एबीपी न्यूज़ Top 10, मॉर्निंग बुलेटिन: सुबह की शुरुआत एबीपी न्यूज़ की खबरों के साथ, पढ़ें- देश-दुनिया की सभी बड़ी खबरें एक साथ -मॉर्निंग

एबीपी न्यूज़ Top 10, रात की बड़ी खबरें: पढ़ें- देश-दुनिया की सभी बड़ी खबरें एक साथ - रात ABP News पर रात की बड़ी खबरें: 2 अक्टूबर 2026 | दिनभर की दौड़ भाग में अगर आप से जरूरी खबरें छूट गई हैं तो एक क्लिक में पढ़ें राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय के अलावा बिजनेस, बॉलीवुड, खेल और गैजेट की बड़ी खबरें. Read More

एक्शन में बंगाल की शुभेंदु सरकार, अब उठाने जा रही ये बड़ा कदम, बढ़ेगी लोगों की मुसीबत सर्वे के जरिए सरकार के स्वामित्व वाली हर जमीन की सही सीमा तय की जाएगी. राज्य सरकार नई भूमि नीति के जरिए बड़े निवेश को आकर्षित करने की दिशा में आगे बढ़ रही है. Read More

'भारी कीमत चुकानी पड़ेगी', फ्लाईदुबई कॉकपिट घटना पर नेतन्याहू का बड़ा बयान फ्लाईदुबई कॉकपिट की घटना पर इजरायल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने एक्शन ऑर्डर देते हुए कहा है कि जो लोग भी इस घटना के पीछे हैं, उन्हें भारी कीमत चुकानी पड़ेगी. Read More

कृति सेनन विवाद अभी शुरुआत? सितंबर तक कई बड़े सितारों और ब्रांड्स पर आ सकता है संकट Kriti Sanon Ad Controversy: कृति सेनन के विज्ञापन पर विवाद के बाद भारत की कुंडली सितंबर तक बड़े सितारों और ब्रांड्स की छवि पर संकट का संकेत दे रही है. जानें पूरी गणना. Read More

Friday Theatre Clash: फ्राइडे को बड़े पर्दे पर होगा धमाकेदार क्लैश, 'द ओडिसी' से टकराएंगीं GDN समेत 6 फिल्में, चेक करें लिस्ट Friday Theatre Release 17 July: इस शुक्रवार को बड़े पर्दे पर कई फिल्मों का क्लैश होगा. इनमें द ओडिसी भी शामिल है. यहां फ्राइडे को थिएटर में रिलीज हो रही फिल्मों की पूरी लिस्ट चेक कर सकते हैं. Read More

ऑल-टाइम बेस्ट फील्डर्स इलेवन, धोनी-जडेजा समेत 4 भारतीय शामिल; युवराज सिंह को नहीं मिली जगह ऑल टाइम बेस्ट फील्डर्स इलेवन में 4 भारतीयों को जगह मिली है, लेकिन शानदार फील्डर युवराज सिंह इस टीम का हिस्सा नहीं बन सके. देखें इस टीम में किन-किन खिलाड़ियों को शामिल किया गया है. Read More

एशियन गेम्स: भारत के लिए ऐतिहासिक रहा आज का दिन, 6 गोल्ड, 2 सिल्वर और 2 ब्रॉन्ज समेत जीते 10 मेडल 2026 एशियन गेम्स में भारत के लिए आज (शुक्रवार) का दिन बेहद खास रहा. भारत ने आज एक मिनट में दो गोल्ड मेडल जीते. आज भारत के नाम कुल 10 मेडल रहे, जिसमें 6 गोल्ड शामिल हैं. Read More

Aaj Ka Panchang 3 October 2026: जितिया की पूजा शाम को, अष्टमी श्राद्ध दोपहर में, जानें आज का राहुकाल Aaj Ka Panchang: आज 3 अक्टूबर 2026 को जितिया व्रत और अष्टमी श्राद्ध है. जानें दिल्ली का राहुकाल, शुभ मुहूर्त, तिथि और जितिया की पूजा व पारण की जानकारी. Read More