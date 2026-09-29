एबीपी न्यूज़ Top 10, मॉर्निंग बुलेटिन: सुबह की शुरुआत एबीपी न्यूज़ की खबरों के साथ, पढ़ें- देश-दुनिया की सभी बड़ी खबरें एक साथ -मॉर्निंग

हर महीने 3000 की फिक्स्ड पेंशन, जानें किस स्कीम में निवेश के लिए कह रही सरकार? केंद्र सरकार दुकानदारों और कारोबारियों के लिए एक पेंशन योजना लेकर आई है. जिसके तहत 60 साल की उम्र के बाद उन्हें 3 हजार रुपये हर महीने बतौर पेंशन मिलेंगे. Read More

उज्जैन शाही मस्जिद को लेकर ओवैसी पर भड़के गिरिराज, कहा- ‘पाकिस्तान बनाने की...’ केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने उज्जैन में शाही मस्जिद को लेकर की जा रही कार्रवाई का विरोध करने वाले लोगों और राजनेताओं को निशाने पर लिया है. उन्होंने विरोध को सामाजिक सद्भाव बिगाड़ने की साजिश कहा है. Read More

Exclusive: PoK में प्रदर्शनकारियों का बड़ा ऐलान, शहबाज-मुनीर की उड़ेगी नींद! Exclusive: 4 अक्टूबर को इमरान खान की पार्टी पीटीआई के लॉन्ग मार्च के साथ साथ अब पीओके में भी निर्णायक ऐलान ने पाकिस्तान की सरकार और एजेंसियों की नींद जरूर उड़ा दी है. Read More

कृति सेनन विवाद अभी शुरुआत? सितंबर तक कई बड़े सितारों और ब्रांड्स पर आ सकता है संकट Kriti Sanon Ad Controversy: कृति सेनन के विज्ञापन पर विवाद के बाद भारत की कुंडली सितंबर तक बड़े सितारों और ब्रांड्स की छवि पर संकट का संकेत दे रही है. जानें पूरी गणना. Read More

Friday Theatre Clash: फ्राइडे को बड़े पर्दे पर होगा धमाकेदार क्लैश, 'द ओडिसी' से टकराएंगीं GDN समेत 6 फिल्में, चेक करें लिस्ट Friday Theatre Release 17 July: इस शुक्रवार को बड़े पर्दे पर कई फिल्मों का क्लैश होगा. इनमें द ओडिसी भी शामिल है. यहां फ्राइडे को थिएटर में रिलीज हो रही फिल्मों की पूरी लिस्ट चेक कर सकते हैं. Read More

भारत के खाते में 4 गोल्ड सहित 45 मेडल, 10 दिन बाद पाकिस्तान का क्या है हाल? एशियन गेम्स 2026 में भारत ने 10 दिन बाद 45 मेडल अपने नाम किए हैं, जिसमें 4 गोल्ड, 20 सिल्वर और 21 ब्रॉन्ज शामिल हैं. आइए जानते हैं कि पाकिस्तान की स्थिति क्या है. Read More

रोहित, सहवाग, ईशान से लेकर सब पीछे, विराट कोहली ने 5 बार बनाया सबसे तेज शतक विराट कोहली वनडे क्रिकेट में सबसे तेज सबसे ज्यादा शतक लगाने वाले खिलाड़ी हैं. इस खास रिकॉर्ड में वह रोहित शर्मा, ईशान किशन और कई बड़े भारतीय बल्लेबाजों से आगे हैं. Read More

Mahabharani Shraddha 2026: महाभरणी श्राद्ध में किन पितरों का किया जाता है तर्पण, पिंडदान ? Mahabharani Shraddha 2026: 29 सितंबर को महाभरणी श्राद्ध है. इस दिन पितरों का श्राद्ध न सिर्फ पूर्वज बल्कि यमराज को भी प्रसन्न करता है. पितरों को कष्टों से मुक्ति मिलती है. किन पितरों का श्राद्ध करें इस दिन जानें. Read More