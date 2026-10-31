एबीपी न्यूज़ Top 10, मॉर्निंग बुलेटिन: सुबह की शुरुआत एबीपी न्यूज़ की खबरों के साथ, पढ़ें- देश-दुनिया की सभी बड़ी खबरें एक साथ -मॉर्निंग
ABP News पर सुबह की बड़ी खबरें: 31 अक्टूबर 2026 की बड़ी खबरें, देश-विदेश की बड़ी या ब्रेकिंग खबरें हों या क्रिकेट का रोमांच, बॉलीवुड की गॉसिप हो या मार्केट का उतार चढ़ाव. नए गैजेट्स, गाड़ियों का अलर्ट या नौकरियों की जानकारियां. एक क्लिक में पाएं सभी खबरें एक साथ.
DA Hike: OPS और UPS पेंशन वालों को अब कितने पैसे मिलेंगे?
केंद्र सरकार ने पात्र केंद्रीय पेंशनर्स और फैमिली पेंशनर्स के महंगाई राहत (DR) में 3 फीसदी बढ़ोतरी की मंजूरी दी है. इससे 1 जुलाई 2026 से DR 60 से बढ़कर 63 फीसदी हो जाएगा. Read More
एबीपी न्यूज़ Top 10, रात की बड़ी खबरें: पढ़ें- देश-दुनिया की सभी बड़ी खबरें एक साथ - रात
ABP News पर रात की बड़ी खबरें: 30 अक्टूबर 2026 | दिनभर की दौड़ भाग में अगर आप से जरूरी खबरें छूट गई हैं तो एक क्लिक में पढ़ें राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय के अलावा बिजनेस, बॉलीवुड, खेल और गैजेट की बड़ी खबरें. Read More
3 मांगों के साथ रामलीला मैदान रैली में जाएंगी नेहा बोरा, कर दिया बड़ा ऐलान
नेहा बोरा ने अपनी तीनों मांगों का ऐलान करते हुए देश के लोगों से बड़ी संख्या में रामलीला मैदान में होने वाली इंडिया ब्लॉक की महारैली में शामिल होने की अपील भी की है. Read More
होर्मुज में 27 भारतीयों वाले टैंकर पर हमला, पहली बार लिम्पेट माइन से बनाया निशाना
केंद्रीय शिपिंग मंत्री सरबानंदा सोनोवाल ने बताया कि हमले के कारण जहाज के इंजन रूम में आग लग गई और टैंकर अस्थायी रूप से निष्क्रिय हो गया. सभी भारतीय चालक दल के सदस्य सुरक्षित हैं. Read More
Explained: क्या अपने ही किराए के घर में रील बनाना मना है? उर्फी जावेद के नए विवाद के बीच समझें कानूनी नियम
क्या कोई मकान मालिक या रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन (RWA) किसी किराएदार या फ्लैट मालिक को उसके निजी घर के अंदर वीडियो या डिजिटल कंटेंट बनाने से कानूनी तौर पर रोक सकता है? जानिए कानून क्या कहता है Read More
टाइगर श्रॉफ केस: दिल्ली पुलिस ने 4 आरोपियों को किया गिरफ्तार, सलमान खान के घर भी हुई थी रेकी
कुनाल ने उसे अपनी गतिविधियों के बारे में बताया और बाद में हथियार लेकर मुंबई जाने के लिए तैयार किया. 15 अक्टूबर को कुनाल, राधा और बबीता को नई दिल्ली रेलवे स्टेशन लेकर पहुंचा. Read More
भारत की बेटी मनीषा भानवाला ने रचा इतिहास, बनीं पहली महिला कुश्ती चैंपियन
मनीषा भानवाला भारत के लिए वर्ल्ड रेसलिंग का खिताब जीतने वाली पहली महिला पहलवान बन गईं. उन्होंने गोल्ड मेडल यानी खिताबी मुकाबले अमेरिकी पहलवान एबिगेल नेट को हराया. Read More
चैंपियंस ट्रॉफी 2026 में टीम इंडिया की लगातार दूसरी जीत, चीन को 5-2 से रौंदा
Asian Champions Trophy 2026: भारतीय हॉकी टीम ने एशियन चैंपियंस ट्रॉफी पंजाब 2026 में चीन को 5-2 से हराकर लगातार दूसरी जीत दर्ज की. हरमनप्रीत सिंह और सुखजीत सिंह ने दो-दो गोल किए, जबकि जुगराज सिंह ने एक गोल किया. Read More
Aaj Ka Panchang 31 October 2026: शाम 4:57 बजे त्रिपुष्कर योग और भद्रा साथ, जानें शुभ मुहूर्त
Aaj Ka Panchang 31 October 2026: आज का पंचांग क्यों विशेष है? दिल्ली में शाम 4:57 बजे त्रिपुष्कर योग और भद्रा साथ शुरू होंगे. जानें राहुकाल, अभिजीत मुहूर्त और गुरु गोचर का समय. Read More
बीमा कंपनियों की चांदी, टर्म प्लान की बिक्री 1.5 गुना बढ़ी, युवाओं ने बदला गेम
भारत में टर्म इंश्योरेंस की मांग तेजी से बढ़ रही है. पॉलिसीबाजार के अनुसार, अप्रैल 2023 के मुकाबले अमीर ग्राहकों की बुकिंग दोगुनी हुई और औसत बीमा कवर 30 फीसदी बढ़ा है. Read More