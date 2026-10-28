एबीपी न्यूज़ Top 10, मॉर्निंग बुलेटिन: सुबह की शुरुआत एबीपी न्यूज़ की खबरों के साथ, पढ़ें- देश-दुनिया की सभी बड़ी खबरें एक साथ -मॉर्निंग

सिर्फ 250 में खुलेगा पेंशन अकाउंट, PhonePe लाया तत्काल NPS, कैसे करेगा काम? PhonePe ने NPS खाता खोलने की सुविधा को आरंभ कर दिया है. यूजर्स करीब 250 रुपये से निवेश शुरू कर सकते हैं. पहले से KYC पूरी होने पर दोबारा सत्यापन नहीं करना होगा. खाता खोलने का शुल्क 100 रुपये है. Read More

सस्ता फ्लैट खरीदने के चक्कर में कर ना बैठें ये गलतियां! एक चूक पड़ सकती है भारी सस्ते फ्लैट को खरीदने की जल्दबाजी में कहीं आप भी तो अपने लिए परेशानी तो नहीं खड़ी कर रहे हैं? फ्लैट खरीदते समय आपको कुछ बातों की जानकारी होना बेहद जरूरी है. Read More

'आखिर हो क्या रहा है?' शिवसेना सांसदों के खिलाफ याचिका पर SC में बोले कपिल सिब्बल शिवसेना (यूबीटी) के सांसद अरविंद सावंत ने लोकसभा स्पीकर ओम बिरला के उस फैसले को चुनौती दी है, जिसमें छह सांसदों के शिंदे गुट में विलय को मान्यता दी गई थी. Read More

इजरायल में चुनाव नेतन्याहू के लिए अहम परीक्षा, विरोधियों ने लगाए बैलेट से छेड़छाड़ के आरोप इजरायल में नेतन्याहू के समर्थक उन्हें एक अनुभवी नेता मानते हैं, जिन्होंने कई युद्धों में देश का नेतृत्व किया. वहीं विरोधी आरोप लगाते हैं कि उन्होंने राजनीतिक कारणों से गाजा युद्ध लंबे वक्त तक खींचा. Read More

टाइगर श्रॉफ केस: दिल्ली पुलिस ने 4 आरोपियों को किया गिरफ्तार, सलमान खान के घर भी हुई थी रेकी कुनाल ने उसे अपनी गतिविधियों के बारे में बताया और बाद में हथियार लेकर मुंबई जाने के लिए तैयार किया. 15 अक्टूबर को कुनाल, राधा और बबीता को नई दिल्ली रेलवे स्टेशन लेकर पहुंचा. Read More

Explained: सेलिब्रिटी सुरक्षा और क्राउड मैनेजमेंट का संकट, कितना सुरक्षित है बॉलीवुड? अब सितारे अब अपनी आवाजाही को अत्यधिक गोपनीय रख सकते हैं. सार्वजनिक रूप से दिखने वाले जिम, कैफे या सामान्य आउटिंग अब लिमिटेड हो सकती हैं. Read More

टी20 इंटरनेशनल में सबसे तेज शतक लगाने वाले 7 बल्लेबाज, जानें कौन है नंबर-1 टी20 इंटरनेशनल में सबसे तेज शतक लगाने वाले फुल मेंबर देशों के बल्लेबाजों की सूची, अभिषेक शर्मा, रोहित शर्मा और दूसरे खिलाड़ियों के रिकॉर्ड की पूरी जानकारी. Read More

हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी: जीत के साथ भारत की शुरुआत, बांग्लादेश को 13-0 से चटाई धूल India Vs Bangladesh: भारत ने 2026 एशियाई हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी के अपने पहले मुकाबले में बांग्लादेश को 13-0 से धूल चटाई. मनदीप सिंह ने कमाल करते हुए गोल की हैट्रिक की. Read More

Karwa Chauth 2026 Date: करवा चौथ का व्रत 28 या 29 अक्टूबर को? जानें सही तारीख और आपके शहर में कब निकलेगा चांद Karwa Chauth 2026 Date: करवा चौथ का व्रत 28 या 29 अक्टूबर कब रखा जाएगा? जानें चतुर्थी तिथि, नई दिल्ली में पूजा मुहूर्त और दिल्ली, नोएडा समेत प्रमुख शहरों में चंद्रोदय का समय. Read More