एबीपी न्यूज़ Top 10, मॉर्निंग बुलेटिन: सुबह की शुरुआत एबीपी न्यूज़ की खबरों के साथ, पढ़ें- देश-दुनिया की सभी बड़ी खबरें एक साथ -मॉर्निंग

क्यों बढ़ रहे हैं लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी छोड़ने के मामले? Long-term Wealth Creation: लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसियों के घटते रिन्यूअल रेट ने चिंता बढ़ा दी है. जानें क्यों ग्राहक पॉलिसी छोड़ रहे हैं, इसका क्या मतलब है और लंबे समय तक भरोसा बनाए रखना क्यों जरूरी है. Read More

एबीपी न्यूज़ Top 10, रात की बड़ी खबरें: पढ़ें- देश-दुनिया की सभी बड़ी खबरें एक साथ - रात ABP News पर रात की बड़ी खबरें: 2 अगस्त 2026 | दिनभर की दौड़ भाग में अगर आप से जरूरी खबरें छूट गई हैं तो एक क्लिक में पढ़ें राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय के अलावा बिजनेस, बॉलीवुड, खेल और गैजेट की बड़ी खबरें. Read More

शेख हसीना का क्या होगा अगला प्लान? दो साल बाद दुनिया के सामने आएंगी Sheikh Hasina: पूर्व बांग्लादेशी PM शेख हसीना FCC साउथ एशिया की तरफ से आजोयित कार्यक्रम में अपने भविष्य पर बनाई योजनाओं और अपने वतन वापसी के प्रस्तावित कार्यक्रम पर खुलकर बात कर सकती हैं. Read More

इंडोनेशिया में मदुरा द्वीप के पास जहाज में लगी आग, 5 की मौत, 41 लापता आग लगने के समय जहाज में 271 यात्री और क्रू मेंबर सवार थे. रविवार दोपहर तक कम से कम 225 लोगों को बचा लिया गया था. वहीं, लापता लोगों को बचाने की कोशिश की जा रही है. Read More

Friday Theatre Clash: फ्राइडे को बड़े पर्दे पर होगा धमाकेदार क्लैश, 'द ओडिसी' से टकराएंगीं GDN समेत 6 फिल्में, चेक करें लिस्ट Friday Theatre Release 17 July: इस शुक्रवार को बड़े पर्दे पर कई फिल्मों का क्लैश होगा. इनमें द ओडिसी भी शामिल है. यहां फ्राइडे को थिएटर में रिलीज हो रही फिल्मों की पूरी लिस्ट चेक कर सकते हैं. Read More

The Odyssey Review: गजब का सिनेमैटिक एक्सपीरियंस देती है क्रिस्टोफर नोलन की ये फिल्म, लंबाई खल सकती है, लेकिन मजा आएगा The Odyssey Review: क्रिस्टोफर नोलन की फिल्म 'द ओडिसी' रिलीज के लिए तैयार है. फिल्म में मैट डेमन लीड रोल में हैं. आइए जानते हैं फिल्म का रिव्यू कैसा है. Read More

EXCLUSIVE: भारत ने बॉक्सिंग में जीते 7 गोल्ड, ABP पर मनोज कुमार बोले- ये तो बस शुरुआत EXCLUSIVE: कॉमनवेल्थ गेम्स में भारतीय बॉक्सरों ने ऐतिहासिक प्रदर्शन किया. भारत ने बॉक्सिंग में 7 गोल्ड सहित 10 मेडल जीते. पूर्व बॉक्सर मनोज कुमार ने इस ऐतिहासिक प्रदर्शन पर एबीपी से खास बात की. Read More

भारत ने कॉमनवेल्थ गेम्स में जीते कुल 39 मेडल, याद रहेगा बॉक्सरों का ऐतिहासिक प्रदर्शन India at Commonwealth Games 2026: कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 का समापन हो गया है, जिसमें भारत के खाते में कुल 39 मेडल आए. भारतीय एथलीटों ने इस बार 13 गोल्ड मेडल जीते हैं. सबसे ज्यादा मेडल एथलेटिक्स में आए. Read More

Sawan Somwar Vrat 2026: ऑफिस जाने वाले लोग कैसे रखें सावन सोमवार का व्रत? अपनाएं ये 4 आसान वर्क-लाइफ हैक्स Sawan Ka Pehla Somwar 2026: सावन का पहला सोमवार 3 अगस्त को है, नौकरीपेशा लोग इस दिन व्रत कैसे कर सकते हैं, क्या है शास्त्रों में नियम, बिना भूखे रहे भी व्रत का फल मिलता है क्या जान लें. Read More