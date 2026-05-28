एबीपी न्यूज़ Top 10, मॉर्निंग बुलेटिन: सुबह की शुरुआत एबीपी न्यूज़ की खबरों के साथ, पढ़ें- देश-दुनिया की सभी बड़ी खबरें एक साथ -मॉर्निंग
ABP News पर सुबह की बड़ी खबरें: 28 मई 2026 की बड़ी खबरें, देश-विदेश की बड़ी या ब्रेकिंग खबरें हों या क्रिकेट का रोमांच, बॉलीवुड की गॉसिप हो या मार्केट का उतार चढ़ाव. नए गैजेट्स, गाड़ियों का अलर्ट या नौकरियों की जानकारियां. एक क्लिक में पाएं सभी खबरें एक साथ.
PDS Scheme: फ्री राशन पाने के लिए अब कैसे करें आवेदन, ये डॉक्यूमेंट्स अभी कर लें तैयार, हो गए बदलाव
PDS Scheme: हाल ही में पीएम मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक हुई. जिसमें PDS स्कीम को लेकर अहम फैसले किए गए. इस स्कीम के बारे में जानने से पहले ये जान लें कि इसके लिए आप पात्र हैं या नहीं. Read More
8th Pay Commission: रेलवे यूनियन का धांसू फॉर्मूला, सैलरी में 400% से ज्यादा उछाल की उम्मीद
Fitment Factor: 8वें वेतन से सभी सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों की उम्मीदें जुड़ी हुई है. अब IRTSA ने अपने कर्मचारियों के वेतन सुधार में सरकार को कुछ प्रपोजल भेजे हैं. जानिए. Read More
सिद्धरमैया के इस्तीफ से पहले बढ़ा बवाल, समर्थकों की नारेबाजी, आलाकमान पर उतारा गुस्सा
Karnataka CM News: समर्थकों में से एक ने कहा कि अगर सिद्धारमैया मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देते हैं तो कांग्रेस को राज्य में भारी झटका लगेगा. उन्होंने कांग्रेस आलाकमान पर संकट पैदा करने का आरोप लगाया. Read More
Explained: US-ईरान जंग के तीन महीने पूरे! कैसे होर्मुज से दुनिया की नसों में घुला जहर, भारत पर चौतरफा मार और IMF की चौंकाने वाली रिपोर्ट
US Iran War Impact: IMF ने 2026 के लिए ग्लोबल ग्रोथ का अनुमान घटाकर 3.1% कर दिया है. लेकिन दूसरी तस्वीर में, ग्लोबल ग्रोथ 2% तक गिर सकती है और महंगाई दर 6% से ऊपर जा सकती है. Read More
रीज विदरस्पून के बेटे ने ग्रेजुएशन की कंप्लीट, एक्ट्रेस बोलीं- चार साल की मेहनत का मिला फल
एक्ट्रेस रीज विदरस्पून का एक सोशल मीडिया पोस्ट इस समय काफी वायरल हो रहा है. उन्होंने बेटे डीकन की ग्रेजुएशन से जुड़ी फोटोज शेयर कर बताया कि उनके बेटे ने सफलता के लिए लगातार चार साल तक मेहनत की. Read More
Krishnavataram Part 1 Review: 2026 की सबसे शानदार फिल्म है 'कृष्णावतारम् पार्ट 1', ऐसा लगेगा श्रीकृष्ण सिनेमा हॉल में आ गए हैं
Review: 'कृष्णावतारम्: पार्ट 1 द हार्ट (हृदयम्)' सिनेमाघरों में रिलीज हो गई है. ये फिल्म आपको अपने भव्य इतिहास को फिर से जानने का मौका देगी. फिल्म को देखने से पहले इसका रिव्यू पढ़ लीजिए. Read More
टी20 वर्ल्ड कप से पहले हरमनप्रीत कौर का बड़ा बयान, कहा- 'वनडे वर्ल्ड कप जीतने से हमें बहुत आत्मविश्वास मिला जो अब...'
इसी शानदार जीत से कौर और उनकी टीम आने वाले टूर्नामेंट के लिए प्रेरणा ले रही है, जिसके इस टूर्नामेंट के अब तक के सबसे कड़े मुकाबलों वाले संस्करणों में से एक होने की उम्मीद है. Read More
IPL 2026: आरसीबी से हार के बाद जीटी के कप्तान गिल ने बताया कौन सी गलतियां पड़ी टीम पर भारी
गुजरात टाइटंस (जीटी) को धर्मशाला में इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) 2026 के क्वालीफायर 1 में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के खिलाफ 92 रनों की करारी हार का सामना करना पड़ा. Read More
Eid Ul Adha Namaz: ईद-उल-अजहा की नमाज का समय जारी, ईदगाह और मस्जिदों में इस समय होगी बकरीद की नमाज
Eid Ul Adha Namaz Timing: भारत में ईद-उल-अजहा यानी बकरीद 28 मई को मनाई जाएगी. इस दिन नमाज के लिए सुबह 5.30 से 10.30 तक का समय रहेगा. जानें गोरखपुर के मस्जिदों में नमाज का समय Read More
RBI Proposal: 10000 से ज्यादा के ऑनलाइन ट्रांसफर में होगी 1 घंटे की देरी? RBI के प्रस्ताव पर बैंकों ने क्या कहा?
RBI New Proposal: RBI के इस नए प्रपोजल से बैंक कर्मचारी भी नाखुश नजर आ रहे हैं. इस प्रस्ताव के मुताबिक अच्छी तरह चेक किए गए खातों से ही 25 लाख रुपये से ज्यादा की रकम का ट्रांजेक्शन हो पाएगा. Read More
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