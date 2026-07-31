एबीपी न्यूज़ Top 10, मॉर्निंग बुलेटिन: सुबह की शुरुआत एबीपी न्यूज़ की खबरों के साथ, पढ़ें- देश-दुनिया की सभी बड़ी खबरें एक साथ -मॉर्निंग

Indian Railway: वंदे भारत फ्रेट ईएमयू का ट्रायल शुरू, 145 किमी/घंटा की रफ्तार से दौड़ी Vande Bharat Trial: भारतीय रेलवे ने वंदे भारत फ्रेट ईएमयू का ट्रायल शुरू कर दिया है. ट्रायल के पहले ही दिन इस रेक ने 145 किलोमीटर प्रति घंटे की अधिकतम स्पीड हासिल कर ली है. Read More

शादी के लिए बुक की फॉर्च्यूनर, डिलीवरी में देरी, कोर्ट ने डीलर पर ठोका भारी जुर्माना Toyota Fortuner delivery delay: बेटी की शादी के लिए बुक की गई टोयोटा फॉर्च्यूनर की देरी से डिलीवरी पर उपभोक्ता आयोग ने डीलर को 1 लाख रुपये रिफंड और 20 हजार रुपये मुआवजे का आदेश दिया. Read More

चीन ने J-20 फाइटर जेट LAC के करीब किया तैनात, सैटेलाइट से सामने आयी तस्वीर China J-20 Fighter Jet: चीन ने स्वदेशी जे-20 ‘चेंगदू’ फाइटर जेट को अपग्रेड करने के बाद वास्तविक नियंत्रण रेखा (LAC) के करीब अपने दो अहम एयरबेस पर तैनात कर दिया है. Read More

'कदम रखते ही शेख हसीना होंगी गिरफ्तार', बांग्लादेश के मंत्री की धमकी बांग्लादेश के कानून मंत्री शेख हसीना को भारत से लौटने के बाद सीधे कोर्ट में पहुंचकर आत्मसमर्पण करने का मौका नहीं मिलेगा. शेख हसीना ने कहा था कि वह दिसंबर तक अपने देश लौटने के लिए दृढ़ हैं. Read More

Friday Theatre Clash: फ्राइडे को बड़े पर्दे पर होगा धमाकेदार क्लैश, 'द ओडिसी' से टकराएंगीं GDN समेत 6 फिल्में, चेक करें लिस्ट Friday Theatre Release 17 July: इस शुक्रवार को बड़े पर्दे पर कई फिल्मों का क्लैश होगा. इनमें द ओडिसी भी शामिल है. यहां फ्राइडे को थिएटर में रिलीज हो रही फिल्मों की पूरी लिस्ट चेक कर सकते हैं. Read More

The Odyssey Review: गजब का सिनेमैटिक एक्सपीरियंस देती है क्रिस्टोफर नोलन की ये फिल्म, लंबाई खल सकती है, लेकिन मजा आएगा The Odyssey Review: क्रिस्टोफर नोलन की फिल्म 'द ओडिसी' रिलीज के लिए तैयार है. फिल्म में मैट डेमन लीड रोल में हैं. आइए जानते हैं फिल्म का रिव्यू कैसा है. Read More

शान से फाइनल में पहुंचे Neeraj Chopra, पाकिस्तान के अरशद नदीम को पछाड़ा Neeraj Chopra Final Javelin Throw CWG 2026: कॉमनवेल्थ गेम्स में भारत के तीनों खिलाड़ियों ने मेंस जेवलिन थ्रो के फाइनल में जगह बना ली है. पाकिस्तान के अरशद नदीम ने भी क्वालीफाई किया. Read More

CWG: फाइनल में नीरज चोपड़ा और अरशद नदीम की भिड़ंत, जानें शेड्यूल Neeraj Chopra vs Arshad Nadeem: कॉमनवेल्थ गेम्स में नीरज चोपड़ा और अरशद नदीम के बीच भिड़ंत देखने को मिलेगी. दोनों ने फाइनल में जगह बना ली है. तो आइए जानते हैं कि फाइनल का शेड्यूल कैसा है. Read More

Mangla Gauri Vrat 2026: सावन शुरू, इस बार कितने मंगला गौरी व्रत आएंगे, पहला व्रत कब है Mangla Gauri Vrat 2026: सावन इस बार 4 मंगला गौरी व्रत रखे जाएंगे. स्त्रियां पति की लंबी आयु, अच्छे स्वास्थ, सफलता के लिए के लिए इस दिन देवी पार्वती की पूजा करती हैं. Read More