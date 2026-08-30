एबीपी न्यूज़ Top 10, मॉर्निंग बुलेटिन: सुबह की शुरुआत एबीपी न्यूज़ की खबरों के साथ, पढ़ें- देश-दुनिया की सभी बड़ी खबरें एक साथ -मॉर्निंग

दिल्ली सरकार ने बदले फायर सेफ्टी नियम, इमारतों के लिए लागू किए 18 कड़े सुरक्षा मानक दिल्ली में नए फायर सेफ्टी नियम लागू हुए हैं। इमारतों की ऊंचाई और उपयोग के अनुसार सुरक्षा मानक तय किए गए हैं. इनमें 18 उपाय, अलार्म, आपात बिजली और सुरक्षित निकास शामिल हैं. Read More

एबीपी न्यूज़ Top 10, रात की बड़ी खबरें: पढ़ें- देश-दुनिया की सभी बड़ी खबरें एक साथ - रात ABP News पर रात की बड़ी खबरें: 29 अगस्त 2026 | दिनभर की दौड़ भाग में अगर आप से जरूरी खबरें छूट गई हैं तो एक क्लिक में पढ़ें राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय के अलावा बिजनेस, बॉलीवुड, खेल और गैजेट की बड़ी खबरें. Read More

नेपाल बाढ़: ग्लेशियर टूटने का वीडियो आया सामने, 626 शव बरामद; 2400 की तलाश जारी नेपाल में आई विनाशकारी बाढ़ की चलते अबतक मौतों की संख्या 600 के आंकड़े को पार कर चुकी है. साथ ही अभी भी 2400 लोग लापता बताए जा रहे हैं. भारत से नेपाल ने मदद रेस्क्यू के लिए मदद मांगी है. Read More

'हिंदू सोचे कि भारत में मुस्लिम न रहें, तो वह हिंदू नहीं', न्यूयॉर्क में बोले मोहन भागवत अमेरिका के न्यूयॉर्क में मोहन भागवत ने धर्मुगुरुओं के सम्मेलन को संबोधित किया. इस दौरान उन्होंने अपनी बात रखते हुए कहा कि कोई हिंदू सोचता है, भारत में मुसलमान नहीं होना चाहिए, तो वह हिंदू नहीं है. Read More

कृति सेनन विवाद अभी शुरुआत? सितंबर तक कई बड़े सितारों और ब्रांड्स पर आ सकता है संकट Kriti Sanon Ad Controversy: कृति सेनन के विज्ञापन पर विवाद के बाद भारत की कुंडली सितंबर तक बड़े सितारों और ब्रांड्स की छवि पर संकट का संकेत दे रही है. जानें पूरी गणना. Read More

Friday Theatre Clash: फ्राइडे को बड़े पर्दे पर होगा धमाकेदार क्लैश, 'द ओडिसी' से टकराएंगीं GDN समेत 6 फिल्में, चेक करें लिस्ट Friday Theatre Release 17 July: इस शुक्रवार को बड़े पर्दे पर कई फिल्मों का क्लैश होगा. इनमें द ओडिसी भी शामिल है. यहां फ्राइडे को थिएटर में रिलीज हो रही फिल्मों की पूरी लिस्ट चेक कर सकते हैं. Read More

महिला हॉकी वर्ल्ड कप: अर्जेंटीना ने 9 बार की चैंपियन नीदरलैंड को हराकर जीता खिताब 2026 Womens Hockey World Cup: अर्जेंटीना ने नीदरलैंड को हराकर महिला हॉकी वर्ल्ड कप का खिताब जीता लिया. यह अर्जेंटीना के लिए तीसरा खिताब रहा. नीदरलैंड के लिए 10वां टाइटल जीतने का सपना टूट गया. Read More

Exclusive: 'हिटलर को दे दिया था जवाब...', बेटे अशोक ध्यानचंद ने सुनाए हॉकी के जादूगर के किस्से National Sports Day: ‘हिटलर को भी दे दिया था जवाब, तिरंगे के लिए जीतना चाहते थे गोल्ड’, बेटे अशोक ध्यानचंद ने सुनाए हॉकी के जादूगर के किस्से. पढ़िए खास इंटरव्यू. Read More

गणेश चतुर्थी से पहले क्यों पूजे जाएंगे पांच मुख वाले हेरंब गणपति? कम लोग जानते हैं इस स्वरूप का रहस्य Heramba Sankashti Chaturthi 2026: हेरंब संकष्टी चतुर्थी व्रत 31 अगस्त 2026 को किया जाएगा. इस दिन पांच मुख वाले गणपति की पूजा का क्या महत्व है, क्या है इस स्वरूप का रहस्य देखें. Read More