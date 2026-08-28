एबीपी न्यूज़ Top 10, मॉर्निंग बुलेटिन: सुबह की शुरुआत एबीपी न्यूज़ की खबरों के साथ, पढ़ें- देश-दुनिया की सभी बड़ी खबरें एक साथ -मॉर्निंग

EPFO का सख्त अल्टीमेटम, 800 कंपनियों को PF रजिस्ट्रेशन का नोटिस जारी EPFO ने गौतम बुद्ध नगर की करीब 800 कंपनियों को कर्मचारियों का PF रजिस्ट्रेशन पूरा करने का नोटिस दिया है. कंपनियों को 31 अक्टूबर तक का समय मिला है. नियम नहीं मानने पर कार्रवाई हो सकती है. Read More

एबीपी न्यूज़ Top 10, रात की बड़ी खबरें: पढ़ें- देश-दुनिया की सभी बड़ी खबरें एक साथ - रात ABP News पर रात की बड़ी खबरें: 27 अगस्त 2026 | दिनभर की दौड़ भाग में अगर आप से जरूरी खबरें छूट गई हैं तो एक क्लिक में पढ़ें राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय के अलावा बिजनेस, बॉलीवुड, खेल और गैजेट की बड़ी खबरें. Read More

आज चुनाव हुए तो किसे मिलेगी कितनी सीटें? PM चेहरे पर सर्वे ने चौंकाया सर्वे की मानें तो देश में आज चुनाव हुए तो फिर से एनडीए की बंपर बहुमत के साथ सरकार बन सकती है. सर्वे में नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री पद के तौर पर आज भी लोगों की पहली पसंद हैं. Read More

आसमान में दिखने वाला है 'Blood Moon'! जानें कब लगेगा यह चंद्रग्रहण, भारत पर क्या होगा असर? अमेरिका, पश्चिमी यूरोप और पश्चिमी अफ्रीका से 27 अगस्त की रात को चांद का अद्भुत नजारा देखने को मिलेगा. इस दौरान चांद पर लाल रंग छा जाएगा. Read More

कृति सेनन विवाद अभी शुरुआत? सितंबर तक कई बड़े सितारों और ब्रांड्स पर आ सकता है संकट Kriti Sanon Ad Controversy: कृति सेनन के विज्ञापन पर विवाद के बाद भारत की कुंडली सितंबर तक बड़े सितारों और ब्रांड्स की छवि पर संकट का संकेत दे रही है. जानें पूरी गणना. Read More

Friday Theatre Clash: फ्राइडे को बड़े पर्दे पर होगा धमाकेदार क्लैश, 'द ओडिसी' से टकराएंगीं GDN समेत 6 फिल्में, चेक करें लिस्ट Friday Theatre Release 17 July: इस शुक्रवार को बड़े पर्दे पर कई फिल्मों का क्लैश होगा. इनमें द ओडिसी भी शामिल है. यहां फ्राइडे को थिएटर में रिलीज हो रही फिल्मों की पूरी लिस्ट चेक कर सकते हैं. Read More

बिहार की बेटियों का जलवा, 2026 एशियन गेम्स के लिए रग्बी टीम में मिली जगह Asian Games 2026 के लिए बिहार की दो बेटियों का रग्बी टीम में चयन हुआ है. यह खिलाड़ी आरती कुमारी और गुड़िया कुमारी हैं. दोनों खिलाड़ी इससे पहले ही भारत के लिए अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर खेल चुकी हैं. Read More

नीरज चोपड़ा के कट्टर प्रतिद्वंदी अरशद नदीम की बढ़ी मुश्किलें, पाकिस्तान वाले ही खिलाफ हुए नीरज चोपड़ा के कट्टर प्रतिद्वंदी अरशद नदीम मुश्किलों में घिर गए हैं। दक्षिण अफ्रीका ट्रेनिंग के लिए बिना NOC जाने का आरोप है, जिससे उनकी आगे की विदेश यात्राओं पर भी असर पड़ सकता है. Read More

28 अगस्त को सुकर्मा योग में मनेगा रक्षाबंधन, भद्रा का साया नहीं; जानें शुभ मुहूर्त और राशि अनुसार राखी का रंग 28 अगस्त 2026 को सुकर्मा योग में मनेगा रक्षाबंधन! इस बार भद्रा का साया नहीं, बहनें पूरे दिन बांध सकेंगी राखी. जानें शुभ चौघड़िया मुहूर्त व राशि अनुसार राखी का रंग. Read More