एबीपी न्यूज़ Top 10, मॉर्निंग बुलेटिन: सुबह की शुरुआत एबीपी न्यूज़ की खबरों के साथ, पढ़ें- देश-दुनिया की सभी बड़ी खबरें एक साथ -मॉर्निंग
ABP News पर सुबह की बड़ी खबरें: 3 जून 2026 की बड़ी खबरें, देश-विदेश की बड़ी या ब्रेकिंग खबरें हों या क्रिकेट का रोमांच, बॉलीवुड की गॉसिप हो या मार्केट का उतार चढ़ाव. नए गैजेट्स, गाड़ियों का अलर्ट या नौकरियों की जानकारियां. एक क्लिक में पाएं सभी खबरें एक साथ.
EPFO: बिना 1 रुपया दिए मिलेगा 7 लाख का इंश्योरेंस कवर, आज ही निपटा लें PF का ये जरूरी काम
EPFO News: कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के एक्टिव मेंबर्स के लिए एक अच्छी खबर है. यदि आप एक्टिवली EPFO से जुड़े हैं तो आपको मुफ्त में सात लाख रुपये तक का इंस्योरेंस मिल सकता है. बस एक काम करना होगा. Read More
Delhi Traffic Advisory: दिल्लीवाले ध्यान दें! इस रूट पर 30 जून तक रहेगा भारी ट्रैफिक डायवर्जन
Delhi Traffic Jam: दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने ट्रैफिक को लेकर एडवाइजरी जारी की है. 30 जून तक कई इलाकों में ट्रैफिक जाम की स्थिति बनी रह सकती है. सफर पर निकलने से पहले पढ़ें एडवाइजरी. Read More
सीबीएसई OSM सिस्टम विवाद पर पीछे हटने के मूड में नहीं विपक्ष, शिक्षामंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग पर अड़ा
Rahul Gandhi Demands Resign Dharmendra Pradhan: केंद्र सरकार ने सीबीएसई के चेयरमैन और सचिव का ट्रांसफर कर दिया है. हालांकि, विपक्ष लगातार शिक्षामंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग कर रहा. Read More
600-700 पुरुषों ने तो कभी जानवरों ने किया रेप...ब्रिटेन में बाल यौन शोषण के काले सच! पीड़िताओं की गवाहियों से कांप उठेगी रूह
हालिया भाषण में रूपर्ट ने पीड़ितों के दर्दनाक गवाहियां को पढ़कर सुनाया इनमें गंभीर यौन शोषण, कम्र उम्र में गर्भधारण, डराने-धमकाने और पुलिस की कथित मिलीभगत और एजेंसियों के फ्लोयर का जिक्र था. Read More
रीज विदरस्पून के बेटे ने ग्रेजुएशन की कंप्लीट, एक्ट्रेस बोलीं- चार साल की मेहनत का मिला फल
एक्ट्रेस रीज विदरस्पून का एक सोशल मीडिया पोस्ट इस समय काफी वायरल हो रहा है. उन्होंने बेटे डीकन की ग्रेजुएशन से जुड़ी फोटोज शेयर कर बताया कि उनके बेटे ने सफलता के लिए लगातार चार साल तक मेहनत की. Read More
Krishnavataram Part 1 Review: 2026 की सबसे शानदार फिल्म है 'कृष्णावतारम् पार्ट 1', ऐसा लगेगा श्रीकृष्ण सिनेमा हॉल में आ गए हैं
Review: 'कृष्णावतारम्: पार्ट 1 द हार्ट (हृदयम्)' सिनेमाघरों में रिलीज हो गई है. ये फिल्म आपको अपने भव्य इतिहास को फिर से जानने का मौका देगी. फिल्म को देखने से पहले इसका रिव्यू पढ़ लीजिए. Read More
Explained: FIFA वर्ल्ड कप का दुनियाभर में शोर लेकिन में भारत में सन्नाटा! भारतीयों के खून में क्यों दौड़ता क्रिकेट?
FIFA World Cup 2026: क्रिकेट के प्रशंसकों में नियमित रूप से मैच देखने वाले यानी 'एक्टिव फैन' बहुत ज्यादा हैं, जबकि फुटबॉल में अभी भी बड़ा हिस्सा यानी 'कैज़ुअल व्यूअर' सिर्फ बड़े टूर्नामेंट देखता है. Read More
IPL में करोड़ों में बिकने वाला खिलाड़ी कर रहा आज बैंक में नौकरी, जानिए कौन है यह प्लेयर
SRH Spent Crores on Siddarth Kaul: भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व तेज गेंदबाज सिद्धार्थ कौल साल 2024 में आईपीएल और इंरनेशनल क्रिकेट से संन्यास ले चुके हैं. Read More
Vibhuvan Sankashti Chaturthi Katha: विभुवन संकष्टी चतुर्थी व्रत की संपूर्ण कथा, इसके बिना अधूरा है पूजन
Vibhuvan Sankashti Chaturthi Katha: विभुवन संकष्टी चतुर्थी व्रत 3 जून को है. इस दिन पूजा में कथा का जरुर श्रवण करें, इसके बिना पूजन अधूरा माना जाता है. Read More
LPG Crisis: घरेलू गैस सिलेंडर बेचने पर कंपनियों को हो रहा कितना घाटा? सरकार ने बताया, कीमतों में होगा भारी इजाफा?
LPG Crisis: राज्यों के द्वारा चलाई जा रही तेल कंपनियां इन दिनों काफी नुकसान में हैं. जिसके बाद अब सरकार ने भी चेतावनी दे दी है कि आने वाले समय में घरेलू गैस की कीमतों में भी इजाफा होने वाला है. Read More
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