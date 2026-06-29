एबीपी न्यूज़ Top 10, मॉर्निंग बुलेटिन: सुबह की शुरुआत एबीपी न्यूज़ की खबरों के साथ, पढ़ें- देश-दुनिया की सभी बड़ी खबरें एक साथ -मॉर्निंग

आधार कार्ड वालों के लिए खुशखबरी, 1 जुलाई से फ्री में कर सकेंगे ये काम, UIDAI का नया सर्कुलर जारी Aadhaar Card Update: UIDAI ने आधार कार्ड से जुड़ी एक सेवा को कुछ महीनों के लिए मुफ्त करने का फैसला लिया है, जिससे लाखों लोगों को जरूरी अपडेट के लिए कोई शुल्क नहीं देना होगा. Read More

Delhi SIR: दिल्लीवालों वोटर लिस्ट से नहीं कटेगा नाम, BLO को दे सही जानकारी, एसआईआर के लिए तैयार रखें ये डॉक्यूमेंट्स Voter List Update: दिल्ली में 30 जून से SIR अभियान शुरू होगा, जिसमें BLO घर-घर जाकर मतदाताओं की जानकारी सत्यापित करेंगे. इसका उद्देश्य वोटर लिस्ट को सही और अपडेट करना है. Read More

बीजेपी कार्यकर्ताओं को जान से मारने की धमकी के बाद हुमायूं कबीर पर कार्रवाई, पश्चिम बंगाल पुलिस ने किया अरेस्ट कबीर ने मुर्शिदाबाद के रेजीनगर में हुई एक जनसभा में एक विवादित बयान दिया था. उन्होंने स्थानीय बीजेपी कार्यकर्ताओं पर जमकर निशाना साधा था. साथ ही फिजिक्ल असॉल्ट की भी बात कही. Read More

'मुश्किल दौर से गुजर रहा रूस', राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का बड़ा बयान, जानें क्यों कहा ऐसा सितंबर में होने वाले संसदीय चुनावों से पहले सत्ताधारी यूनाइटेड रशिया पार्टी के सम्मेलन में पुतिन ने यह बात बोली है. पुतिन ने कहा है कि देश ने जिन मुश्किलों का सामना किया है, उनसे वह और मजबूत हुआ है. Read More

'द ओडिसी' से 'मोआना' तक...जुलाई में मचेगी हॉलीवुड की धूम, आ रही हैं ये 5 फिल्में July 2026 Hollywood Release: जुलाई में कई हॉलीवुड फिल्में भारतीय सिनेमाघरों में आने वाली हैं. दर्शकों को एक-दो नहीं, बल्कि अगले महीने सिनेमाघरों में पांच-पांच हॉलीवुड फिल्में मिलेंगी. Read More

रीज विदरस्पून के बेटे ने ग्रेजुएशन की कंप्लीट, एक्ट्रेस बोलीं- चार साल की मेहनत का मिला फल एक्ट्रेस रीज विदरस्पून का एक सोशल मीडिया पोस्ट इस समय काफी वायरल हो रहा है. उन्होंने बेटे डीकन की ग्रेजुएशन से जुड़ी फोटोज शेयर कर बताया कि उनके बेटे ने सफलता के लिए लगातार चार साल तक मेहनत की. Read More

FIH Pro League: पाकिस्तान पर फिर भारी पड़ा भारत, 7-1 से दर्ज की ऐतिहासिक जीत, एक गोल से पिछड़ने के बाद किए लगातार सात गोल एफआईएच प्रो लीग में भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने एक बार फिर पाकिस्तान को करारी शिकस्त दी. मुकाबले में एक समय पिछड़ने के बावजूद भारत ने वापसी करते हुए लगातार सात गोल दागे और 7-1 से ऐतिहासिक जीत दर्ज की. Read More

FIFA World Cup 2026: केप वर्डे ने रचा इतिहास, नॉकआउट में पहुंचने वाला बना दुनिया का सबसे छोटा देश, जानिए कितनी है आबादी फीफा वर्ल्ड कप 2026 में केप वर्डे ने ऐसा कारनामा किया जिसने फुटबॉल जगत को हैरान कर दिया. साढ़े पांच लाख की आबादी वाले इस छोटे से देश ने इतिहास रचकर पहली बार टूर्नामेंट के नॉकआउट चरण में जगह बना ली है. Read More

Anant Ambani Tirupati 2026: अनंत अंबानी ने तिरुपति में चढ़ाए बाल, लेकिन वहां केश दान क्यों किया जाता है? Anant Ambani Tirupati 2026: अनंत अंबानी की तिरुमला यात्रा इस बार सिर्फ धार्मिक दर्शन तक सीमित नहीं रही. मंदिर परिसर में हुए कुछ खास पल और अहम घोषणाओं ने इस दौरे को सुर्खियों में ला दिया. Read More