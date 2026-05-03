एबीपी न्यूज़ Top 10, मॉर्निंग बुलेटिन: सुबह की शुरुआत एबीपी न्यूज़ की खबरों के साथ, पढ़ें- देश-दुनिया की सभी बड़ी खबरें एक साथ -मॉर्निंग
ABP News पर सुबह की बड़ी खबरें: 3 मई 2026 की बड़ी खबरें, देश-विदेश की बड़ी या ब्रेकिंग खबरें हों या क्रिकेट का रोमांच, बॉलीवुड की गॉसिप हो या मार्केट का उतार चढ़ाव. नए गैजेट्स, गाड़ियों का अलर्ट या नौकरियों की जानकारियां. एक क्लिक में पाएं सभी खबरें एक साथ.
क्या 1000 से बढ़कर 7500 होगी न्यूनतम पेंशन? करोड़ों कर्मचारियों की जगी उम्मीद, जानें ताजा अपडेट
EPFO Rules: रिटायरमेंट के बाद पेंशन से जूवन यापन करने वाले लोगों के लिए एक अच्छी खबर है, सरकार कर्मचारी पेंशन योजना के तहत न्यूनतम पेंशन को बढ़ाने पर विचार कर रही है. Read More
प्राइवेट कर्मचारियों को मिलेंगे 15000, इस राज्य ने किया तोहफे का ऐलान, कैसे मिलेगा फायदा?
Labour Day 2026: बीते दिन यानी 1 मई 2026 को इंटरनेशनल लेबर डे मनाया गया. इस मौके पर गोवा में प्राइवेट सेक्टर के कर्मचारियों को तोहफे के रूप में 15 हजार रुपये का इंसेटिव देने की घोषणा की है. Read More
चुनाव आयोग का बंगाल को लेकर बड़ा फैसला, 165 एडिशनल काउंटिंग और 77 पुलिस ऑब्जर्वर किए नियुक्त
West Bengal Elections 2026: आयोग ने कहा कि इन सभी अतिरिक्त पर्यवेक्षकों की नियुक्ति इसलिए की गई है ताकि वोट काउंटिंग प्रक्रिया को सुरक्षित, शांतिपूर्ण, भय-मुक्त और पारदर्शी आयोजन को सुनिश्चित कर सकें. Read More
'अमेरिका की किसी भी मूर्ख हरकत के लिए सेना तैयार', युद्ध की सुगबुगाहट के बीच ईरान की ट्रंप को सख्त चेतावनी
Middle East Conflict: ईरान और अमेरिका के बीच एक बार फिर युद्ध को लेकर तनाव गहराता जा रहा है. ईरान की सेना हेडक्वार्टर के चीफ मोहम्मद जाफर असदी ने बयान जारी किया है. Read More
रिजेक्शन की वजह से खुली अनुष्का शर्मा की किस्मत, ऐसे मिला 'रब ने बना दी जोड़ी' में तानी का किरदार
अनुष्का शर्मा को लगातार रिजेक्शन मिले, लेकिन ‘रब ने बना दी जोड़ी’ के स्क्रीन टेस्ट से उनकी किस्मत बदल गई. उन्हें इस मौके की उम्मीद भी नहीं थी. Read More
समय रैना ने की नए स्टैंड-अप स्पेशल Still Alive की घोषणा, एक बार फिर सुर्खियां बटोरने को हैं तैयार
Samay Raina Stand Up: समय रैना अपने नए स्टैंड-अप स्पेशल Still Alive के साथ दमदार वापसी करने जा रहे हैं. Still Alive केवल एक शीर्षक नहीं, बल्कि समय रैना के करियर के एक महत्वपूर्ण दौर का प्रतीक है. Read More
रांची के 7 साल के बच्चे ने बनाया वर्ल्ड रिकॉर्ड, 10 घंटे में एक देश से तैरकर दूसरे देश पहुंचा
Swimmer Ishank Singh World Record Palk Strait: भारत के 7 वर्षीय बालक ने तैराकी में नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया है. उसने 2 देशों के बीच की दूरी 10 घंटे से कम समय में तय कर ली. Read More
IPL 2026: अंकतालिका में आखिर नंबर पर लखनऊ सुपर जायांट्स, 8.60 करोड़ का खिलाड़ी अब हुआ टीम में शामिल
IPL 2026: इंडियन प्रेमियर लीग में लखनऊ सुपर जेनट्स (LSG) की परफॉरमेंस बेहद निराशजनक रही है लेकिन अब उनकी किस्मत चमक सकती है. Read More
Aaj Ka Panchang 3 May 2026: आज रविवार संग त्रिपुष्कर योग, सूर्य पूजन का महत्व बढ़ा, जानें मुहूर्त, राशिफल और पूरा पंचांग
Aaj Ka Panchang 3 May 2026: ज्येष्ठ माह के कृष्ण पक्ष की द्वितीया तिथि और रविवार है. आज का अभिजीत मुहूर्त, राहुकाल, चंद्रमा का समय, गोचर, शुभ-अशुभ समय और इस दिन का उपाय जानें. Read More
सप्लाई संकट और बढ़ता भाव... महंगाई से वेंडरों के सामने आजीविका का संकट, ग्राहकों ने भी फेरा मुंह
LPG Shortage: कमर्शियल एलपीजी की कीमतों में वृद्धि का असर बड़े रेस्टोरेंट्स से लेकर छोटे वेंडर्स तक सब पर पड़ रहा है. आइये बताते हैं दिल्ली के छोटे फूड वेंडर्स का इस पर क्या कहना है. Read More
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Source: IOCL