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एबीपी न्यूज़ Top 10, मॉर्निंग बुलेटिन: सुबह की शुरुआत एबीपी न्यूज़ की खबरों के साथ, पढ़ें- देश-दुनिया की सभी बड़ी खबरें एक साथ -मॉर्निंग
ABP News पर सुबह की बड़ी खबरें: 30 अप्रैल 2026 की बड़ी खबरें, देश-विदेश की बड़ी या ब्रेकिंग खबरें हों या क्रिकेट का रोमांच, बॉलीवुड की गॉसिप हो या मार्केट का उतार चढ़ाव. नए गैजेट्स, गाड़ियों का अलर्ट या नौकरियों की जानकारियां. एक क्लिक में पाएं सभी खबरें एक साथ.
AC कोच में गंदे शौचालय... यात्री ने रेलवे को सिखाया सबक, कंज्यूमर कोर्ट ने लगाया 60 हजार का जुर्माना
Indian Railway: भारतीय रेलवे की एक AC ट्रेन को अपने बाथरूम साफ ना करने पर तगड़ा जुर्माना भरना पड़ा है. एक पैसेंजर की शिकायत पर ये कार्रवाई हुई है. Read More
विदेश में जाकर की शादी? क्या मेहमानों से मिले गिफ्ट्स पर लगेगा टैक्स? क्या कहता है कानून
Destination Wedding in Foreign: डेस्टिनेशन वेडिंग का चलन इन दिनों काफी बढ़ गया है. लोग केवल देश में ही नहीं विदेश में भी जाकर शादी करते हैं. लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये शादी टैक्स फ्री होगी या नहीं? Read More
ईरान के विदेश मंत्री अराघची ने जयशंकर को किया फोन , जानें किन मुद्दों पर हुई बात
India Iran Talks: ईरान के विदेश मंत्री सईद अब्बास अराघची ने भारत के विदेश मंत्री एस. जयशंकर से फोन पर बातचीत की और पश्चिम एशिया संकट के विभिन्न पहलुओं पर विस्तार से चर्चा की. Read More
London News: लंदन के गोल्डर्स ग्रीन इलाके में चाकू बाजी, दो याहूदियों को बनाया निशाना, हमलावर अरेस्ट
London Jews Stabbing: चैरिटी के मुताबिक गोल्डर्स ग्रीन रोड पर हुए हमले में कम से कम दो लोग घायल हो गए हैं. इसके बाद शोमरिम के सदस्यों ने हमलावर को पकड़ लिया. शोमरिम एक यहूदी चैरिटी है. Read More
समय रैना ने की नए स्टैंड-अप स्पेशल Still Alive की घोषणा, एक बार फिर सुर्खियां बटोरने को हैं तैयार
Samay Raina Stand Up: समय रैना अपने नए स्टैंड-अप स्पेशल Still Alive के साथ दमदार वापसी करने जा रहे हैं. Still Alive केवल एक शीर्षक नहीं, बल्कि समय रैना के करियर के एक महत्वपूर्ण दौर का प्रतीक है. Read More
बंगाली फिल्मों के अभिनेता राहुल अरुणोदय का निधन, ओडिशा के बीच पर डूबने से गई जान
Bengali actor Rahul Banerjee death: बंगाली फिल्मों के मशहूर अभिनेता राहुल अरुणोदय बनर्जी का निधन हो गया है. राहुल ओडिशा में बीच के पास शूटिंग कर रहे थे जहां डूबने से उनकी मौत हो गई. Read More
RCB के कप्तान रजत पाटीदार ने मैच जीत कर ये क्या कहा- 'मैं भी हैरान हूं कि...'
अरुण जेटली स्टेडियम में खेल गए इस मुकाबले में जोश हेजलवुड ने डीसी के खिलाफ 3.3 ओवरों में महज 12 रन देकर 4 विकेट निकाले, जबकि भुवनेश्वर कुमार ने 3 ओवरों में सिर्फ 5 विकेट देकर 3 विकेट हासिल किए. Read More
जीत के बाद हेजलवुड-भुवनेश्वर कुमार को लेकर ये क्या बोल गए देवदत्त पडिक्कल, कहा- 'दोनों गेंदबाजी करते हैं तो...'
हेजलवुड के 12 रन देकर 4 विकेट निकाले, जबकि भुवी ने 5 रन देकर 3 विकेट हासिल किए. उनके इस प्रदर्शन की बदौलत आरसीबी ने डीसी को 75 रन पर ऑलआउट कर दिया. Read More
Narasimha Jayanti 2026 Sanskrit Wishes: नृसिंह जयंती पर भेजें संस्कृत में शुभकामनाएं, कहें नृसिंहजयन्त्याः शुभाशयाः!
Happy Narasimha Jayanti 2026 Sanskrit Wishes: Read More
8th Pay Commission: सरकारी कर्मचारियों को बड़ी राहत, मेमोरेंडम जमा करने की डेडलाइन बढ़ी, जानें तारीख
8th Pay Commission News: 8वें वेतन आयोग की तीन दिवसीय बैठक आज से ही शुरू हो गई है. इस बैठक के पहले दिन ही आयोग ने फैसला किया है कि मेमोरेंडम (सुझाव पत्र) जमा करने की अंतिम तारीख बढ़ा दी है. Read More
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