एबीपी न्यूज़ Top 10, मॉर्निंग बुलेटिन: सुबह की शुरुआत एबीपी न्यूज़ की खबरों के साथ, पढ़ें- देश-दुनिया की सभी बड़ी खबरें एक साथ -मॉर्निंग

NPS Withdrawal Rules: एनपीएस से पैसा निकालने का बदला नियम, क्या 2.5 लाख से ज्यादा फंड होने पर नहीं मिलेगा पूरा कैश? NPS Rules: NPS एक रिटायरमेंट योजना है, जिसमें पैसा 60 साल तक लॉक रहता है. हालांकि, कुछ शर्तों के साथ समय से पहले प्री-मैच्योर एग्जिट कर खाता बंद किया जा सकता है. Read More

एबीपी न्यूज़ Top 10, रात की बड़ी खबरें: पढ़ें- देश-दुनिया की सभी बड़ी खबरें एक साथ - रात ABP News पर रात की बड़ी खबरें: 27 जून 2026 | दिनभर की दौड़ भाग में अगर आप से जरूरी खबरें छूट गई हैं तो एक क्लिक में पढ़ें राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय के अलावा बिजनेस, बॉलीवुड, खेल और गैजेट की बड़ी खबरें. Read More

‘शिक्षा और परीक्षा व्यवस्था को वसूली का सिस्टम...’ महाराष्ट्र TET पेपर लीक पर भड़के राहुल गांधी Maharashtra TET Paper Leak: कांग्रेस पार्टी ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी (BJP) की सरकार में कोई ऐसा पेपर नहीं, जो लीक नहीं होता. ये सरकार पेपर लीक सरकार बन चुकी है. Read More

'बिल्कुल गलत...', कोलंबो में भारत-पाकिस्तान के बीच ट्रैक 2 डिप्लोमेसी पर आया राम माधव का बयान, जानें क्या बताया कोलंबो में हुए एक क्षेत्रीय सुरक्षा सम्मेलन में भारत और पाकिस्तान के प्रतिनिधियों के शिरकत करने को ट्रैक 2 डिप्लोमेसी बताने पर बीजेपी के वरिष्ठ नेता राम माधव का बयान आया है. Read More

'द ओडिसी' से 'मोआना' तक...जुलाई में मचेगी हॉलीवुड की धूम, आ रही हैं ये 5 फिल्में July 2026 Hollywood Release: जुलाई में कई हॉलीवुड फिल्में भारतीय सिनेमाघरों में आने वाली हैं. दर्शकों को एक-दो नहीं, बल्कि अगले महीने सिनेमाघरों में पांच-पांच हॉलीवुड फिल्में मिलेंगी. Read More

रीज विदरस्पून के बेटे ने ग्रेजुएशन की कंप्लीट, एक्ट्रेस बोलीं- चार साल की मेहनत का मिला फल एक्ट्रेस रीज विदरस्पून का एक सोशल मीडिया पोस्ट इस समय काफी वायरल हो रहा है. उन्होंने बेटे डीकन की ग्रेजुएशन से जुड़ी फोटोज शेयर कर बताया कि उनके बेटे ने सफलता के लिए लगातार चार साल तक मेहनत की. Read More

FIH Pro League: पाकिस्तान पर फिर भारी पड़ा भारत, 7-1 से दर्ज की ऐतिहासिक जीत, एक गोल से पिछड़ने के बाद किए लगातार सात गोल एफआईएच प्रो लीग में भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने एक बार फिर पाकिस्तान को करारी शिकस्त दी. मुकाबले में एक समय पिछड़ने के बावजूद भारत ने वापसी करते हुए लगातार सात गोल दागे और 7-1 से ऐतिहासिक जीत दर्ज की. Read More

FIFA World Cup 2026: केप वर्डे ने रचा इतिहास, नॉकआउट में पहुंचने वाला बना दुनिया का सबसे छोटा देश, जानिए कितनी है आबादी फीफा वर्ल्ड कप 2026 में केप वर्डे ने ऐसा कारनामा किया जिसने फुटबॉल जगत को हैरान कर दिया. साढ़े पांच लाख की आबादी वाले इस छोटे से देश ने इतिहास रचकर पहली बार टूर्नामेंट के नॉकआउट चरण में जगह बना ली है. Read More

Aaj Ka Panchang 28 June 2026: आज इन 5 मुहूर्त में न करें शुभ कार्य, देखें योग और पूरा पंचांग Panchang 28 June 2026: आज ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि और रविवार है. आज का अभिजीत मुहूर्त; राहुकाल, चंद्रमा का समय, गोचर, शुभ-अशुभ समय और इस दिन का उपाय जानें Read More