एबीपी न्यूज़ Top 10, मॉर्निंग बुलेटिन: सुबह की शुरुआत एबीपी न्यूज़ की खबरों के साथ, पढ़ें- देश-दुनिया की सभी बड़ी खबरें एक साथ -मॉर्निंग

Train News: रोजाना ट्रेन से सफर करने वालों की मौज, 'सीजन टिकट' से बचाएं समय और पैसा, जानें पूरी प्रक्रिया Season Ticket: सीजन टिकट रेलवे की एक ऐसी सुविधा है जिसमें यात्री एक बार भुगतान करके तय समय तक एक ही रूट पर रोजाना सफर कर सकते हैं, जिससे रोज टिकट लेने की जरूरत नहीं पड़ती. Read More

एबीपी न्यूज़ Top 10, रात की बड़ी खबरें: पढ़ें- देश-दुनिया की सभी बड़ी खबरें एक साथ - रात ABP News पर रात की बड़ी खबरें: 3 मई 2026 | दिनभर की दौड़ भाग में अगर आप से जरूरी खबरें छूट गई हैं तो एक क्लिक में पढ़ें राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय के अलावा बिजनेस, बॉलीवुड, खेल और गैजेट की बड़ी खबरें. Read More

चेन्नई एयरपोर्ट पर चलते विमान से कूदा यात्री, लैंडिंग के तुरंत बाद खोल दिया इमरजेंसी गेट, जानें पूरा मामला Chennai Airport: एयरपोर्ट के एक अधिकारी ने कहा कि उसे उल्टी जैसा महसूस हो रहा था और उसने विमान में दो बार उल्टी भी की थी. इससे यह संकेत मिलता है कि उसने खराब तबीयत की वजह से ऐसा डरावना कदम उठाया होगा. Read More

'युद्ध खत्म करो, प्रतिबंध हटाओ और मुआवजा दो', ईरान ने अमेरिका को भेजा नया प्रस्ताव, ट्रंप के सामने क्या रखीं शर्तें? ईरान ने वॉशिंगटन की 2 महीने के युद्धविराम की योजना का खंडन किया और सभी मुद्दों को हल करने के लिए 30 दिन की समय सीमा का समर्थन किया है. Read More

रिजेक्शन की वजह से खुली अनुष्का शर्मा की किस्मत, ऐसे मिला 'रब ने बना दी जोड़ी' में तानी का किरदार अनुष्का शर्मा को लगातार रिजेक्शन मिले, लेकिन ‘रब ने बना दी जोड़ी’ के स्क्रीन टेस्ट से उनकी किस्मत बदल गई. उन्हें इस मौके की उम्मीद भी नहीं थी. Read More

समय रैना ने की नए स्टैंड-अप स्पेशल Still Alive की घोषणा, एक बार फिर सुर्खियां बटोरने को हैं तैयार Samay Raina Stand Up: समय रैना अपने नए स्टैंड-अप स्पेशल Still Alive के साथ दमदार वापसी करने जा रहे हैं. Still Alive केवल एक शीर्षक नहीं, बल्कि समय रैना के करियर के एक महत्वपूर्ण दौर का प्रतीक है. Read More

IPL 2026 में कितने मुस्लिम क्रिकेटर खेल रहे हैं? राजस्थान में एक भी नहीं, लेकिन लखनऊ में सबसे ज्यादा 5 IPL 2026 Muslim Players: आईपीएल 2026 में लखनऊ सुपर जायंट्स में सबसे ज्यादा 5 मुस्लिम खिलाड़ी हैं, जबकि राजस्थान में कोई मुस्लिम खिलाड़ी नहीं है. Read More

रांची के 7 साल के बच्चे ने बनाया वर्ल्ड रिकॉर्ड, 10 घंटे में एक देश से तैरकर दूसरे देश पहुंचा Swimmer Ishank Singh World Record Palk Strait: भारत के 7 वर्षीय बालक ने तैराकी में नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया है. उसने 2 देशों के बीच की दूरी 10 घंटे से कम समय में तय कर ली. Read More

Aaj Ka Panchang 4 May 2026: आज सर्वार्थ सिद्धि योग शुभ कार्य के लिए महत्वपूर्ण, जानें मुहूर्त, राशिफल और पूरा पंचांग Aaj Ka Panchang 4 May 2026: ज्येष्ठ माह के कृष्ण पक्ष की तृतीया तिथि और सोमवार है. आज का अभिजीत मुहूर्त, राहुकाल, चंद्रमा का समय, गोचर, शुभ-अशुभ समय और इस दिन का उपाय जानें. Read More