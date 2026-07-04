एबीपी न्यूज़ Top 10, मॉर्निंग बुलेटिन: सुबह की शुरुआत एबीपी न्यूज़ की खबरों के साथ, पढ़ें- देश-दुनिया की सभी बड़ी खबरें एक साथ -मॉर्निंग
ABP News पर सुबह की बड़ी खबरें: 4 जुलाई 2026 की बड़ी खबरें, देश-विदेश की बड़ी या ब्रेकिंग खबरें हों या क्रिकेट का रोमांच, बॉलीवुड की गॉसिप हो या मार्केट का उतार चढ़ाव. नए गैजेट्स, गाड़ियों का अलर्ट या नौकरियों की जानकारियां. एक क्लिक में पाएं सभी खबरें एक साथ.
Train News: कुली की मनमानी नहीं चलेगी, ज्यादा पैसे मांगने पर करें शिकायत, रेलवे लेगा सख्त एक्शन
Indian Railway: आप ट्रेन से सफर करते हैं तो यह खबर आपके काम की है. अगर आपसे कुली तय कीमत से ज्यादा पैसे मांगे तो ऐसे में आप उसके खिलाफ शिकायत कर सकते हैं. जानिए पूरा प्रोसेस. Read More
अब इलाज के खर्च की चिंता खत्म, दिल्ली के 2.7 लाख मजदूरों को मिलेगा 10 लाख तक का स्वास्थ्य कवर
Health Insurance Scheme: दिल्ली सरकार ने निर्माण मजदूरों और उनके परिवारों के लिए स्वास्थ्य योजना शुरू की है. इसके तहत रजिस्टर्ड मजदूरों को 10 लाख रुपये तक का कैशलेस स्वास्थ्य बीमा कवर मिलेगा. Read More
देश को मिलेगी पहली ग्रीनफील्ड रिफाइनरी, PM मोदी करेंगे लोकार्पण, राजस्थान को देंगे करोड़ों की सौगात
विशेषज्ञों के मुताबिक इससे हजारों की संख्या में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार के अवसर पैदा होंगे और पश्चिमी राजस्थान के औद्योगिक तथा सामाजिक-आर्थिक विकास को नई गति मिलेगी. Read More
अली खामेनेई को विदाई देने उमड़ा ईरान, भारत की तरफ से अता हसनैन-पबित्रा मार्गेरिटा ने दी श्रद्धांजलि
ईरान अलग-अलग शहरों में शहीद खामेनेई के अंतिम संस्कार में करोड़ों लोग शामिल हो सकते हैं. राजधानी तेहरान में डेढ़ से दो करोड़ की की संभावित भागीदारी को देखते हुए तैयारी की गई है. Read More
'द ओडिसी' से 'मोआना' तक...जुलाई में मचेगी हॉलीवुड की धूम, आ रही हैं ये 5 फिल्में
July 2026 Hollywood Release: जुलाई में कई हॉलीवुड फिल्में भारतीय सिनेमाघरों में आने वाली हैं. दर्शकों को एक-दो नहीं, बल्कि अगले महीने सिनेमाघरों में पांच-पांच हॉलीवुड फिल्में मिलेंगी. Read More
रीज विदरस्पून के बेटे ने ग्रेजुएशन की कंप्लीट, एक्ट्रेस बोलीं- चार साल की मेहनत का मिला फल
एक्ट्रेस रीज विदरस्पून का एक सोशल मीडिया पोस्ट इस समय काफी वायरल हो रहा है. उन्होंने बेटे डीकन की ग्रेजुएशन से जुड़ी फोटोज शेयर कर बताया कि उनके बेटे ने सफलता के लिए लगातार चार साल तक मेहनत की. Read More
वैभव सूर्यवंशी के डेब्यू को लेकर दिग्गजों की अलग-अलग राय, 5 में से 3 ने मौका देने की कही बात, अश्विन- पुजारा की अलग सोच
IPL 2026 में दमदार प्रदर्शन के बावजूद वैभव सूर्यवंशी को भारत के लिए डेब्यू का मौका नहीं मिला. उनके चयन पर सुनील गावस्कर, रवि शास्त्री और माइकल वॉन समर्थन में हैं, जबकि अश्विन और पुजारा इंतजार की सलाह दे रहे हैं. Read More
IND vs ENG: कैमरा देखते ही शर्मा गए वैभव सूर्यवंशी, मैनचेस्टर पहुंचते ही मासूम अंदाज ने जीता दिल
भारत-इंग्लैंड दूसरे टी20 से पहले मैनचेस्टर पहुंचे 15 वर्षीय वैभव सूर्यवंशी कैमरे पर मुस्कुराते और शर्माते नजर आए. उनका वीडियो और अभिषेक शर्मा के साथ सेल्फी सोशल मीडिया पर वायरल हो गई. Read More
Rashifal 4 July 2026: राहु और चंद्रमा की युति 3 राशियों को देगी कष्ट, ऑफिस में रहें सतर्क, मेष से मीन तक राशिफल
Rashifal 4 July 2026: मिथुन वाले यात्रा न करें, कन्या वालों का अटका काम पूरा होगा. राहु-चंद्रमा की युति किन राशियों को परेशान करेगी, किसे देगी लाभ, जानें मेष से मीन का भाग्य. Read More
LPG News: ये देश ना होता तो आज भारत में गैस सिलेंडर के लाले पड़ जाते! यूएई और सऊदी अरब छूटे पीछे
LPG Supply News: पश्चिम एशिया में तनाव के बीच भारत ने एलपीजी आयात में विविधता बढ़ाई है. जून में भी सबसे ज्यादा एलपीजी अमेरिका से खरीदी गई, जबकि UAE, सऊदी अरब और कुवैत से भी सप्लाई जारी रही. Read More