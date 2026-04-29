एबीपी न्यूज़ Top 10, मॉर्निंग बुलेटिन: सुबह की शुरुआत एबीपी न्यूज़ की खबरों के साथ, पढ़ें- देश-दुनिया की सभी बड़ी खबरें एक साथ -मॉर्निंग

Train News: महंगे ऐप्स से बचें, ऐसे बुक करें सस्ती ट्रेन टिकट, अपनी कमाई बचाने के लिए जानें आसान सीक्रेट्स IRCTC Ticket Booking: भारतीय रेलवे में ऑनलाइन टिकट बुकिंग आसान हो गई है, लेकिन प्राइवेट ऐप्स पर कन्वीनियंस, सर्विस और पेमेंट चार्ज के कारण टिकट महंगा पड़ता है. जानिए सस्ती टिकट बुक करने के सीक्रेट. Read More

बच्चे की पढ़ाई-शादी की टेंशन खत्म! LIC की ये 3 योजनाएं बनाएंगी आपकी लाडली-लाडले को लखपति LIC Child Plans: बच्चों के भविष्य और परिवार की वित्तीय सुरक्षा के लिए LIC खास योजनाएं बनाता है. इन्हीं में से तीन योजनाओं के बारे में बताते हैं, जो माता- पिता के बाद भी बच्चों का भविष्य सुरक्षित रखेंगी. Read More

जिस जज स्वर्णकांता ने केजरीवाल केस से खुद को हटने से किया था इनकार, अब इस केस से कर लिया अलग Delhi High Court: कांग्रेस सांसद कार्ति चिदंबरम ने दिल्ली हाई कोर्ट से डियाजियो स्कॉटलैंड से जुड़े मामले में सीबीआई की ओर से दर्ज केस को रद्द करने की मांग की है. जस्टिस स्वर्णकांता इसी केस से अलग हुईं. Read More

‘खराब हो रहे ईरान के हालात’, ट्रंप का बड़ा दावा- होर्मुज ब्लॉकेड खोलने के लिए तेहरान ने किया अनुरोध ट्रंप ने यह स्पष्ट नहीं किया कि यह संदेश किस माध्यम से या किन आधिकारिक चैनलों के जरिए भेजा गया। इसके साथ ही उन्होंने यह भी दावा किया कि ईरान इस समय “गंभीर नेतृत्व संकट” का सामना कर रहा है. Read More

समय रैना ने की नए स्टैंड-अप स्पेशल Still Alive की घोषणा, एक बार फिर सुर्खियां बटोरने को हैं तैयार Samay Raina Stand Up: समय रैना अपने नए स्टैंड-अप स्पेशल Still Alive के साथ दमदार वापसी करने जा रहे हैं. Still Alive केवल एक शीर्षक नहीं, बल्कि समय रैना के करियर के एक महत्वपूर्ण दौर का प्रतीक है. Read More

बंगाली फिल्मों के अभिनेता राहुल अरुणोदय का निधन, ओडिशा के बीच पर डूबने से गई जान Bengali actor Rahul Banerjee death: बंगाली फिल्मों के मशहूर अभिनेता राहुल अरुणोदय बनर्जी का निधन हो गया है. राहुल ओडिशा में बीच के पास शूटिंग कर रहे थे जहां डूबने से उनकी मौत हो गई. Read More

RCB के कप्तान रजत पाटीदार ने मैच जीत कर ये क्या कहा- 'मैं भी हैरान हूं कि...' अरुण जेटली स्टेडियम में खेल गए इस मुकाबले में जोश हेजलवुड ने डीसी के खिलाफ 3.3 ओवरों में महज 12 रन देकर 4 विकेट निकाले, जबकि भुवनेश्वर कुमार ने 3 ओवरों में सिर्फ 5 विकेट देकर 3 विकेट हासिल किए. Read More

जीत के बाद हेजलवुड-भुवनेश्वर कुमार को लेकर ये क्या बोल गए देवदत्त पडिक्कल, कहा- 'दोनों गेंदबाजी करते हैं तो...' हेजलवुड के 12 रन देकर 4 विकेट निकाले, जबकि भुवी ने 5 रन देकर 3 विकेट हासिल किए. उनके इस प्रदर्शन की बदौलत आरसीबी ने डीसी को 75 रन पर ऑलआउट कर दिया. Read More

Aaj Ka Panchang 29 April 2026: आज वैशाख शुक्ल त्रयोदशी तिथि, जानें पूजा मुहूर्त, राशिफल और पूरा पंचांग Aaj Ka Panchang 29 April 2026: वैशाख शुक्ल पक्ष का भौम प्रदोष व्रत और मंगलवार है. आज का अभिजीत मुहूर्त, राहुकाल, चंद्रमा का समय, गोचर, शुभ-अशुभ समय और इस दिन का उपाय जानें. Read More