दुनिया के लिए हीरो...' नेतन्याहू ने कैप्टन स्मित को दिया स्वतंत्रता दिवस का न्योता
    इंडिया
    समितियों की अध्यक्षता छिनने पर भड़की TMC, सभापति को लिखा खत - 'संसद को...'
    समितियों की अध्यक्षता छिनने पर भड़की TMC, सभापति को लिखा खत - 'संसद को...'
    इंडिया
    Exclusive: आमिर खान के फैन हुए गुरु सतीशाचार्य, बोले - 'वो समाज के लिए...'
    Exclusive: आमिर खान के फैन हुए गुरु सतीशाचार्य, बोले - 'वो समाज के लिए...'
    इंडिया
    विदेश मंत्रालय ने पाकिस्तानी अधिकारी को तलब कर सुनाया, 'घुसपैठ किया तो...'
    विदेश मंत्रालय ने पाकिस्तानी अधिकारी को तलब कर सुनाया, 'घुसपैठ किया तो...'

  2. बेंगलुरु-मुंबई के बीच दौड़ेगी स्लीपर वंदे भारत, जानें रूट से टाइमिंग तक पूरी डिटेल

    बेंगलुरु-मुंबई रूट पर जल्द वंदे भारत स्लीपर ट्रेन शुरू होने की उम्मीद है. इससे यात्रा समय 22-24 घंटे से घटकर करीब 16 घंटे हो सकता है. ट्रेन सप्ताह में छह दिन चल सकती है. Read More

  3. विदेश मंत्रालय ने पाकिस्तानी अधिकारी को तलब कर सुनाया, 'घुसपैठ किया तो...'

    भारतीय विदेश मंत्रालय ने पाकिस्तान हाई कमीशन के प्रभारी को तलब किया है. साथ ही सीमा पर की जा रही घुसपैठ पर अपना कड़ा विरोध जताया है. भारत ने फिरोजपुर सेक्टर में हुई घटना पर लगे आरोपों को खारिज किया. Read More

  4. 'यह सबसे व्यापक', भारत के सीजफायर प्रस्ताव की यूक्रेनी विदेश मंत्री ने की तारीफ

    भारत के अलावा, अमेरिका, मिस्र और तुर्किए ने भी यूक्रेन को रूस के साथ जारी संघर्ष को खत्म करने और युद्धविराम करने के लिए अलग-अलग प्रस्ताव भेजा है. जिसके बारे में यूक्रेनी विदेश मंत्री ने जानकारी दी है. Read More

  5. कृति सेनन विवाद अभी शुरुआत? सितंबर तक कई बड़े सितारों और ब्रांड्स पर आ सकता है संकट

    Kriti Sanon Ad Controversy: कृति सेनन के विज्ञापन पर विवाद के बाद भारत की कुंडली सितंबर तक बड़े सितारों और ब्रांड्स की छवि पर संकट का संकेत दे रही है. जानें पूरी गणना. Read More

  6. Friday Theatre Clash: फ्राइडे को बड़े पर्दे पर होगा धमाकेदार क्लैश, 'द ओडिसी' से टकराएंगीं GDN समेत 6 फिल्में, चेक करें लिस्ट

    Friday Theatre Release 17 July: इस शुक्रवार को बड़े पर्दे पर कई फिल्मों का क्लैश होगा. इनमें द ओडिसी भी शामिल है. यहां फ्राइडे को थिएटर में रिलीज हो रही फिल्मों की पूरी लिस्ट चेक कर सकते हैं. Read More

  7. भारत के हाथ से फिसला गोल्ड, अंतिम पंघाल को फाइनल में मिली हार; जीता सिल्वर

    भारत की महिला पहलवान अंतिम पंघाल को फाइनल में हार का सामना करना पड़ा. इसके साथ भारत के हाथ से एक और गोल्ड फिसल गया. फाइनल में हार के साथ उन्हें सिल्वर से संतोष करना पड़ा. Read More

  8. एशियन गेम्स: अमन सहरावत ने वर्ल्ड नंबर-1 पहलवान को किया चित्त, भारत को दिलाया 20वां गोल्ड

    Aman Sehrawat Gold Medal Asian Games 2026: भारत के अमन सहरावत ने पुरुषों के 57 किलोग्राम कुश्ती इवेंट में गोल्ड मेडल जीत लिया है. उन्होंने नॉर्थ कोरिया के वर्ल्ड नंबर-1 पहलवान को हराया. Read More

  9. Aaj Ka Panchang 4 October 2026: मातृ नवमी आज, जानें श्राद्ध मुहूर्त और राहुकाल

    Aaj Ka Panchang 4 October 2026: मातृ नवमी और जितिया पारण है. जानें किसका श्राद्ध करें, दिल्ली का राहुकाल, शुभ मुहूर्त और चंद्र राशि बदलने का समय. Read More

  10. स्मित मच्छार की FlyDubai एयरलाइन किस नंबर पर? ये हैं दुनिया की टॉप 5 फ्लाइट्स

    FlyDubai की फ्लाइट में भारतीय कप्तान पर सह-पायलट के हमले के बाद एयरलाइन चर्चा में है. ऐसे में Skytrax की वर्ल्ड एयरलाइन रैंकिंग में FlyDubai की स्थिति और टॉप एयरलाइंस पर नजर है. Read More

Published at : 04 Oct 2026 06:30 AM (IST)
Tags :
Hindi News Hindi News Headlines Hindi Samachar Top Hindi News Hindi News Headlines Today Latest News In Hindi Breaking News In Hindi ताजा ख़बरें Breaking News Top News Top Headlines Morning Headlines Morning Headlines Hindi Todays Morning Headlines Breakfast News In Hindi
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

न्यूज़
'दुनिया के लिए हीरो...' नेतन्याहू ने कैप्टन स्मित को दिया स्वतंत्रता दिवस का न्योता
'दुनिया के लिए हीरो...' नेतन्याहू ने कैप्टन स्मित को दिया स्वतंत्रता दिवस का न्योता
इंडिया
समितियों की अध्यक्षता छिनने पर भड़की TMC, सभापति को लिखा खत - 'संसद को...'
समितियों की अध्यक्षता छिनने पर भड़की TMC, सभापति को लिखा खत - 'संसद को...'
इंडिया
Exclusive: आमिर खान के फैन हुए गुरु सतीशाचार्य, बोले - 'वो समाज के लिए...'
Exclusive: आमिर खान के फैन हुए गुरु सतीशाचार्य, बोले - 'वो समाज के लिए...'
इंडिया
विदेश मंत्रालय ने पाकिस्तानी अधिकारी को तलब कर सुनाया, 'घुसपैठ किया तो...'
विदेश मंत्रालय ने पाकिस्तानी अधिकारी को तलब कर सुनाया, 'घुसपैठ किया तो...'
Advertisement

वीडियोज

Premanand Maharaj के आश्रम का गुमनाम 'शैतान' ! | Sansani
Mountain Traffic: वीकेंड पर पहाड़ों में महाजाम! मनाली से बदरीनाथ तक ट्रैफिक का तांडव
Smit Machchhar | Fly Dubai: कॉकपिट में 'आतंकी पायलट' का 'बड़ा मकसद' क्या था ! | Netanyahu | Oman
Premanand Maharaj: वृंदावन का आश्रम या लापतागंज? | ABP News
Sandeep Chaudhary| SIR Controversy: ‘सत्याग्रह’ से क्या साधेंगे Rahul Gandhi? विश्लेषकों का विश्लेषण
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
विदेश मंत्रालय ने पाकिस्तानी अधिकारी को तलब कर सुनाया, 'घुसपैठ किया तो...'
विदेश मंत्रालय ने पाकिस्तानी अधिकारी को तलब कर सुनाया, 'घुसपैठ किया तो...'
बिहार
अतीक अहमद गैंग का शूटर अरमान बिहार में मिला, 5 लाख का था इनाम
अतीक अहमद गैंग का शूटर अरमान बिहार में मिला, 5 लाख का था इनाम
क्रिकेट
तीसरे वनडे में बुरी तरह चोटिल हुआ वेस्टइंडीज का खिलाड़ी, ले जाया गया अस्पताल
तीसरे वनडे में बुरी तरह चोटिल हुआ वेस्टइंडीज का खिलाड़ी, ले जाया गया अस्पताल
बॉलीवुड
'दृश्यम 3' की आंधी के बीच 'द वन' ने बनाया रिकॉर्ड, पोस्ट कोविड बनी सिद्धार्थ मल्होत्रा की नंबर 1 फिल्म
'दृश्यम 3' की आंधी के बीच 'द वन' ने बनाया रिकॉर्ड, पोस्ट कोविड बनी सिद्धार्थ मल्होत्रा की नंबर 1 फिल्म
इंडिया
समितियों की अध्यक्षता छिनने पर भड़की TMC, सभापति को लिखा खत - 'संसद को...'
समितियों की अध्यक्षता छिनने पर भड़की TMC, सभापति को लिखा खत - 'संसद को...'
इंडिया
यूसुफ पठान ने की ज्ञानेश कुमार को भारत रत्न देने की मांग? बोले - 'मैंने ऐसा...'
यूसुफ पठान ने की ज्ञानेश कुमार को भारत रत्न देने की मांग? बोले - 'मैंने ऐसा...'
विश्व
'यह सबसे व्यापक', भारत के सीजफायर प्रस्ताव की यूक्रेनी विदेश मंत्री ने की तारीफ
'यह सबसे व्यापक', भारत के सीजफायर प्रस्ताव की यूक्रेनी विदेश मंत्री ने की तारीफ
शिक्षा
यूपी के छात्रों के लिए बड़ी खबर, 4.60 लाख खातों में भेजे गए 148 करोड़ रुपये
यूपी के छात्रों के लिए बड़ी खबर, 4.60 लाख खातों में भेजे गए 148 करोड़ रुपये
ENT LIVE
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
ENT LIVE
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
ENT LIVE
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
ENT LIVE
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
ENT LIVE
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
Embed widget