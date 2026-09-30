एबीपी न्यूज़ Top 10, मॉर्निंग बुलेटिन: सुबह की शुरुआत एबीपी न्यूज़ की खबरों के साथ, पढ़ें- देश-दुनिया की सभी बड़ी खबरें एक साथ -मॉर्निंग

महिला ने मंगाया 10000 का फोन, डिब्बा खोला तो निकला साबुन, कंपनी पर लगा जुर्माना दिल्ली से एक मामला सामने आया है, यहां एक महिला ने ऑनलाइन मोबाइल फोन ऑर्डर किया और डिलीवरी के बाद फोन के डिब्बे में मोबाइल फोन की जगह पर साबुन की टिकिया निकली. जानिए पूरा मामला. Read More

CWC बैठक में शशि थरूर के सुझाव पर खरगे ने कसा तंज, बोले- ‘आप आएंगे या सिर्फ...’ कांग्रेस की वर्किंग कमेटी की बैठक में ढाई घंटे तक चली. इस दौरान पार्टी के नेताओं ने बैठक में SIR, वोट चोरी के अलावा पार्टी की भविष्य की कार्ययोजनाओं पर गंभीरता से विचार-विमर्श किया. Read More

एफिल टावर के प्रमुख छोड़ेंगे पद, हिन्दू संगठन BAPS के दौरे के दौरान हटाए थे महिला स्टाफ पेरिस के मशहूर एफिल टावर को चलाने वाली कंपनी के चीफ इस साल अपने पद से हट जाएंगे. यह बयान कंपनी SETE ने जारी किया है. मामला हिंदू धार्मिक ग्रुप BAPS के दौरे से जुड़ा है. Read More

कृति सेनन विवाद अभी शुरुआत? सितंबर तक कई बड़े सितारों और ब्रांड्स पर आ सकता है संकट Kriti Sanon Ad Controversy: कृति सेनन के विज्ञापन पर विवाद के बाद भारत की कुंडली सितंबर तक बड़े सितारों और ब्रांड्स की छवि पर संकट का संकेत दे रही है. जानें पूरी गणना. Read More

Friday Theatre Clash: फ्राइडे को बड़े पर्दे पर होगा धमाकेदार क्लैश, 'द ओडिसी' से टकराएंगीं GDN समेत 6 फिल्में, चेक करें लिस्ट Friday Theatre Release 17 July: इस शुक्रवार को बड़े पर्दे पर कई फिल्मों का क्लैश होगा. इनमें द ओडिसी भी शामिल है. यहां फ्राइडे को थिएटर में रिलीज हो रही फिल्मों की पूरी लिस्ट चेक कर सकते हैं. Read More

11वें दिन बेटियों ने जीते गोल्ड, पीएम मोदी ने दी बधाई; बोले- 'जश्न मनाने का...' भारतीय महिला खिलाड़ियों ने एशियन गेम्स में शानदार प्रदर्शन करते हुए 4×400 मीटर रिले में गोल्ड और नीरू ढांडा ने महिला ट्रैप के व्यक्तिगत इवेंट में गोल्ड जीता. पीएम मोदी ने खिलाड़ियों को बधाई दी. Read More

एशियन गेम्स में कैसे हो सकता है भारत-पाकिस्तान का क्रिकेट मैच? जानें पूरा समीकरण एशियन गेम्स 2026 में भारत-पाकिस्तान क्रिकेट मैच का पूरा समीकरण जानें. दोनों टीमों के सेमीफाइनल नतीजों से तय होगा कि भिड़ंत फाइनल में होगी या ब्रॉन्ज मेडल मैच में. Read More

संकष्टी का चांद हर शहर में अलग समय पर क्यों निकलता है ? दिल्ली में 7:44 तो दूसरे शहर में समय अलग Vighnaraja Sankashti Chaturthi 2026: आज विघ्नराज संकष्टी चतुर्थी है. बप्पा की पूजा के बाद इस दिन चंद्र अर्घ्य देना महत्वपूर्ण है लेकिन हर शहर में चांद निकलने का समय अलग होता है देखें चंद्रोदय समय. Read More