एबीपी न्यूज़ Top 10, मॉर्निंग बुलेटिन: सुबह की शुरुआत एबीपी न्यूज़ की खबरों के साथ, पढ़ें- देश-दुनिया की सभी बड़ी खबरें एक साथ -मॉर्निंग

सिर पर हेलमेट, फिर भी जेब पर पड़ेगी मार! जानिए क्यों कटेगा चालान बाइक या स्कूटर चलाते समय सिर्फ हेलमेट पहनना काफी नहीं है. बिना ISI मार्क वाला हेलमेट इस्तेमाल करने या स्ट्रैप न बांधने पर चालान कट सकता है और दुर्घटना में चोट का खतरा बढ़ सकता है. Read More

एबीपी न्यूज़ Top 10, रात की बड़ी खबरें: पढ़ें- देश-दुनिया की सभी बड़ी खबरें एक साथ - रात ABP News पर रात की बड़ी खबरें: 26 अक्टूबर 2026 | दिनभर की दौड़ भाग में अगर आप से जरूरी खबरें छूट गई हैं तो एक क्लिक में पढ़ें राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय के अलावा बिजनेस, बॉलीवुड, खेल और गैजेट की बड़ी खबरें. Read More

कोलकाता: लड़की को Kiss करना लड़के को पड़ा भारी, मिली ये खौफनाक सजा कोलकाता में एक 13 साल की लड़की को 18 साल के लड़के की तरफ से किस करना भारी पड़ गया. उसे मौजूद भीड़ ने खौफनाक सजा दी. लड़के, उसके दोस्त और पिता को नग्न अवस्था में परेड करवाई. Read More

'ईरान इस्लामी देशों के बीच एकजुटता का करता है समर्थन', राष्ट्रपति पेजेश्कियान का बड़ा बयान ईरान की राजधानी तेहरान में पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्की के प्रतिनिधियों के बीच वार्ता जारी है. इसमें सऊदी के रक्षामंत्री प्रिंस खालिद बिन सलमान समेत पाकिस्तान, तुर्की का डेलीगेशन पहुंचा है. Read More

टाइगर श्रॉफ केस: दिल्ली पुलिस ने 4 आरोपियों को किया गिरफ्तार, सलमान खान के घर भी हुई थी रेकी कुनाल ने उसे अपनी गतिविधियों के बारे में बताया और बाद में हथियार लेकर मुंबई जाने के लिए तैयार किया. 15 अक्टूबर को कुनाल, राधा और बबीता को नई दिल्ली रेलवे स्टेशन लेकर पहुंचा. Read More

Explained: सेलिब्रिटी सुरक्षा और क्राउड मैनेजमेंट का संकट, कितना सुरक्षित है बॉलीवुड? अब सितारे अब अपनी आवाजाही को अत्यधिक गोपनीय रख सकते हैं. सार्वजनिक रूप से दिखने वाले जिम, कैफे या सामान्य आउटिंग अब लिमिटेड हो सकती हैं. Read More

एशियन पैरा गेम्स में पाकिस्तान की घनघोर बेइज्जती, नहीं आया एक भी गोल्ड मेडल; भारत ने जीते 114 Pakistan at Asian Para Games 2026: एशियन पैरा गेम्स 2026 में भारत ने रिकॉर्ड 114 मेडल जीते हैं. जानिए पाकिस्तान के खाते में कितने मेडल आए हैं? Read More

IPL 2027 के लिए सभी 10 टीमों के हेड कोच, एक क्लिक में जानें नाम आईपीएल 2027 की सभी 10 टीमों के हेड कोच की पूरी सूची. जानें चेन्नई सुपर किंग्स, मुंबई इंडियंस और दूसरे टीमों की कोचिंग की जिम्मेदारी किन दिग्गजों के पास है. Read More

Aaj Ka Panchang 27 October 2026: कार्तिक का पहला दिन, सर्वार्थ सिद्धि और त्रिपुष्कर योग कब से? जानें राहुकाल Aaj Ka Panchang 27 October 2026: आज से कार्तिक मास शुरू. दिल्ली-NCR में सर्वार्थ सिद्धि और त्रिपुष्कर योग कब लगेंगे? जानें तिथि, राहुकाल, शुभ मुहूर्त और चंद्र गोचर. Read More