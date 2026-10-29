एबीपी न्यूज़ Top 10, मॉर्निंग बुलेटिन: सुबह की शुरुआत एबीपी न्यूज़ की खबरों के साथ, पढ़ें- देश-दुनिया की सभी बड़ी खबरें एक साथ -मॉर्निंग

रेलवे का फैसला, तूफान 'अर्णब' के कारण दर्जनों एक्सप्रेस और पैसेंजर ट्रेनें कैंसिल भारत के कई राज्यों में चक्रवाल अर्णब का असर देखने को मिल रहा है. जिसके चलते रेलवे ने कई ट्रेनें कैंसिल कर दी हैं, तो वहीं कई ट्रेनों के समय में बदलाव भी किया गया है. आइये देखें इन ट्रेनों की लिस्ट. Read More

एबीपी न्यूज़ Top 10, रात की बड़ी खबरें: पढ़ें- देश-दुनिया की सभी बड़ी खबरें एक साथ - रात ABP News पर रात की बड़ी खबरें: 28 अक्टूबर 2026 | दिनभर की दौड़ भाग में अगर आप से जरूरी खबरें छूट गई हैं तो एक क्लिक में पढ़ें राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय के अलावा बिजनेस, बॉलीवुड, खेल और गैजेट की बड़ी खबरें. Read More

‘नेतृत्व शून्य, नीति शून्य और परिणाम भी’, MLC चुनाव में कांग्रेस के 'जीरो' पर फायर हुई बीजेपी जेपी नड्डा ने कहा कि जो लोग लगातार बैलेट पेपर की मांग करते रहते हैं उन्हें अपना जवाब खुद बैलेट पेपर में ही मिल गया है! चार राज्यों में विधान परिषद की 28 सीटों पर कांग्रेस का खाता शून्य पर सिमट गया है. Read More

Explained: इजराइल के चुनाव में भारत को क्यों इतनी दिलचस्पी, क्या नेतन्याहू की हार से फायदा होगा? 'हंग नेसेट' का मतलब भारत के लिए यह है कि रक्षा और व्यापार के बड़े फैसले महीनों तक लटक सकते हैं, जबकि ईरान और खाड़ी से जुड़े मुद्दों पर कोई भी राजनीतिक अस्थिरता भारत के लिए जोखिम बढ़ाती है. Read More

टाइगर श्रॉफ केस: दिल्ली पुलिस ने 4 आरोपियों को किया गिरफ्तार, सलमान खान के घर भी हुई थी रेकी कुनाल ने उसे अपनी गतिविधियों के बारे में बताया और बाद में हथियार लेकर मुंबई जाने के लिए तैयार किया. 15 अक्टूबर को कुनाल, राधा और बबीता को नई दिल्ली रेलवे स्टेशन लेकर पहुंचा. Read More

Explained: सेलिब्रिटी सुरक्षा और क्राउड मैनेजमेंट का संकट, कितना सुरक्षित है बॉलीवुड? अब सितारे अब अपनी आवाजाही को अत्यधिक गोपनीय रख सकते हैं. सार्वजनिक रूप से दिखने वाले जिम, कैफे या सामान्य आउटिंग अब लिमिटेड हो सकती हैं. Read More

WPL Auction 2027 की सबसे महंगी टॉप-5 प्लेयर, विदेशी खिलाड़ी पर हुई पैसों की बरसात WPL 2027 ऑक्शन में सोफी मोलिनेक्स सबसे महंगी खिलाड़ी रहीं. जानिए किरण नवगिरे, जी कमलिनी, ग्रेस हैरिस और स्नेह राणा को कितनी कीमत मिली और किस टीम ने खरीदा. Read More

शतक और '5 विकेट हॉल', सरफराज के बाद छोटे भाई मुशीर खान ने रणजी में उगली आग मुशीर खान ने रणजी ट्रॉफी में मुंबई के लिए शतक लगाकर और छह विकेट लेकर शानदार प्रदर्शन किया. 21 वर्षीय खिलाड़ी ने हरियाणा के खिलाफ अपनी बल्लेबाजी और गेंदबाजी का दम दिखाया. Read More

Aaj Ka Panchang 29 October 2026: करवा चौथ आज, दिल्ली में 8:17 तो मुंबई में 9 बजे निकलेगा चांद, जानें पूजा का समय Aaj Ka Panchang 29 October 2026: आज का पंचांग विशेष होने जा रहा है. करवा चौथ की पूजा दिल्ली में शाम 5:38 से. जानें दिल्ली, नोएडा, मुंबई समेत प्रमुख शहरों में चंद्रोदय और आज का राहुकाल. Read More