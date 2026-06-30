एबीपी न्यूज़ Top 10, मॉर्निंग बुलेटिन: सुबह की शुरुआत एबीपी न्यूज़ की खबरों के साथ, पढ़ें- देश-दुनिया की सभी बड़ी खबरें एक साथ -मॉर्निंग

Ration Card Update: राशन में कटौती या नहीं मिल रहा अनाज? जानिए राशन डीलर के खिलाफ कैसे और कहां करें शिकायत Ration Dealer Complaint: राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के तहत राशन में गड़बड़ी की शिकायत के लिए सरकार ने आसान व्यवस्था बनाई है.जानें कैसे आप घर बैठे बेईमान कोटेदारों के खिलाफ शिकायत दर्ज करा सकते हैं. Read More

Electricity Bill: आप भी फोन चार्जर प्लग में छोड़ देते हैं? जानें हर साल कितनी होती है बिजली की बर्बादी Electricity Waste: चार्जिंग के बाद चार्जर को प्लग में छोड़ने से स्टैंडबाय पावर लॉस होता है, जिससे लगातार बिजली खर्च होती है. इससे सालाना लगभग 150 रुपये तक की अतिरिक्त बिजली लागत बढ़ सकती है. Read More

कोलंबो की भारत-पाकिस्तान सीक्रेट मीटिंग में क्या हुआ? विदेश मंत्रालय ने दिया ये हैरान करने वाला जवाब India Pakistan Track II Meeting: विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने कहा कि दुनिया भर में कई जगहों पर अलग-अलग विषयों पर ऐसे दर्जनों कार्यक्रम होते रहते हैं. उन्होंने साफ किया कि इसमें कुछ भी आधिकारिक नहीं है. Read More

खिड़कियां खोलकर रखें. सीलिंग फैन..गर्मी से बेहाल ब्रिटेन में सरकार ने AC हटाने को क्यों कहा है? यूरोप के देश गर्मी- लू से बेहाल हैं. वहां गर्मी अपने चरम पर है. हर दिन वहां टेम्प्रेचर नया रिकॉर्ड बना रहा है. लेकिन वहां सरकार के फैसले ने सभी को चौंका दिया है. घरों से एसी हटाने के निर्देश दिए हैं. Read More

'द ओडिसी' से 'मोआना' तक...जुलाई में मचेगी हॉलीवुड की धूम, आ रही हैं ये 5 फिल्में July 2026 Hollywood Release: जुलाई में कई हॉलीवुड फिल्में भारतीय सिनेमाघरों में आने वाली हैं. दर्शकों को एक-दो नहीं, बल्कि अगले महीने सिनेमाघरों में पांच-पांच हॉलीवुड फिल्में मिलेंगी. Read More

रीज विदरस्पून के बेटे ने ग्रेजुएशन की कंप्लीट, एक्ट्रेस बोलीं- चार साल की मेहनत का मिला फल एक्ट्रेस रीज विदरस्पून का एक सोशल मीडिया पोस्ट इस समय काफी वायरल हो रहा है. उन्होंने बेटे डीकन की ग्रेजुएशन से जुड़ी फोटोज शेयर कर बताया कि उनके बेटे ने सफलता के लिए लगातार चार साल तक मेहनत की. Read More

वेनेजुएला के विनाशकारी भूकंप ने उजाड़ दी खिलाड़ी की दुनिया, पत्नी की मौत के बाद छलका दर्द, भावुक पोस्ट ने रुलाया वेनेजुएला में आए विनाशकारी भूकंप ने भारी तबाही मचाई है. इस आपदा में पूर्व रेड सोक्स बेसबॉल खिलाड़ी गोर्किस हर्नांडेज की पत्नी डेजी तोवर डी हर्नांडेज की भी जान चली गई. Read More

'टीम में जगह पाने के लिए...', वैभव सूर्यवंशी को आयरलैंड के खिलाफ क्यों नहीं खिलाया गया? कोच का आया बड़ा बयान आयरलैंड दौरे पर मौका ना मिलने के बाद वैभव सूर्यवंशी को लेकर टीम इंडिया के सहायक कोच रयान टेन डोशेट ने कहा कि युवा बल्लेबाज अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट के लिए पूरी तरह तैयार हैं. Read More

Aaj Ka Panchang 30 June 2026: आज से आषाढ़ शुरू, मंगलवार के दिन ब्रह्म योग में बजरंगबली की पूजा होगी फलदायी, देखें पूरा पंचांग Panchang 30 June 2026: आज से आषाढ़ माह शुरू, ये विष्णु जी का प्रिय माह है. आज का अभिजीत मुहूर्त; राहुकाल, चंद्रमा का समय, गोचर, शुभ-अशुभ समय और इस दिन का उपाय जानें Read More