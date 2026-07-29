एबीपी न्यूज़ Top 10, मॉर्निंग बुलेटिन: सुबह की शुरुआत एबीपी न्यूज़ की खबरों के साथ, पढ़ें- देश-दुनिया की सभी बड़ी खबरें एक साथ -मॉर्निंग

Instagram Bann: क्या अगस्त 2026 में बंद हो जाएगा इंस्टाग्राम? जानें सरकार ने क्या कहा Instagram Bann News: सोशल मीडिया पर एक पोस्ट वायरल हो रही है कि सरकार इसी साल में इंस्टाग्राम को बंद करने जा रही हैं, आइये जानते हैं इस खबर की सच्चाई. Read More

Free Recharge: सरकार चला रही योजना! दे रही 1299 तक का फ्री रिचार्ज? PIB ने क्या कहा? Free Recharge Scheme: भारत सरकार के नाम पर एक योजना के बारे में सोशल मीडिया पर काफी बताया जा रहा है. जिसमें सरकार की तरफ से 1299 का रीचार्ज मुफ्त किया जा रहा है. आइये जानते हैं इस खबर की सच्चाई. Read More

J&K के उरी में माइन ब्लास्ट, सेना के 2 जवान घायल यह धमाका कमलकोट सब-सेक्टर में 12 इन्फैंट्री ब्रिगेड के तहत काम करने वाली 8 राष्ट्रीय राइफल्स की अपर गढ़ फॉरवर्ड पोस्ट के पास हुआ. घायल जवानों को सेना के बेस हॉस्पिटल ले जाया गया. Read More

‘मुझे कोई नहीं बताएगा कि US...’, नेतन्याहू के किस बयान पर भड़के ट्रंप? Netanyahu on US-Turkiye Deal: PM बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा कि अगर US तुर्किए को F-35 लड़ाकू विमान बेचता है, तो इससे पूरे इलाके पर व्यापक प्रभाव पड़ेगा और मिडिल ईस्ट में ताकत का संतुलन बिगड़ जाएगा. Read More

Friday Theatre Clash: फ्राइडे को बड़े पर्दे पर होगा धमाकेदार क्लैश, 'द ओडिसी' से टकराएंगीं GDN समेत 6 फिल्में, चेक करें लिस्ट Friday Theatre Release 17 July: इस शुक्रवार को बड़े पर्दे पर कई फिल्मों का क्लैश होगा. इनमें द ओडिसी भी शामिल है. यहां फ्राइडे को थिएटर में रिलीज हो रही फिल्मों की पूरी लिस्ट चेक कर सकते हैं. Read More

The Odyssey Review: गजब का सिनेमैटिक एक्सपीरियंस देती है क्रिस्टोफर नोलन की ये फिल्म, लंबाई खल सकती है, लेकिन मजा आएगा The Odyssey Review: क्रिस्टोफर नोलन की फिल्म 'द ओडिसी' रिलीज के लिए तैयार है. फिल्म में मैट डेमन लीड रोल में हैं. आइए जानते हैं फिल्म का रिव्यू कैसा है. Read More

श्रीलंका दौरे पर बुमराह-जडेजा की वापसी, जानिए टीम सेलेक्शन की 5 बड़ी बातें जिम्बाबवे दौरे के बाद बीसीसीआई ने श्रीलंका दौरे के लिए प्लेइंग XI का चयन कर लिया है. इस खितबी मुकाबले में शुभमन गिल कप्तान होंगे और के. एल. राहुल उपकप्तानी करेंगे. Read More

CWG 2026 में आज 6 मेडल जीत सकता है भारत, टैली में लगाएगा छलांग Commonwealth Games 2026: कॉमनवेल्थ गेम्स के 23वें संस्करण का आज छठा दिन है. भारत अभी कुल 10 मेडल जीत चुका है. पांचवें दिन भारत ने 6 मेडल जीते, आज छठे दिन भारत के 6 मेडल और आ सकते हैं. Read More

Happy Guru Purnima 2026 Wishes: गुरु पूर्णिमा पर अपने गुरु, मेंटर को भेजें ये 10 शुभकामनाएं संदेश Happy Guru Purnima 2026 Wishes Messages LIVE: गुरु पूर्णिमा 29 जुलाई 2026 को है, इस दिन अपने मेंटर, शिक्षक को ये शानदार शुभकामना संदेश भेजकर उनसे आशीर्वाद पाएं. Read More