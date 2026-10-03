एबीपी न्यूज़ Top 10, मॉर्निंग बुलेटिन: सुबह की शुरुआत एबीपी न्यूज़ की खबरों के साथ, पढ़ें- देश-दुनिया की सभी बड़ी खबरें एक साथ -मॉर्निंग
ABP News पर सुबह की बड़ी खबरें: 3 अक्टूबर 2026 की बड़ी खबरें, देश-विदेश की बड़ी या ब्रेकिंग खबरें हों या क्रिकेट का रोमांच, बॉलीवुड की गॉसिप हो या मार्केट का उतार चढ़ाव. नए गैजेट्स, गाड़ियों का अलर्ट या नौकरियों की जानकारियां. एक क्लिक में पाएं सभी खबरें एक साथ.
दिल्ली में MCD का बड़ा ऐलान, प्रॉपर्टी टैक्स का सिर्फ मूल चुकाएं, ब्याज और जुर्माना माफ
एमसीडी ने प्रॉपर्टी टैक्स पर बड़ा ऐलान किया है. संपत्ति स्वामी चालू वित्त वर्ष समेत पिछले सात वित्तीय वर्षों का मूल संपत्तिकर 31 दिसंबर 2026 तक जमा कर पुराने बकाये से राहत पा सकते हैं. Read More
एबीपी न्यूज़ Top 10, रात की बड़ी खबरें: पढ़ें- देश-दुनिया की सभी बड़ी खबरें एक साथ - रात
ABP News पर रात की बड़ी खबरें: 2 अक्टूबर 2026 | दिनभर की दौड़ भाग में अगर आप से जरूरी खबरें छूट गई हैं तो एक क्लिक में पढ़ें राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय के अलावा बिजनेस, बॉलीवुड, खेल और गैजेट की बड़ी खबरें. Read More
एक्शन में बंगाल की शुभेंदु सरकार, अब उठाने जा रही ये बड़ा कदम, बढ़ेगी लोगों की मुसीबत
सर्वे के जरिए सरकार के स्वामित्व वाली हर जमीन की सही सीमा तय की जाएगी. राज्य सरकार नई भूमि नीति के जरिए बड़े निवेश को आकर्षित करने की दिशा में आगे बढ़ रही है. Read More
'भारी कीमत चुकानी पड़ेगी', फ्लाईदुबई कॉकपिट घटना पर नेतन्याहू का बड़ा बयान
फ्लाईदुबई कॉकपिट की घटना पर इजरायल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने एक्शन ऑर्डर देते हुए कहा है कि जो लोग भी इस घटना के पीछे हैं, उन्हें भारी कीमत चुकानी पड़ेगी. Read More
कृति सेनन विवाद अभी शुरुआत? सितंबर तक कई बड़े सितारों और ब्रांड्स पर आ सकता है संकट
Kriti Sanon Ad Controversy: कृति सेनन के विज्ञापन पर विवाद के बाद भारत की कुंडली सितंबर तक बड़े सितारों और ब्रांड्स की छवि पर संकट का संकेत दे रही है. जानें पूरी गणना. Read More
Friday Theatre Clash: फ्राइडे को बड़े पर्दे पर होगा धमाकेदार क्लैश, 'द ओडिसी' से टकराएंगीं GDN समेत 6 फिल्में, चेक करें लिस्ट
Friday Theatre Release 17 July: इस शुक्रवार को बड़े पर्दे पर कई फिल्मों का क्लैश होगा. इनमें द ओडिसी भी शामिल है. यहां फ्राइडे को थिएटर में रिलीज हो रही फिल्मों की पूरी लिस्ट चेक कर सकते हैं. Read More
ऑल-टाइम बेस्ट फील्डर्स इलेवन, धोनी-जडेजा समेत 4 भारतीय शामिल; युवराज सिंह को नहीं मिली जगह
ऑल टाइम बेस्ट फील्डर्स इलेवन में 4 भारतीयों को जगह मिली है, लेकिन शानदार फील्डर युवराज सिंह इस टीम का हिस्सा नहीं बन सके. देखें इस टीम में किन-किन खिलाड़ियों को शामिल किया गया है. Read More
एशियन गेम्स: भारत के लिए ऐतिहासिक रहा आज का दिन, 6 गोल्ड, 2 सिल्वर और 2 ब्रॉन्ज समेत जीते 10 मेडल
2026 एशियन गेम्स में भारत के लिए आज (शुक्रवार) का दिन बेहद खास रहा. भारत ने आज एक मिनट में दो गोल्ड मेडल जीते. आज भारत के नाम कुल 10 मेडल रहे, जिसमें 6 गोल्ड शामिल हैं. Read More
Aaj Ka Panchang 3 October 2026: जितिया की पूजा शाम को, अष्टमी श्राद्ध दोपहर में, जानें आज का राहुकाल
Aaj Ka Panchang: आज 3 अक्टूबर 2026 को जितिया व्रत और अष्टमी श्राद्ध है. जानें दिल्ली का राहुकाल, शुभ मुहूर्त, तिथि और जितिया की पूजा व पारण की जानकारी. Read More
2BHK का किराया 70000 और डिपॉजिट 4 लाख, बेंगलुरु में किराए ने तोड़ा रिकॉर्ड
बेंगलुरु में 2BHK का किराया 70 हजार और डिपॉजिट 4 लाख रुपये ने लोगों का ध्यान खींचा. कम सुविधाओं वाले फ्लैट की कीमत पर सोशल मीडिया पर बहस छिड़ गई. यूजर ने फ्रांस के अपार्टमेंट से भी इसकी तुलना की. Read More