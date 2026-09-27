एबीपी न्यूज़ Top 10, मॉर्निंग बुलेटिन: सुबह की शुरुआत एबीपी न्यूज़ की खबरों के साथ, पढ़ें- देश-दुनिया की सभी बड़ी खबरें एक साथ -मॉर्निंग
ABP News पर सुबह की बड़ी खबरें: 27 सितंबर 2026 की बड़ी खबरें, देश-विदेश की बड़ी या ब्रेकिंग खबरें हों या क्रिकेट का रोमांच, बॉलीवुड की गॉसिप हो या मार्केट का उतार चढ़ाव. नए गैजेट्स, गाड़ियों का अलर्ट या नौकरियों की जानकारियां. एक क्लिक में पाएं सभी खबरें एक साथ.
कार पार्क करते ही जेब ढीली, एयरपोर्ट पर गाड़ी खड़ी करना इतना महंगा क्यों?
एयरपोर्ट पर अपनी गाड़ी से किसी को ड्रॉप करने जाना या खुद छोटे ट्रिप के दौरान गाड़ी को वहीं पार्क करके जाना काफी महंगा पड़ता है. लेकिन ऐसा आखिर क्यों? दिल्ली- मुंबई कहीं भी देखें तो यही स्थिति है. Read More
दिल्ली में 1 अक्टूबर से बिना PUC गाड़ी चलाई तो कटेगा 10 हजार का चालान, सरकार का ऐलान
राजधानी दिल्ली में 1 अक्टूबर से PUC अपडेट रखना अनिवार्य हो जाएगा. अगर गाड़ी चालकों ने ऐसा नहीं किया तो ट्रैफिक पुलिस 10 हजार रुपए का चालान काट देगी. इतना ही नहीं चालकों का लाइसेंस भी सस्पेंड हो सकता है. Read More
SIR विवाद: 'जनादेश को स्वीकार करना सीखें', EC के समर्थन में उतरे चंद्रबाबू नायडू
आंध्र प्रदेश के सीएम चंद्रबाबू नायडू ने कहा कि एसआईआर से जुड़े सभी फैसले संस्थागत नियमों का सख्ती से पालन करते हुए सामूहिक रूप से लिए जाते हैं. उन्होंने EC विवाद से जुड़ी आशंकाओं को खारिज किया. Read More
एक हफ्ते के अंदर खोलें होर्मुज..., वॉर खत्म करने के लिए US को ईरान ने भेजे ये नए प्रस्ताव
ईरान के विदेश मंत्री अराघची ने कहा कि अगर अमेरिकी पक्ष वास्तव में समझौता करने और होर्मुज स्ट्रेट को दोबारा खोलने को लेकर गंभीर है तो अब हर चीज तैयार है. उन्होंने कहा कि ईरान झुकने वाला नहीं है. Read More
कृति सेनन विवाद अभी शुरुआत? सितंबर तक कई बड़े सितारों और ब्रांड्स पर आ सकता है संकट
Kriti Sanon Ad Controversy: कृति सेनन के विज्ञापन पर विवाद के बाद भारत की कुंडली सितंबर तक बड़े सितारों और ब्रांड्स की छवि पर संकट का संकेत दे रही है. जानें पूरी गणना. Read More
Friday Theatre Clash: फ्राइडे को बड़े पर्दे पर होगा धमाकेदार क्लैश, 'द ओडिसी' से टकराएंगीं GDN समेत 6 फिल्में, चेक करें लिस्ट
Friday Theatre Release 17 July: इस शुक्रवार को बड़े पर्दे पर कई फिल्मों का क्लैश होगा. इनमें द ओडिसी भी शामिल है. यहां फ्राइडे को थिएटर में रिलीज हो रही फिल्मों की पूरी लिस्ट चेक कर सकते हैं. Read More
एशियन गेम्स: भारत की झोली में 2 और मेडल, प्राची और तूर ने जीते पदक
2026 एशियन गेम्स में भारत के 30 मेडल हो गए हैं. पुरुष और महिला कबड्डी में गोल्ड के बाद प्राची चौधरी ने 400 मीटर दौड़ में ब्रॉन्ज मेडल और तजिंदरपाल सिंह तूर ने गोला फेंक में सिल्वर मेडल अपने नाम किया. Read More
कबड्डी में भारत ने जीता दूसरा गोल्ड, कांटे के मैच में पुरुष टीम ने ईरान को 40-34 से रौंदा
महिला टीम के बाद भारत की पुरुष कबड्डी टीम ने भी 2026 एशियाई खेलों के फाइनल में ईरान को हराकर गोल्ड मेडल जीत लिया. यह भारत के लिए कबड्डी में दूसरा गोल्ड रहा. Read More
दीक्षा से पहले दुल्हन की तरह क्यों सजती हैं जैन लड़कियां ? जानें इस रस्म का रहस्य
Jain Sanyasi: जैन धर्म में सन्यासी बनने से पहले लड़के-लड़कियों का श्रृंगार किया जाता है. इस रस्म के पीछे क्या है वजह, क्यों वैराग्य से पहले दुल्हन की तरह सजती हैं जैन लड़किया. Read More
UP की आबकारी नीति: जानिए कैसे तय होते हैं शराब और बीयर के दाम
उत्तर प्रदेश में शराब और बीयर के दाम कैसे तय होते हैं? क्या आप इस बारे में जानते हैं? अगर नहीं तो आइये आपको बताते हैं कि कैसे इन दामों को सरकार तय करती है. Read More